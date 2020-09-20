«حسبة برما».. بطلها الشارقة بعد «رباعية» الفوز الأول

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

خلط فريق الشارقة أوراق مجموعته الثالثة في دوري أبطال آسيا بعد تحقيق فوزه الأول في المجموعة على الدحيل بنتيجة 4-2، وحافظ على حظوظه القوية في التأهل لدور الـ 16 برغم حلوله في المركز الرابع، حيث إن الفوز العريض قلّص الفارق إلى 3 نقاط فقط بين المتصدر ورابع الترتيب ونقطة واحدة بين المتصدر وصاحبي المركزين الثاني والثالث، لتتحول آخر جولتين في المجموعة إلى مواجهات فاصلة حاسمة، فالمتصدر بيرسيليوس برغم حصوله على 7 نقاط، لا يضمن تأهله، وكذا الحال بالنسبة للتعاون السعودي والدحيل صاحبي الـ 6 نقاط، فمباراة واحدة من شأنها أن تحدث الفارق بين رابع الترتيب والمتصدر، لا سيما والشارقة يواجه التعاون السعودي غداً في المباراة الثانية بعد مواجهة التعاون والدحيل، فيما تقام مباراتا الجولة الأخيرة في توقيت موحد الخميس المقبل، لتصبح الحسابات أشبه بـ «حسبة برما»، فلا مجال لخسارة أي نقطة، والفوز في المباراتين يضمن للشارقة التأهل كما هو الحال لبقية المنافسين، وكان بيرسيليوس، اعتلى صدارة المجموعة بفوزه على التعاون السعودي بهدف دون رد سجله بشار بنيان ليصل بيرسيليوس للنقطة السابعة.

تصحيح الأوضاع

وعبّر مدرب فريق الشارقة عبد العزيز العنبري عن سعادته بالفوز الكبير على الدحيل، ووصفه بالفوز المستحق الذي صحح به الشارقة موقفه في المجموعة، وقال العنبري تفصيلاً: «تمكنا من تحقيق الفوز، وكما قلت سابقاً أداؤنا الجيد في الشوط الأول من مباراتنا الثالثة في البطولة كان دافعاً للاعبين لتقديم الأفضل في مباراة الجولة الرابعة ومنحهم الثقة للتقدم والهجوم، وواجهنا منافساً قوياً يمتلك العديد من العناصر المميزة، لكن رغبتنا لتحقيق الفوز والعودة للتنافس كانت كبيرة وتمكنا من هزيمتهم وكسبنا التحدي».

وأشار العنبري إلى عدم رضا لاعبيه بعد الخسارة في المباراة السابقة، كنا الطرف الأميز في الدقائق الأخيرة للمباراة، ووجودنا في مركز متأخر حصر خياراتنا في الفوز فقط وكنا الأكثر فعالية وحسماً».

حسابات

كما تحدث العنبري عن حسابات المجموعة والتحدي الذي ينتظر فريقه في آخر جولتين قائلاً: «نلعب أمام ثاني الترتيب التعاون السعودي، ثم المتصدر بيرسيليوس الإيراني وكل مباراة لها ظروفها وحساباتها، وننتظر مباراة كل فريق حتى نتمكن من وضع التكتيك المناسب».

وأشاد العنبري في ختام حديثه بالمستوى الذي قدمه جميع اللاعبين برغم غياب اثنين من العناصر الأساسية وقال: «رغم فقدان جهود شوكوروف ومحمد عبد الباسط إلا أن البديلين سيف راشد وخالد باوزير قدما أداءً رائعاً وكانا على قدر المسؤولية، لدينا العديد من الحلول وثقتي دائماً في جميع اللاعبين كبيرة».

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