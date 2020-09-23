الشارقة يخلط أوراق «الثالثة» بأقوى هجوم في آسيا

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

خلط الشارقة أوراق مجموعته الثالثة في دوري أبطال آسيا، وقفز للمركز الثاني بجدارة واضعاً حظوظ تأهله لدور الـ 16 بين يديه قبل خوض الجولة الأخيرة غداً، بالفوز التاريخي الذي حققه على التعاون السعودي 6- 0، حيث قفز به للمركز الثاني متساوياً مع منافسه بيرسيبليوس في النقاط «7 نقاط» ومتقدماً عليه بفارق الأهداف، وتربع الشارقة على صدارة أفضل خط هجوم في البطولة في جميع المجموعات الثماني بعد أن رفع رصيده إلى 13 هدفاً في 5 مباريات متفوقاً بـ 4 أهداف عن «النصر السعودي» الذي يلعب في المجموعة الرابعة ولديه 9 أهداف، واقترب الشارقة من معادلة ما سجلته جميع فرق مجموعته «الدحيل وبيرسيبليوس والتعاون» التي سجلت 14 هدفاً فقط.

الفوز التاريخي

وجاء الفوز التاريخي للشارقة كأكبر نتيجة في البطولة حتى الآن برغم تأخره في التسجيل حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ومثلما استحق الشارقة الفوز الكبير، نال مهاجمه ويلتون سواريز جائزة نجم المباراة، كما حصد لقب نجم الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، وسبق أن حصد اللاعب خالد باوزير لاعب الشارقة على نجومية المباراة السابقة في البطولة ذاتها.

حسبة معقدة

ووصف عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة مهمة فريقه بالصعبة في المباراة، رغم الفوز الكبير، وقال إن النتيجة لا تعني سهولة المنافس، ولكن أرجع فوز فريقه للتركيز الشديد والشعور بالمسؤولية، وقال العنبري: «حسابات المباراة كانت معقدة فنحن نواجه فريقاً منظماً وتوقعنا منه أن يكون له حضور مميز في المباراة، لذا دخلنا المباراة بحذر، وكنا نملك رغبة الفوز.

ومضى العنبري: ما زلنا نحتاج للفوز في مباراتنا الأخيرة في دور المجموعات حتى نتمكن من حجز بطاقة التأهل وأتمنى التوفيق لجميع الفرق في البطولة.

وأضاف العنبري: «التحضير لمباراة بيرسوبوليس سيكون صعباً علينا، نحتاج لإخراج اللاعبين من أجواء الفوز الكبير والتركيز على المباراة الحاسمة، مباراة التعاون كانت بثلاث نقاط فقط وانتهت وبيرسيبوليس من الفرق الصعبة، ولدينا فقط يومين لإعداد الفريق والتحضير للمباراة».

لست غريباً

وعبر نجم الفريق وأفضل لاعب في المباراة ويلتون سواريز عن سعادته بالفوز الكبير وتسجيله «هاتريك» مؤكداً انه لا يعتبر نفسه لاعباً جديداً في الفريق رغم ضمه قبل أسبوع من البطولة لكونه لعب موسمين من قبل مع الفريق وقال: «لعبنا مباراة قوية أمام فريق قوي بادلنا الندية كثيراً ولكننا تمكنا من تحقيق الفوز، أهنئ زملائي بالفوز الكبير».

وأضاف قائلاً: «أعرف معظم اللاعبين ولعبت معهم وأتفاهم بشكل جيد مع صانع ألعاب الفريق إيغور كورنادو، لذا لم أجد صعوبة عند عودتي للفريق مرة أخرى».

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