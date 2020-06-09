الإمارات والحصن يرفضان إلغاء «موسم الهواة»

المصدر: تحقيق – محمد فضل

تمسك فريقا الإمارات ودبا الحصن مُتصدر ووصيف دوري أندية الدرجة الأولى باستكمال دوري الهواة للموسم الكروي الحالي، مع رفض كل الطرق التي ستقود إلى نهاية ربما تكون صادمه لجماهير الصقور والحصن إذا لجأ اتحاد كرة القدم لخيار إلغاء الموسم الحالي، وذلك عندما يحين موعد إصدار القرار النهائي في قادم الأيام، بشأن مصير مسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الأولى. وقدم إداريا الفريقين خليل الطويل مشرف فريق الإمارات، ومحمد سرور مشرف فريق دبا الحصن، حلولاً لاتحاد الكرة، من أجل الخروج من الأزمة الحالية قد تسهم في استكمال مباريات الموسم دون إحداث خسائر على كل فرق المسابقة، وطالبا بضرورة الاستفادة من اللوائح الجديدة التي أقرها «فيفا»، والتي تتمثل في الاستفادة من التغييرات واللعب بدون جمهور، إلى جانب خيارات أخرى، تتعلق بزيادة عدد أندية المحترفين إلى 16 نادياً، وترفيع أول وثاني مسابقة الهواة وغيرها من المقترحات .

ثقة

أكد خليل الطويل المشرف على فريق الإمارات أن ثقتهم كبيرة في أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس الاتحاد يعملون من أجل المصلحة العامة، وأن جميع قرارتهم تأتي في هذا الإطار، مشيراً إلى أن رئيس اتحاد كرة القدم يمثل الشباب الرياضي في الدولة وهو قادر على إعادة كرة الإمارات إلى سابق عهدها مع الإنجازات والألقاب. وأشار الطويل إلى أن «الصقور» ينتظر استكمال المسابقة بفارق الصبر، وذلك لتحقيق حُلم أنصار النادي بالصعود والعودة من جديد لدوري المحترفين.

صدارة

وأكد أن فريقه يتصدر الترتيب برصيد 39 نقطة بفارق 7 نقاط عن المركز الثانين وعن المركز الثالث 10 نقاط، وتفصله نقطة للتأهل ونقطتين بالتتويج، فضلاً عن احتلال الصدارة لجولات عدة بعد أن قدمنا موسماً مميزاً وقدم لاعبو الصقور تضحيات كبيرة من أجل انتظار اللحظة الحاسمة ولا ننسى دور الجمهور، ولذلك نحن على ثقة كبيرة بقيادة الاتحاد، والتي بالتأكيد سيكون همها الأول والأخير هو إعطاء كل ذي حق حقة.

مخرج

وأشار مشرف «الصقور» إلى وجود حلول كثيرة من وجهة نظره يمكن لاتحاد الكرة اتخاذها دون اللجوء لخيار الإلغاء، وذلك في ظل الجهود التي بذلتها الدولة في الحد من تفشي جائحة «كورونا»، بعد أن قدمت الإمارات مثالاً في الترابط والتعاضُد، إلى جانب الالتزام بالاحترازات الصحية، مشيراً إلى عدد من الحلول التي يقترحها النادي لاستئناف المُسابقة من جديد، منها بالتأكيد مُواصلة خوض المباريات بدون جمهور، وكذلك تعديل عدد التبديلات أثناء المباريات مع جدولة مباراتين في الأسبوع .

وأضاف: الدوري الإماراتي لا يقل عن أي من الدوريات الأخرى على مُستوى التنظيم، فدائماً ما نكون في المقدمة، وذلك من حيث امتلاك المنشآت الرياضية الحديثة، التي تُسهم في الاستمرارية، وأُشير هنا إلى أن استكمال المسابقات فيه فوائد كثيرة لكل الأطراف المعنية باللعبة ما يقلل من الخسائر المالية للأندية.

زيادة

بدوره أكد محمد سرور مشرف فريق دبا الحصن أن فريقه يتمنى خياراً أساسياً هو اكتمال الموسم، وهذا هو الخيار الذي يريده، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نضع في حساباتنا أن إنهاء الدوري ربما يكون خياراً لابد منه إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولكن إذا بات من غير المنطقي إكمال الموسم، فأقترح ضرورة زيادة عدد أندية دوري المحترفين إلى 16 وتصعيد الإمارات ودبا الحصن من «الهواة»، وذلك بحكم أن مركزيهما في الصدارة والوصافة عندما توقفت المسابقة بسبب الجائحة، فضلاً عن تصدرهما ترتيب الدوري لجولات عدة.

وأضاف سرور: أتمنى فعلياً استمرار الموسم فحينها تكون العدالة للفرق الأربعة، التي يحدوها الأمل في الصعود وهى إلى جانب الإمارات والحصن فهناك أيضاً البطائح ثالث الدوري، والحمرية الرابع في سلم الترتيب مع تضاؤل فرص دبا الفجيرة الخامس في اللحاق بركب الصدارة، معرباً عن أمله باتخاذ القرار المناسب من قبل قيادة الاتحاد، والذي يرضي جميع الفرق إما بتكملة المسابقة وإما بترفيع الأول والثاني في دوري الهواة للحاق بدوري المحترفين.

واختتم سرور: ليس من العدالة أن ينتهي الموسم عند وضعيته الحالية في ظل الجهود الكبيرة التي بذلت، والخسائر المادية التي دفعت لتهيئة الفرق واللاعبين.

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