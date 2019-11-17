80.7 % يؤيدون تطبيق تقنية خط التسلل

المصدر: دبي- عزالدين جادالله

أيد 80.7% من المشاركين في استطلاع الرأي، الذي أجرته جريدة «البيان» خلال الأسبوع الماضي، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها على شبكتي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، قرار اتحاد الكرة بتطبيق تقنية خط التسلل مع تقنية الفيديو «الفار»، مقابل 19.3% رفضوا تطبيق تلك التقنية.

وكان اتحاد الكرة قد دشن تقنية خط التسلل مع تقنية الفيديو «الفار» بدءاً من مباريات الجولة الماضية لدوري الخليج العربي، حيث تعمل هذه التقنية بنظام الخطوط الأفقية، التي تُساعد الحكم المساعد على تحديد حالات التسلل بصورة دقيقة، وحرصت إدارة الحكام على عقد ورشة عمل خاصة بالتقنية الجديدة على مدار يومين، بحضور كل الحكام المعنيين بتطبيق تقنية التسلل، حيث تناولت الورشة التي أشرفت عليها إدارة الحكام بالاتحاد والشركة المنفذة كل الجوانب الخاصة بالتقنية إلى جانب تدريبات وتطبيقات عملية من خلال وضع الخطوط الخاصة بكشف التسلسل في الأماكن الصحيحة على الجهاز الخاص بالحكم المساعد.

وناقشت «البيان» الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، مفاده: هل تؤيد قرار اتحاد الكرة بتطبيق تقنية خط التسلل مع تقنية الفيديو «الفار».

تفاصيل

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 74% من نسبة المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني، وافقوا على قرار الاتحاد بتطبيق تقنية خط التسلل، في حين رفض 26% القرار.

وفي نتائج الاستطلاع على «تويتر» أيّد 83% القرار، مقابل 17% رفضوه، ولم تختلف النسب كثيراً في نتائج الاستطلاع على «فيسبوك»، والتي جاءت لصالح تأييد القرار بنسبة 85% من المشاركين، مقابل 15% رفضوا قرار تطبيق تقنية خط التسلل.

إلغاء التقنيات الحديثة

من ناحيته، طالب عادل حديد لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة السابق بالعودة إلى جماليات كرة القدم والزمن الجميل والمتمثل في إلغاء العمل بتقنية الفيديو «الفار» وتقنية خط التسلل الجديدة، مشيراً إلى أن مثل هذه التقنيات الحديثة أفقدت كرة القدم جمالها.

وقال: هل الغرض هو إلغاء حكم الساحة تدريجياً والاستعاضة عنه بجهاز إلكتروني يوضع في منتصف الملعب ويقوم بإصدار الصفارات وإشهار البطاقات !، وللأسف هذا ما نراه يحدث على أرض الواقع، حيث بدأ الأمر بتقنية الفيديو «الفار» والآن «تقنية خط التسلل»، وبات الحكم غائباً حيث يتم اللجوء إلى الفيديو في كل صغيرة وكبيرة.

وأضاف: التقنيات الحديثة هذه عليها خلافات وتطبق في أوروبا، وأتمنى أن يعود الحكم ويدير المباريات بنفسه كما كان في السابق، وهناك روح للقانون وكذلك للعبة نفسها، والأخطاء جزء من جماليات الساحرة المستديرة، التي باتت تطغى عليها التقنيات الحديثة.

تأثير

وتابع لاعب المنتخب الأسبق: هذه التقنيات أثرت سلباً في لاعبينا حيث جعلت البعض منهم يتكاسل والبعض الآخر يتحايل على الحكام، وهذا ما أصبحنا نشاهده مع منتخبنا الوطني للأسف، الذي بات ينقل السلبيات من الدوري المحلي لمشاركاته الدولية، فأصبحنا نرى اللاعب يتكاسل ويتحايل ويقومون بمطاردة الحكام والحديث معه، حيث يتجمع حوله أكثر من خمسة أو ستة لاعبين، ويجادلون في كل صغيرة وكبيرة، لذا أطالب بالعودة إلى طبيعتنا الحقيقية وهذا ليس بعيب، ولدينا حكام مميزون ودوليون، نعم هناك أخطاء، وهذا طبيعي في كرة القدم.