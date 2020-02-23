حتـا.. طفرة رياضية ومنصة للواعدين

المصدر: حتا-علي الظاهري-دبي - البيان الرياضي

نجح نادي حتا في تحقيق طفرة رياضية خلال فترة قصيرة مقدماً العديد من المواهب والأسماء الواعدة رغم قلة الألعاب والأنشطة التي يضمها النادي وهي كرة القدم وكرة الطائرة وألعاب القوى، ويعتبر منصة للاعبين الواعدين،وحققت فرق النادي نتائج مميزة على مستوى مختلف الألعاب منها صعود الفريق الأول للكرة إلى دوري الخليج العربي للمحترفين واعتلاء منصة التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى، فضلاً عن تأسيس فريق من الطراز الرفيع للكرة الطائرة بات رقماً صعباً أمام مختلف الفرق والأندية ، فضلاً عن إعداد أبطال واعدين في ألعاب القوى.

ويضم نادي حتا العديد من الملاعب والمنشآت منها أكاديمية الكرة ، ولكن لا يزال النادي يفتقد وجود صالة مغلقة لكرة الطائرة رغم شعبية اللعبة بين أبناء المنطقة بعد «الساحرة المستديرة»، وتعد الصالة حلم مفقود ،حيث يخوض الفريق الأول للطائرة مبارياته الرسمية في صالة مدرسة الظهرة للبنات، ويدفع بموجب استخدام الصالة رسوماً شهرية إضافة إلى أعمال الصيانة الدورية.

حلول

وقال علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، إن هناك مساعي لإيجاد حلول وإنشاء صالة تشمل كل الألعاب بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي

من ناحية اخرى ورغم ميزانية النادي التي تعتبر قليلة مقارنة بكثير من الأندية، حسب ما أوضح البدواوي إلا أنه نفى وجود أي ديون أو متأخرات على نادي حتا، وقال: نحن حريصون على الإنفاق وفق الموارد المتاحة، وسنبذل قصارى جهودنا لتطبيق معايير الحوكمة للأندية رغم أن مصادر الدخل ستكون محدودة في سبيل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

وعن إشهار لعبة الدراجات، كشف البدواوي عن توجه النادي لإطلاق وإشهار اللعبة من المراحل السنية المبكرة وصولاً إلى فريق الرجال،رغم أنها لعبة مكلفة، مشيراً إلى أن النادي يدرس زيادة عدد الألعاب عبر ضم رياضة الجوجيتسو حسب الإمكانيات .

منصة أبطال

وأشار حيي حسن البدواوي رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية، إلى أن النادي يعتبر منصة لتقديم الأبطال والموهوبين من أبناء حتا والمناطق المجاورة، حيث تعتبر ألعاب القوى من الرياضات التي تفرز أسماء واعدة ويعتبر نادي حتا رافداً أساسياً لمنتخب الإمارات في «أم الألعاب» ، ومن بين هذه الأسماء خالد د خليل الذي يعتبر مشروع بطل أولمبي وحظي باهتمام خاص من الجهات المسؤولة في الدولة لإعداد برنامج خاص له.

تدريبات

وأشار إلى ان الصغار يتدربون في حتا بينما يخوض فريق العموم والكبار تدريباتهم في نادي الضباط بدبي متمنياً أن يبصر مضمار «أم الألعاب» النور في الفترة المقبلة وقال : إن كرة الطائرة تضم فرق الرجال والشباب والناشئين.

وأضاف: إن إدارة النادي ارتأت إطلاق رياضة الدراجات من «الصغر» عبر المراحل السنية، لإعداد فريق واعد للمستقبل على أرضية صلبة، مشيراً إلى وجود خطوات لإدراج لعبةالجوجيتسو بعد استقطاب متخصص لاختيار العناصر المؤهلة استعداداً لإشهار اللعبة الموسم المقبل.

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حقق الفريق الأول لكرة القدم 4 ألقاب، هي دوري الدرجة الأولى 2015 - 2016، ودوري الدرجة الأولى «ب» في 2011 - 2012، ودوري الدرجة الثانية 1994 - 1995، ودوري الدرجة الثالثة 1998 - 1997.

5000

تبلغ الطاقة الاستيعابية لاستاد حمدان بن راشد 5 آلاف مقعد، ويملك النادي 3 ملاعب فرعية للكرة، مخصصة لفريق الرديف والمراحل السنية، وتعتبر أكاديمية الكرة رافداً أساسياً لمستقبل الكرة في منطقة ونادي حتا.

