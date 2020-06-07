سالم المطوع: ندرس عودة تدريبات السلة يوليو المقبل

المصدر: وام

يعكف اتحاد الإمارات لكرة السلة حاليا على اعتماد تصورات مرحلة عودة النشاط التدريبي بالأندية والمنتخبات بشكل تدريجي صحي يضمن سلامة اللاعبين والمدربين وكل عناصر اللعبة على ضوء التكليف الصادر أخيرا من الهيئة العامة للرياضة والذي أتاح الفرصة للاتحادات الرياضية لتتخذ الإجراءات المناسبة لعودة الأنشطة بشكل صحي آمن في أقرب وقت ممكن.

وأكد سالم المطوع الأمين العام للاتحاد، أن الاتحاد يعمل مع الأندية والمجالس الرياضية لتوفير الدليل الاسترشادي الصحي المناسب للاعبين والمدربين والمسؤولين في الأندية أيضا لعودة التدريبات اعتبارا من يوليو المقبل، استعدادا لاستئناف النشاط الرسمي في أغسطس، بما في ذلك إجراءات تعقيم الصالات والفحوص الطبية للاعبين، وإخطار الأندية بأن كل المسابقات الرسمية في المرحلة المقبلة وحتى إشعار آخر ستقام في صالة صلاح الدين بدبي التي تم العمل على تعقيمها،

كما أنه سيتم إخطار الأندية بضرورة إجراء الفحص الطبي للاعبين قبل بدء أي مسابقة رسمية، وخلال المسابقة إذا كانت ستستمر أكثر من أسبوع، وكذلك المدربين والحكام وكل من يتصل بالمنافسة .

وقال المطوع: حددنا صالة صلاح الدين لاستضافة كل المباريات الرسمية لضمان إجراءات السلامة بمعرفتنا، لتعقيمها أكثر من مرة بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة، وسنطلب فحوصات اللاعبين قبل البطولة بيومين، ومن المؤكد أن نجري الفحص أكثر من مرة خلال المنافسات، وفيما يخص التدريبات تم الاتفاق معهم على برنامج وقائي والمجالس الرياضية لديها حزمة إجراءات تتابع معنا ومع الأندية، ونحن على تواصل مع الجميع".

وعما إذا كانت هناك اجتماعات قريبة لمجلس إدارة الاتحاد .. أوضح : " هناك اتفاق مبدئي لعقد اجتماع إما نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالمرحلة الانتقالية ما بين توقف الأنشطة والاستعداد لاستئنافها، بالإضافة إلى بند التجهيز للجمعية العمومية لاعتماد النظام الأساسي والتي على ضوئها سيتم تحديد موعد انتخابات الدورة المقبلة".

وعن النشاط العربي باعتباره أمين صندوق الاتحاد العربي، قال: بطولاتنا العربية مواعيدها المتفق عليها من قبل من شهر أكتوبر وما بعد ذلك، ولم يطرأ عليها أي تعديلات حتى الآن، متفائلون بزوال أسباب توقف النشاط في وقت قريب، فلدينا بطولة الأندية العربية في البحرين شهر أكتوبر، وبطولة المنتخبات في تونس شهر ديسمبر،

وعلى مستوى التأهيل للكوادر انتهينا من إقامة دورة للحكام خلال شهر رمضان الماضي، وحظيت بحضور كبير ومشاركة فعالة، وحاليا نستعد لإطلاق دورة إحصائيين، باعتبارهم من العناصر المهمة للعبة وأصبح من الضروري أن يكونوا معتمدين من قبل الاتحادات القارية والإقليمية".

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