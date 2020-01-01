120.000.000 ميزانية اتحاد الكرة في 2020

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

علم «البيان الرياضي»، أن اللجنة المالية في اتحاد الكرة، أعدت مشروع ميزانية الاتحاد للعام الجديد 2020، للعرض على اللجنة الانتقالية خلال اجتماعها الأحد المقبل، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، من أجل اعتمادها بشكل نهائي، وتقدر الموازنة الجديدة بـما يقارب 120 مليون درهم، فيما يحصل الاتحاد على 57 مليون كدعم سنوي من الهيئة العامة للرياضة.

ويعتمد الاتحاد على سد الفجوة بين الإيرادات الرسمية والمصروفات على مختلف الأنشطة، من خلال التسويق والرعاية، إضافة لعائد مشروع 2% من عائد عقود اللاعبين، على أن يخصص جزء كبير من الموازنة، يقدر بحوالي 60%، لدعم وتطوير كافة المنتخبات الوطنية، لتحقيق الطموحات خلال المرحلة المقبلة.

وتعد الميزانية الجديدة طموحة، وتواكب تطلعات المستقبل، وأعد اتحاد الكرة، العديد من المشاريع الكبرى التي تسهم في الارتقاء باللعبة، ووصولها إلى مكانة مرموقة دولياً وقارياً، تتواكب مع الطموحات، سواء الرسمية أو الجماهيرية، ومن المشاريع الطموحة، الارتقاء بالمنتخبات الوطنية، على صعيد جميع المراحل، من خلال العمل على استمرارية برامج المنتخبات، والسعي للتأهل إلى مونديال 2022 وأولمبياد طوكيو.

إضافة إلى طرح العديد من البرامج التطويرية لقضاة الملاعب، للارتقاء بأدائهم خلال السنوات المقبلة، حيث أعد الاتحاد 3 برامج تطويرية للمستقبل منها إنشاء أكاديمية للحكام والتعايش مع عدد من حكام العالم وإقامة برامج تعليمية فنياً وإدارياً، إضافة للعديد من الخطط والبرامج وفق استراتيجية واضحة المعالم، وطموحات كبيرة.