1981

شهد نادي حتا منذ تأسيسه قبل نحو 39 عاماً، أعمالاً تطويرية آخرها في موسم 2016 - 2017 بعد الصعود إلى دوري المحترفين، حيث تم تغيير أرضية الملعب الرئيسي وزيادة سعة مقاعد الجماهير إلى 5 آلاف مقعد بدلاً من 2400، وتقوية الإنارة وزيادة الطاقة الكهربائية وترميم وإنشاء الغرف الخاصة بلاعبي النادي والفريق الضيف والحكام، والقاعة المخصصة للإعلاميين لعقد المؤتمرات الصحافية، وغيرها من الأعمال التطويرية.

جماهير «الإعصار» رقم 1 في الكرة الطائرة

أكد علي محمد البدواوي نائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية، إن الفريق الأول للطائرة وفريق الشباب، حققا أفضل النتائج في تاريخ النادي، مشيراً إلى أن طائرة حتا تضم لاعبين من أبناء النادي أثبتوا كفاءتهم وقدراتهم أمام أقوى الفرق في الفترة الماضية، كما أن جماهير «الإعصار» في الكرة الطائرة تعد الأكبر على مستوى الدولة وتستحق الرقم واحد، وقال فريق الطائرة للرجال يتطلع إلى الوصول للمربع الذهبي من أجل التأهل إلى المباريات الإقصائية للدوري العام للكرة الطائرة رجال «البلاي أوف»، التي تنحصر المشاركة فيها على الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأوائل في الترتيب العام للدوري، مما يعتبر فرصة للوصول إلى إنجاز جديد يضاف إلى النادي.

تفوق

وأثنى البدواوي على جمهور حتا الذي يعتبر هو الرقم «1» والأعلى من حيث الحضور على مستوى مباريات كرة الطائرة ويتفوق على جمهور كرة القدم في النادي وحظي بإشادة وإعجاب وشهادة من الجميع وعلى رأسهم رئيس اتحاد الكرة الطائرة الذي أشاد بجمهور حتا سواء في المباريات التي تقام في حتا أو المباريات الخارجية في ملعب المنافسين، ويحرص الكثيرون على الذهاب لحضور المباريات القوية في العاصمة أبوظبي حتى ولو كانت في منتصف الأسبوع، لافتاً إلى أن الحضور الجماهيري الغفير لحتا انعكس إيجاباً على الفريق في المباريات وأثر على المنافسين.

استفادة

وأوضح البدواوي أن الطائرة استفادت من قرار مشاركة المواليد والمقيمين ويضم الفريق حالياً لاعبين اثنين من فئة المقيمين، منوهاً إلى وجود ميول كبيرة من المنتسبين في النادي للانضمام إلى كرة الطائرة ويحرص النادي على موازنة الكفة والاهتمام بمختلف الألعاب وليس التركيز على كرة القدم فقط.

هلال حمدان: 200 لاعب في أكاديمية الكرة

كشف هلال حمدان خلفان البدواوي عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي حتا، أن أكاديمية كرة القدم في النادي، تضم أكثر من 200 لاعب، مشيراً إلى أن الفريق كسب وجوهاً جديدة بعد الصعود الأخير إلى دوري الخليج العربي، وأثبت بعض اللاعبين الواعدين جدارتهم في المستطيل الأخضر للمحترفين أبرزهم الحارس درويش محمد، وكل من راشد سالم وحمد معضد وعمر سعيد وخالد سالم.

وثمن البدواوي الجهود المبذولة من قبل راشد عامر المدير الرياضي وجميع العاملين، حيث تم وضع برامج للمراحل السنية في مدرسة الكرة من أجل تطوير المنظومة الرياضية في النادي، موضحاً أن النادي يضم 3 ملاعب فرعية للرديف والمراحل السنية ومدرسة الكرة، وهناك خطة واعدة لإنشاء ملعب فرعي جديد للفريق الأول.

وأشار البدواوي إلى أن أبواب النادي مفتوحة للجميع ويستقطب باستمرار لاعبين من حتا ويخدم عدة مناطق.

سياحة رياضية

تعد حتا منطقة جاذبة لمحبي السياحة الرياضية، كونها تضم عدداً من المرافق، مثل مضمار الدراجات الهوائية، ومشروع «حتا كاياك» لممارسة التجديف بالقوارب، كما تستضيف المنطقة سنوياً عدداً من الفعاليات الرياضية، منها مسيرة المشي في حتا و«سبارتن حتا» لرياضات التحدي، إلى جانب استضافة جانب من مراحل طواف الإمارات.