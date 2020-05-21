60 مدرباً في ورشة إعداد لاعب الكرة بدنياً

المصدر: البيان الالكتروني

اختتمت أمس ورشة عمل المبادئ الأساسية للإعداد البدني للاعب كرة القدم، التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بنظام الاتصال المرئي وبمشاركة 60 مدرباً، وتناولت الورشة التي قدمها ديفور ليسفيك مدرب اللياقة البدنية لمنتخب الشباب تحت 19 سنة ،

معرفة كيفية إعداد برنامج تحضير بدني للاعبين على المدى القصير والمتوسط والطويل وأهمية معرفة الفارق بينهم والمتمثل في كون البرنامج تحضير بدني عادي أو للتجهيز للمباريات مع مراعاة ضرورة التقسيم الجيد لأنواع التدريبات شاقة أو متوسطة أو خفيفة ومراعاة فترات الراحة التي تتخللها تجنباً لحدوث حالة إرهاق بدني للاعبين

كما استهدفت الورشة عملية تطوير والحفاظ على الخصائص الفيزيائية والحيوية لأداء اللاعبين ، والتأكيد على أهمية الإلمام بمعرفة نقاط الضعف البدني في كل لاعب ، حيثُ يعاني بعض اللاعبين من ضعف في عضلات الظهر أو أي عضلات أساسية بالجسم، بالتالي يجب الوقوف عليها ومعالجتها بتدريبات خاصة ، ويجب أن يكون هناك تعاون مستمر بين مدرب الفريق ومدرب اللياقة في جميع البرامج الخاصة باللياقة البدنية للاعبي الفريق، كما تطرقت الورشة للتدريبات الأساسية التي يخضع لها لاعب كرة القدم في الصالة الرياضية ورفع الأثقال وتدريبات الجري

بالإضافة للتدريبات المصغرة والتي يتم خلالها تقسيم اللاعبين لفريقين على سبيل المثال ( 4 ضد 4 أو 5 ضد 5 ) وكيفية وضع تكتيك اللعب مع التكتيك البدني تحت متابعة وإشراف مدرب الفريق ومدرب اللياقة البدنية .

المبارييات المصغرة

من جهته، قام المحاضر الوطني والآسيوي جمال الحساني أمس بإلقاء محاضرة بعنوان " التحول من المباريات المصغرة إلى 11 ضد 11 " بمشاركة واسعة من الكوادر الفنية العاملة بالأندية والمنتخبات الوطنية، وتناولت المحاضرة أهمية المباريات المصغرة 5 ضد 5 كمثال بالنسبة لمدرب كرة القدم في الأعمار المبكرة للاعبين والتي تساعد في تطوير إمكانيات اللاعبين في كرة القدم الحديثة

كما قام الحساني باستعراض تجربته التدريبية مع المنتخبات الوطنية في المراحل العمرية وتجربته مع الأندية في مراحل الرديف والفريق الأول ، ونالت الورشة استحسان وإشادة المشاركين نظرا للقيمة الفنية والعلمية التي تم عرضها ومناقشتها .

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