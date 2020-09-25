شباب الأهلي ..هدوء وتركيز على لقاء «الراقي»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تباينت ردود الفعل، بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تأهل شباب الأهلي وباختاكور الأوزبكي، رسمياً، إلى الدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، عن المجموعة الثانية.

مشيراً في بيان رسمي، إلى اعتبار الهلال السعودي منسحباً، وإلغاء جميع نتائجه في المجموعة، لعدم إكماله النصاب القانوني بوجود 11 لاعباً فقط في قائمته الأساسية والاحتياطية للقاء شباب الأهلي، أول من أمس، ضمن الجولة السادسة الأخيرة لدور المجموعات، واستند على المادة 4.3 من لائحة البطولة، والتي تحدد ضرورة وجود 13 لاعباً في قائمة الفريق الأساسية والاحتياطية لخوض أي مباراة.

ففي الوقت الذي احتفلت فيه جماهير شباب الأهلي بوصول فريقها إلى دور الـ 16، باحتلال المركز الثاني للمجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، وتجاوز دور المجموعات للمرة الثالثة في تاريخ مشاركته السبعة في البطولة القارية، بعد نسختي 2015 و2017، التزم الجهاز الفني ولاعبو الفريق الهدوء، وعادوا من الملعب إلى فندق الإقامة، فور الإعلان عن إلغاء مباراتهم مع الهلال، لتوفير المزيد من التركيز على مواجهة الأهلي السعودي «الراقي»، أول المجموعة الأولى، في الخامسة و40 دقيقة من مساء غد.

فيما يلعب في التاسعة و45 دقيقة مساء اليوم نفسه، باختاكور، مع الاستقلال الإيراني، ثاني المجموعة الأولى، وذلك بعدما رفع باختاكور رصيده إلى 10 نقاط، منهياً مشوار المجموعات بالمركز الأول للمجموعة الثانية، بفوزه 1 - 0 أول من أمس، على شاهر خودرو الإيراني، والذي تجمد في المركز الأخير، من دون أي نقاط أو أهداف، بعدما فقد نقطة التعادل مع الهلال سلبياً في الجولة الخامسة.

بيان

وفي المقابل، كانت الأجواء أكثر إثارة وتفاعلاً بين إدارة وجماهير نادي الهلال، وسارعت إدارة النادي، إلى إصدار بيان رسمي، بشأن استبعاد «الزعيم» آسيوياً، موضحاً كل الظروف التي واجهت بعثة الفريق في دور المجموعات، ووصول حالات الإصابة في البعثة، لأكثر من 30 حالة، ما بين اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية، فيما أصدر الاتحاد الآسيوي بياناً يشرح فيه أسباب إلغاء نتائج الهلال بالبطولة، واعتباره منسحباً.

وشدد بيان الهلال، على أن إدارة النادي ستقدم شكوى رسمية ضد الاتحاد الآسيوي، بجانب دراسة رفع مذكرة احتجاج إلى الجهات القضائية، حفظاً لحقوق النادي لدى الجهات الرسمية المختصة، ونفت الإدارة ما ذكره الاتحاد الآسيوي، بعد اتهامه بتسجيل عدد أقل من المسموح به للمشاركة آسيوياً، وأكدت في البيان:

«تسجيل عدد أقل من المسموح في نظام البطولة، يأتي نظير اختلاف العدد المعتمد تسجيله في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن العدد المعتمد في نظام البطولة الآسيوية، إذ تنص لوائح مسابقة الدوري، على تسجيل 30 لاعباً، من ضمنهم 7 لاعبين أجانب كحد أقصى، وهو ما يختلف عن الأنظمة المعتمدة في البطولة الآسيوية.

وبالتالي، تم استبعاد المحترفين عمر خربين، جوستافو كويلار، وكارلوس إدواردو، بعد انتهاء عقده، وتم قيد الحارس عبد الله الجدعاني ومتعب المفرج وتركي المطيري، ضمن القائمة الآسيوية، التي ضمت 30 لاعباً، أضيف إليهم حارسان تم استبدالهما وفقاً للوائح».

