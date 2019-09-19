بث تلفزيوني مفتوح لكل القنوات المحلية

المصدر: دبي- العوضي النمر

لأول مرة منذ انطلاقة دوري المحترفين عام 2008، سيتم نقل مباريات الدوري على جميع القنوات المحلية، بانضمام قناة الشارقة إلى شقيقتيها أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية، في نقل المنافسات من مختلف الملاعب، مع تقديم خدمة إعلامية مميزة للجماهير، خاصة بعد القرار السامي من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بإذاعة المباريات، دون تشفير، تسهيلاً للجماهير في الحضور ومتابعة المباريات.

شريك رئيس

ويقول عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عن الاتفاقية الجديدة مع القنوات الرياضية، إن القنوات ليست مجرد أصحاب حقوق، وإنما شريك رئيس في عملية تطوير الرياضة ككل في دولة الإمارات، وكرة القدم بشكل خاص، وأثنى على جهود القائمين على هذه القنوات، وتطوير المحتوى والمواد التي تقدمها، وأوضح الجنيبي أن اتفاقية حقوق البث التلفزيوني لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية، والتي تشمل دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربي، دوري تحت 21 عاماً، وكأس سوبر الخليج العربي، تمتد لثلاث سنوات، وتبلغ قيمتها الإجمالية 390 مليون درهم.

المبادرات الجديدة

وفي ما يخص المبادرات الجديدة قال الجنيبي «عملنا على مواصلة تحسين خدمات البث التلفزيوني، من خلال إضافة مزايا جديدة تفيد المشاهد، المحلل والمعلق والإعلامي، من حيث المعلومات والإحصاءات، قدمنا في السابق الرصد الحراري للاعبين، وسيتواصل هذا الموسم أيضاً، كذلك عملنا على تحديث "الغرافيك التلفزيوني"، والشكل البصري بشكل عام ليناسب هويتنا الجديدة، ونتمنى أن نقدم للمشاهد محتوى مرئياً يناسب المكانة التي وصل لها دورينا، بالتعاون مع شركائنا في القنوات الرياضية»، وأضاف: "حرصنا أيضاً على إدراج التعليق الإنجليزي في جميع المباريات، وذلك بهدف زيادة الانتشار والمتابعة من مختلف الجنسيات، في السابق كان التعليق على مباراة واحدة، وعلى قناة أبوظبي الرياضية فقط، الآن التعليق الإنجليزي سيكون متاحاً على جميع القنوات خدمة للجاليات المقيمة في الدولة".

الشارة المفتوحة

وقال راشد أميري نائب المدير التنفيذي لشؤون قنوات دبي: "نسعى لإيصال رسالتنا إلى القارات الخمس، بدأ أول بث لمباريات الدوري عام 1973 تقريباً، والآن بعد الاتفاق مع الرابطة على التجديد لثلاث سنوات قادمة، نسعى لأن يشاهد المتفرج مباريات دورينا من خلال الشارة المفتوحة من أي مكان في العالم"،

وبدوره، قال يعقوب السعدي رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية، إن القنوات الرياضية كانت دائماً شريكاً في الحدث، وقال: "نحن كقنوات رياضية، شركاء في تقديم صورة إعلامية مميزة، تليق بمسابقات رابطة المحترفين، وبما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور، ونعد المشاهدين بمواصلة التميز"، كما وجّه السعدي الشكر لرابطة المحترفين بكافة أعضائها على دعمهم المستمر.

مشاركة

أعرب إسماعيل الحوسني مدير إدارة الخدمات المساندة في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عن سعادته بمشاركة قناة الشارقة الرياضية في هذا الحدث، مع انطلاق الموسم الرياضي 2019-2020، وتمنى أن تكون «الشارقة الرياضية» جزءاً من المنظومة، إلى جانب قنوات أبوظبي ودبي الرياضية، في تقديم صورة راقية للكرة الإماراتية.

تدريب إعلامي لفرق الدوري

يبدأ من سبتمبر الجاري برنامج التدريب الإعلامي الذي تقيمه رابطة المحترفين للاعبي الفريق الأول بمختلف الأندية المشاركة في دوري الخليج العربي، والذي يستمر حتى ديسمبر المقبل، والذي حقق نجاحاً ملحوظاً خلال الموسم الماضي، ونال رابطة المحترفين جائزة من الاتحاد الآسيوي عليه، حيث يهتم البرنامج بتعليم اللاعبين قواعد التعامل مع مختلف وسائل الإعلام وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

ورشة عمل لممثلي وسائل الإعلام ومحللي التحكيم

أقام اتحاد الكرة لأول مرة ورشة تعريفية بقانون اللعبة الجديد، وآلية استخدام تقنية الفيديو لممثلي وسائل الإعلام، ومحللي التحكيم في قنواتنا الرياضية، يتقدمهم سالم سعيد وفريد علي ومسلم أحمد وإبراهيم المهيري.

وقال محمد بن هزام الأمين العام، إن الورشة تعتبر من أهم الورش التي تنظمها إدارة الحكام قبل انطلاق الموسم الكروي، كونها تتعلق بمحورين مهمين جداً في المنظومة الكروية، الأول هو التحكيم، باعتباره جزءاً مهماً ورئيساً ضمن عناصر اللعبة، والمحور الثاني الجهات الإعلامية، والتي تعتبر شريكاً أساسياً في تغطية الأحداث الكروية، وإبقاؤهم مطلعين على التعديلات الجديدة التي طرأت مواد قانون كرة القدم، إلى جانب التعرف بشكل مفصل حول آلية استخدام تقنية الفيديو، التي حرص اتحاد الكرة على تطبيقها منذ البدايات.