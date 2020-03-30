السناني: علاقات فرسان الظفرة هزمت "كورونا"

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

على الرغم من إيقاف التدريبات الجماعية وعدم التجمعات، في إطار المساعي الرامية للحد من إنتشار فيروس كورونا، لكن روح الأسرة الواحدة ظلت حاضرة داخل نادي الظفرة بالتواصل عبر الهاتف ومواقع التواصل الإجتماعي مع الترابط الذي كان أحد أسباب تطور نتائج الفريق في الموسم الحالي.

وقال خالد السناني كابتن الظفرة أن العلاقات الاجتماعية التي تربط زملائه اللاعبين هزمت "كورونا"، مشيرا إلى أن الفيروس نجح في إيقاف التدريبات وأجبر الجميع على التواجد في المنزل، وقال: لكنه لم ينجح في قطع العلاقات التي تجمعنا أو تؤثر علينا، بل زادات من قوة ترابطنا وعززت في النادي روح العائلة الواحدة المتماسكة لنتخطى سويا هذه الأزمة بسلام.

وابان قائد الظفرة أنه وزملائه على تواصل مستمر ومعرفة أخبار بعضهم البعض، ذاكرا أن الأنسان صاحب الأخلاق الطيبة يكون أكثر قربا من اخوانه في مثل هذه الأوقات الصعبة.

وأضاف السناني: أنا على ثقة باننا سنعود أقوى في كل شي وأن هذه الفترة الصعبة سوف تنتهي وتبقى الدروس المستفادة والمواقف القوية المشرفة مثل موقف دولة الإمارات في التعامل مع الأزمة الصحية العالمية بكل حكمة.

البقاء بالمنزل

وشدد حارس مرمى الظفرة على أهمية البقاء بالمنزل والتضافر لمحاربة كورونا، مع الإلتزام بالتوجيهات وقال أنه يؤدي تدريباته اليومية بمنزله تنفيذا لتوجيهات الجهاز الفني، وأضاف: كل زملائي اللاعبين يتدربون وهنالك إهتمام ومتابعة من قبل الإدارة والجهاز الفني، وبأذن الله نعود قريبا للتدريبات في الملعب لمواصلة تحديات بقية مشوار الموسم.