«ابن بطوطة» في دوري الإمارات!

المصدر: دبي- علـي شدهـان

ليس عيباً أن يكون لاعب كرة القدم، خصوصاً النجم، «رحالاً» وكثير التنقل بين الأندية، وأقرب إلى الجوالة العربي الشهير «ابن بطوطة»، فتلك من أهم إفرازات الاحتراف الذي تعيشه كرة الإمارات منذ عام 2008 في تجربة جعلت من دوري الإمارات، البطولة الأكبر والأكثر شعبية والأوسع تناولاً إعلامياً، أشبه بالميدان الرحب ل«النجم الرحال» أو «ابن بطوطة»، بعدما فرض الاحتراف تلك الحقيقة، وجعلها واقعاً معاشاً، وأوجد لها مبررات وحججاً كثيرة لعل أبرزها، تأمين المستقبل بالنسبة لهذه الفئة من اللاعبين!

قواعد اللعبة

ولا يمكن لعين المتابع الفطن لأحداث وتقلبات ومستجدات دوري الإمارات، إغفال حقيقة أن «النجم الرحال» بات فعلاً أشبه بـ«ابن بطوطة»، وصار أقرب إلى الظاهرة التي تستوجب إجراء وقفة مجردة من أي تفسيرات قد تبرر لبروز تلك الظاهرة بحجة متطلبات الاحتراف وما يفرضه من «قواعد لعبة» في هذا الشأن المهم!

عدد كبير

وكحال أي ظــاهرة في عــالم كـــرة القدم، فإنه من الطبيعي أن يظهر رأيان عند فتح ملف هذه القضية المستجدة بشكل واضح في مسار كرة القدم الإماراتية، وبالتحديد منذ تطبيق الاحتراف، رأي يذهب باتجاه عدم جدوى اعتبار ما يحــصل ظاهــرة أصلاً طالما أن كرة الإمارات تعيش وتطبق الاحتراف، ورأي يصر على وجود ظاهرة، مستدلاً على ذلك بالعدد الكبير من اللاعبين من فئة «النجم الرحال» في النسخة الجديدة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

تدني المستوى

ياسر سالم نجم الكرة الإماراتية السابق، يعترف بوجود الظاهرة، وأنه شخصيا لا يفضل أن يكون اللاعب كثير التنقل والترحال بين الأندية، لافتا إلى أن كثرة التنقل دليل على تدني مستوى اللاعب نفسه، مشيرا إلى أن هناك لاعبين يمثلون أندية ما لمدة 5 مواسم، وبعدما يصنـع النادي اسما وشهرة للاعب، تسارع أندية كبيرة إلى التعاقد معه، وهذا ليس مستغربا، لكن هــناك فئة من اللاعبين لا يمكث في النادي أكثر من موسم، وسرعان ما تــراه يتــنقل بين الأندية مرتديا قمـيص ناد كل موسم تقريبا، وهذ مؤشر على نوعية التزام اللاعب داخل وخارج الملعب!

مبدأ الولاء

وأضاف سالم قائلــا: الأنــدية عموما، تبحث عن الاستقرار وليس عن اللاعب كثير التنقل، والباحث عن المال، رغم اختلاف الفكر الكروي وتعدد مصادر المغريات المالية، وعلى الأندية البحث عن لاعبين لديهم سلوك جيد داخل وخارج الملعب مع توفر الإمكانيات الفنية، لأن كثرة التنقل تضر بالأندية، وعلى اللاعب البحث عن الاستقرار حتى لو خسر فرصا أفضل ماليا مع فرق أخرى، مع الإقرار بحقيقة أن استعادة ولو جزء يسير من مبدأ الولاء أو الوفاء لناد واحد طوال مسيرة اللاعب، بات أمرا نادرا إن لم يكن معدوما في ظل الاحتراف!

عدد كبير

وبنظرة متأنية للتشكيلات الجديدة لفرق دوري الخليج العربي لكرة القدم للموسم الجديد، نرصد عدداً كبيراً من اللاعبين الذين ينطبق عليهم وصف «النجم الرحال»، أو «ابن بطوطة» دوري الإمارات، ففي شباب الأهلي، هناك ماجد ناصر وأحمد خليل ويوسف جابر.

وفي فريق الوحدة: الحسين صالح، وفي الجزيرة، هناك الصفقة الأشهر على صعيد اللاعبين المواطنين، والمتمثلة بعمر عبدالرحمن «عموري» وعامر عبدالرحمن، وفي اتحاد كلباء، هناك وليد عنبر، وفي الشارقة: عادل الحوسني وطارق الخديم ومحمد الشحي، وفي الوصل: خميس إسماعيل ومحمد البيرق، وفي عجمان: وحيد إسماعيل وحسن زهران.

وفي تشكيلة الوافد الجديد لدوري المحترفين، خورفكان، يبرز فهد حديد وأحمد دادا وحسن أمين، وفي النصر، هناك هزاع سالم، وفي بني ياس، يظهر فواز عوانة واحمد مال الله، وفي الفجيرة، حميد عباس، وفي حتا، يبرز أحمد مال الله، وفي الظفرة، فهد خلفان، وفي العين، يظهر بندر الأحبابي وجمال معروف.