3 سيناريوهات تحسم مصير الموسم

المصدر: دبي- العوضي النمر

يدرس اتحاد الكرة ورابطة المحترفين 3 سيناريوهات لحسم مصير ونظام بطولات الموسم الكروي، وعلى رأسها دوري الخليج العربي،وكانت الانطلاقة تأجلت من سبتمبر الحالي إلى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بسبب مطالب عدد من الأندية بالتأجيل عقب تعرض عدد من لاعبيها للإصابة إثر التوقف الطويل بسبب جائحة «كورونا».

ويشير السيناريو الأول إلى انطلاق منافسات الموسم الجديد في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل من خلال مسابقة كأس الخليج العربي، والتي تقام بنظام جديد باللعب من دور واحد، وتقام منافساتها خلال ارتباطات المنتخب الأول الذي سيعود للتجمع في التوقيت نفسه لخوض معسكر تدريبي يلعب خلال مباراتين وديتين، على أن يتم إعادة تقدير الموقف على ضوء ظروف مباريات الكأس.

ويشير السيناريو الثاني إلى إقامة النسخة الجديدة من مسابقة دوري الخليج العربي، الذي تم الغاؤه الموسم الماضي بعد أن وصل للجولة 19 على إثر تفشي جائحة «كورونا» بالعالم، على أن تنطلق الجولة الأولى للدوري في منتصف أكتوبر، بعد انتهاء معسكر المنتخب والاطمئنان علي سلامة اللاعبين في مختلف الأندية، ووفق ملابسات الوضع الصحي في حينه.

أما السيناريو الثالث والذي يعد أسوأ وأصعب السيناريوهات فهو يتوقف على الوضع الصحي والتشاور مع الجهات المعنية، فإذا كان الوضع الصحي لايزال غير مطمئن على صحة وسلامة اللاعبين، فسيتم إلغاء منافسات الموسم الكروي بالكامل، حرصاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالأندية.

من جهة أخرى تقوم رابطة المحترفين بإجراء تعديل على البروتوكول الصحي الخاص بالمباريات، حيث سيتم العمل على توحيد بنود البروتوكول بين جميع الأندية خاصة فيما يتعلق بالحجر الصحي للحالات الإيجابية التي تظهرها التحاليل الطبية وكذلك عدد من البنود الأخرى بعد الاستفادة من دروس الفترة الماضية ومنافسات الدورات الودية المحلية ومنافسات دوري أبطال آسيا.

وتعقد رابطة المحترفين اجتماعاً، 24 الجاري، مع مسؤولي دوري كرة القدم الإنجليزي، من أجل الاستفادة من الخبرة الإنجليزية في تنظيم الدوريات، يشارك في الاجتماع «عن بُعد»، وليد الحوسني المدير التنفيذي، وديفيد واثرال مدير قطاع الناشئين، وسيتم خلاله مناقشة الجوانب الفنية في الدوري الإنجليزي، لدراسة الاستفادة منها.



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