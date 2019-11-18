علي مسري.. قيادة رياضية بأسس علمية

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

رغم المسيرة الحافلة للاعب منتخبنا الوطني ونادي العين السابق علي مسري على مدار نحو 16 عاماً في ملاعب الكرة الإماراتية، إلا أن تلك المسيرة لم تتوقف بعد الاعتزال، واتخذت طريقاً موازياً في المجال الإداري الذي لمع فيه النجم السابق سريعاً، وعلى أسس علمية مقرونة بخبرات وشهادات أكاديمية، في الطريق نحو قيادة رياضية شابة طموحة ربما تقود قاطرة الكرة الإماراتية مستقبلاً.

ويعد علي مسري واحداً من القيادات الشابة، التي أثبتت نجاحها في فترة قصيرة، فبعد اعتزاله كرة القدم عام 2014 بعد مسيرة طويلة مع المنتخب وأندية العين والظفرة وبني ياس والوصل ودبي، اتجه إلى العمل الإداري، واكتسب خبرات كثيرة من خلال العمل عضواً في «مكتب محمد بن راشد لتطوير الخدمات الحكومية»، ثم الانضمام لعضوية مجلس إدارة شركة الكرة بالعين عام 2016، كونه أصغر عضو في تاريخ مجالس إدارات شركة الكرة، والتوجه بعدها للعمل مديراً تنفيذياً للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي.

دراسة

وقال مسري: بعد اعتزال الكرة مباشرة بدأت في العمل على تطوير مهاراتي الشخصية في المجال الإداري خاصة أنني أحمل شهادة بكالوريوس إدارة الأعمال، وأحضر حالياً لماجستير في التخطيط الاستراتيجي، الذي من المنتظر أن أنتهي منه في العام المقبل، وركزت على تطوير المهارات المكتسبة بجانب الخبرات الرياضية المتراكمة لديّ خصوصاً أن مسيرتي كانت حافلة بالإنجازات مع المنتخب ونادي العين.

وأضاف: خلال فترة وجودي في مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم توليت الإشراف على قطاع مدارس الكرة وهو أكثر قطاع للموارد البشرية وبحجم خريطة عمليات كبيرة ، وعملنا خلالها على تطوير العديد من البرامج التي تسهم في استقطاب المواهب وحققنا أرقاماً قياسية، وأنشأنا لأول مرة برنامج دوري المدارس الأول من نوعه، الذي يقام على مدار الموسم بالكامل، وهو البرنامج الذي حقق أهدافاً كثيرة، منها نشر ثقافة ممارسة الكرة داخل المدارس واكتشاف المواهب وتفريغ الطاقات الحركية لدى الطلاب، شاركت فيه 33 مدرسة بمعدل 990 طالب من فئتين فقط هما سن 11 و12 سنة، إذ كانت آلية البرنامج خارج نطاق المألوف والأولى من نوعها على مستوى الدولة.

تطور

وأشار إلى أن وجهته الإدارية تحولت للاتحاد الرياضي للجامعات مديراً تنفيذياً للاتحاد خاصة أنه تولى منصب عضو لجنة دوري كرة القدم الجامعي، وموظفاً في عمادة شؤون الطلبة بجامعة الإمارات، لافتاً إلى أن المجتمع الأكاديمي طور من مهاراته العلمية والأكاديمية كثيراً، موضحاً أنه يطمح لتطوير اتحاد الجامعات كونه أفضل اتحاد رياضي تابع للهيئة.

وقال مسري: هناك العديد من الأشخاص الذين أثروا في مسيرتي الإدارية مثل الدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات، والدكتور علي الكعبي عميد شؤون الطلبة سابقاً، والدكتور علي الحساني رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، الذين آمنوا بقدرات القيادات الشابة وإبراز المواهب الإدارية.

طموح

وكشف مسري عن ترشحه لعضوية المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والآسيوي للرياضة الجامعية في ظل إجماع على ترشيحه لهذا المنصب مشيراً إلى أنه يملك طموحات كبيرة في العمل الإداري الرياضي وربما الترشح لمناصب أكبر مستقبلاً كون الفرصة متاحة لتطوير رياضة الإمارات في ظل الإمكانات التي تمتلكها، ولكي تصبح أفضل نموذج إداري على مستوى الوطن العربي.