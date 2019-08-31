خورفكان والنصر.. أسباب مختلفة وهدف واحد

المصدر: خورفكان - عماد الدين إبراهيم دبي - علي الظاهري

يستضيف فريق خورفكان في السابعة من مساء اليوم في ملعب إستاد كلباء، فريق النصر ضمن مباريات كأس الخليج العربي، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى في مواجهة مهمة للطرفين هدفها واحد وهو تحقيق الفوز، ولكن بأسباب مختلفة لكل من الفريقين، حيث يبحث فريق النصر عن تعزيز موقعه في صدارة ترتيب المجموعة بعد فوزه بثلاثية على فريق اتحاد كلباء، ويسعى اليوم لمواصلة نتائجه الجيدة وإضافة ثلاث نقاط لرصيده الحالي، فيما يعمل فريق خورفكان على تعويض خسارته في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام فريق الجزيرة بفوز على فريق النصر في مواجهة اليوم.

جاهزية كاملة

ويدخل الفريقان مواجهة اليوم في جاهزية كاملة، حيث عمل فريق خورفكان بقيادة مدربه البرازيلي كاميلي على معالجة الأخطاء التي صاحبت أداء الفريق في الجولة الماضية، ويدخل جولة اليوم مكتمل الصفوف وبروح معنوية عالية، ورغبة كبيرة في تحقيق الفوز.

فيما أكمل فريق لنصر تحضيراته بقوة لمواجهة اليوم، ويفتقد «العميد» 7 لاعبين وهم التشيلي استيبان بافيز لعدم الجاهزية، ومحمد العكبري ومحمد الجسمي لأسباب صحية، إلى جانب الثلاثي حبيب الفردان وجاسم يعقوب وطارق أحمد، لارتباطهم بمعسكر المنتخب الأول في البحرين، إضافة إلى سعيد سويدان لانضمامه بمعسكر المنتخب الأولمبي في سلوفينيا وكرواتيا.

عناصر جديدة

واعتبر البرازيلي باولو كاميلي المدير الفني لخورفكان لقاء فريقه بالنصر اليوم بداية لظهور بعض العناصر التي لم تشارك في اللقاء السابق على غرار العاجي كوامي أوتون والوطني عبد العزيز، مضيفاً أن الفرصة ما زالت مواتية لبعض اللاعبين لدخول التشكيلة من واقع أن الفريق ما زال قيد الإنشاء والتكوين، الأمر الذي يتطلب دخول عناصر جديدة في الخانات التي يحتاجها الفريق.

مباراة مهمة

فيما أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق النصر، أن مباراة مهمة أخرى تنتظرهم أمام خورفكان من أجل المحافظة على التركيز في المواجهات المقبلة، وتعتبر مختلفة عن المباراة السابقة، خاصة في ظل عدم مشاركة العديد من العناصر الأساسية بسبب الارتباط مع معسكري المنتخب الوطني الأول والمنتخب الأولمبي، مما يجعله يعيد ترتيب تشكيلة الفريق من أجل السيطرة في الملعب.وأضاف زاناردي إن الفوز بثلاثية في الجولة الأولى لا يعني التحرر من الضغوطات في الموسم الجديد، كما أن تولي قيادة دفة تدريب فريق كبير وعريق مثل النصر يتطلب التركيز والهدوء.

ولفت زاناردي إلى أن اللاعب استيبان بافيز سيكون جاهزاً للمشاركة عما قريب، موضحاً أن قائمة الفريق تضم 30 لاعباً والأكثر جاهزية سينال فرصة المشاركة.

من جانبه عبر اللاعب بيسمارك بييرا، عن رغبته في عدم الاكتفاء بالبقاء بالمحترفين، مبيناً طموحه وزملائه اللاعبين في المنافسة، مؤكدا أن الأماني لا تتحقق إلا بالجدية.

فيما أكد محمود خميس لاعب النصر أن طموحهم هو المنافسة على جميع البطولات والمباراة ستكون صعبة على الطرفين، إلا أنهم جاهزون لخورفكان، مؤكداً أن ثقتهم كبيرة بالمدرب كايو.