وأبدى نادي الهلال تعجبه مما جاء في بيان الاتحاد الآسيوي، بأن الاتحاد حافظ على قنوات التواصل مع النادي، وتعامل في الوقت المناسب مع استفساراته ومخاوفه، مؤكداً أن «الآسيوي» لم يرد بتاتاً على مطالبة النادي بتأجيل مباراته السابقة ضد شاهر خودرو، وذكر «لم نجد أي تلبية لمطالب النادي المبكرة، بتغيير مقر إقامة البعثة، نظراً لسوء التهوية، وسعياً لتقليل انتشار العدوي».

وعبّر مجلس الإدارة عن اعتزازه بالمسؤولية الكبيرة للاعبي «الزعيم»، منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفريق بفيروس «كورونا»، ورغبتهم الملحة في تمثيل وطنهم في المحفل الخارجي خير تمثيل، والدفاع عن لقبهم الآسيوي.

وأكد البيان أن الفريق حرص على الاستمرار في البطولة، رغم الظروف الصعبة، وسعى مجلس الإدارة إلى العمل على عدد من المسارات، التي من شأنها حفظ حق الهلال بالمنافسة، دون الإخلال بالبطولة، أبرزها المطالبة بتأجيل مباريات الفريق 24 ساعة، لإتاحة الفرصة للاعبين المصابين للتعافي، بجانب المطالبة بتأجيل أدوار خروج المغلوب، في ظل تفشي حالات «كورونا» على مستوى البطولة ككل، كما حضر الفريق إلى الملعب لخوض مباراة شباب الأهلي، رغم عدم بلوغ قائمة اللاعبين النصاب القانوني، حتى لو كلف الأمر، اعتبار الفريق خاسراً للمباراة، دون استبعاده من البطولة.

غضب جماهيري

صبت جماهير الهلال غضبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على مسؤولي الاتحاد الآسيوي، وطالبوا بتدخل قوي وضاغط من الاتحاد السعودي للكرة، لحماية الهلال حامل اللقب، في الوقت الذي ألقت فيه وسائل إعلامية، باللوم على إدارة نادي الهلال، وحملتها مسؤولية القرار الصادر من الاتحاد الآسيوي، باعتباره منسحباً من دوري أبطال آسيا، بعدما سمح الاتحاد القاري بتسجيل 35 لاعباً لكل فريق، وقام الهلال بتسجيل 30 لاعباً، وحضر إلى البطولة بـ 27 لاعباً فقط، ثم تم استدعاء لاعبين لإكمال القائمة قبل لقاء شاهر خودرو.

مخالفة قوانين «فيفا»

أشار بيان الهلال، إلى أن جميع محاولاته للاستمرار في البطولة، وجدت معارضة من الاتحاد الآسيوي، رغم الظروف القاهرة التي تستدعي المرونة بشكل أكبر في تقدير الموقف، فضلاً عن التباين في تفسير لوائح البطولة، مشيراً إلى أن اللائحة المتعلقة بوجود 13 لاعباً في قائمة كل فريق كحد أدنى، يخالف القانون الأساسي الصادر من «فيفا»، بشأن العدد الأدنى لقائمة اللاعبين في كل مباراة.

والذي نص على أن المباراة تقام بين فريقين يضم كل منهما 11 لاعباً كحد أقصى، ويجب أن يكون أحدهم حارس مرمى، ولا يجوز بدء المباراة أو استمرارها في حال أن أياً من الفريقين تضم قائمته الأساسية أقل من 7 لاعبين.

المادة 6

استند الاتحاد الآسيوي على المادة 6 من تعليمات دوري أبطال آسيا، وتم اعتبار جميع المباريات التي خاضها نادي الهلال (الذي قام بتقديم قائمة تضم 11 لاعباً لمباراة شباب الأهلي) لاغية، وغير محتسبة، وبالتالي، أصدر قراراً بتأهل باختاكور وشباب الأهلي إلى دور الـ 16، وأشار الاتحاد إلى أنه تم السماح بتسجيل 35 لاعباً في قائمة كل فريق، من البداية، ولكن الهلال قام بتسجيل 30 لاعباً، وحضر معه منهم 27 لاعباً فقط.

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