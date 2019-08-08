عبد الرحمن محمد: «الأبيض» قادر على تصدّر مجموعته

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد عبد الرحمن محمد لاعب منتخبنا الوطني ونادي النصر الأسبق، أن «الأبيض» قادر على تصدّر مجموعته في التصفيات المشتركة للتأهل إلى مونديال 2022 ونهائيات آسيا 2023، لكونه من أفضل المنتخبات المشاركة في مجموعته.

وأن المدرب الهولندي مارفيك يملك الخبرة الكافية سواء بالكرة الخليجية أو الآسيوية وكيفية التعامل مع لاعبيها، وبالتالي فهو قادر على تحقيق حلمنا بالتأهل إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخ كرة الإمارات.

وحذّر عبد الرحمن محمد من تطور المنتخبات المشاركة في مجموعة منتخبنا السابعة التي تضم منتخبات:

فيتنام، تايلاند، ماليزيا، إندونيسيا، وقال إن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في مستوى المنتخب التايلاندي والفيتنامي، ولعل نتائجهما في نهائيات آسيا تشير إلى ذلك.

إضافة إلى السنغافوري والماليزي، مما يتطلب حسن الاستعداد لمنتخبنا، وتحمل اللاعبين لمسؤولياتهم من أجل تحقيق الفوز سواء في المباريات التي تقام على ملاعبنا أو حتى المباريات التي تقام خارجه، واستعادة ثقة الجماهير بعد نتائج وأداء الفريق في نهائيات كاس آسيا والسعي لإسعادهم.

الانتخابات بالقائمة

ويشير عبد الرحمن محمد إلى أنه مع فكرة أن تكون انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بنظام القائمة، كونها تسهم في زيادة التجانس بين الأعضاء، وتقلل من تعدد الخلافات التي شاهدناها خلال الدورة الحالية، وكانت نتائجها استقالة نائب رئيس الاتحاد سعيد الطنيجي، مما كان لها تأثير سلبي على مسيرة الاتحاد وأوجدت شرخاً لا يزال قائماً حتى الآن.

وأضاف أن نظام القوائم يمكن للرئيس المنتخب أن يختار «توليفة» متجانسة من الأعضاء الذين يملكون خبرة إدارة العمل، مثل لاعبين سابقين وحكم سابق وقانوني ومالي وتسويقي وغيرها من التخصصات التي يحتاجها العمل، حتى يمكن التغلب على سلبيات المرحلة المقبلة، على أن يكون هؤلاء من الكفاءات الإدارية المشهود لها الخبرة والكفاءة حتى يستعيد اتحاد الكرة المكانة التي يستحقها محلياً وقارياً.

دوري قوي

وفيما يتعلق بقراءاته للدوري المقبل، يتوقع عبد الرحمن محمد أن كل المؤشرات تشير إلى أن الدوري المقبل سيكون قوياً بكل المقاييس، نتيجة حسن الاستعدادات القائمة الآن من الأندية، من خلال إقامة معسكرات يغلب عليها طابع الجدية في العمل والرغبة في تجاوز أية سلبيات ظهرت خلال الموسم الماضي.

إضافة إلى التعاقد مع لاعبين أجانب على مستوى متميز، يحققون الإضافة المرجوة مع باقي زملائهم بالفرق، وهذا أمر طيب ويدعو للتفاؤل بأننا على موعد مع موسم قوي متميز، تستمتع فيه الجماهير بأداء قوي من كل الفرق.

عودة الكبار

وأضاف: لعل ظهور الفرق الكبيرة مثل العين وشباب الأهلي والنصر والجزيرة والوصل والوحدة والشارقة بمستوى طيب وأداء عالي المستوى، من شأنه أن يسهم في ظهور الدوري بمستوى مرتفع، ومن شأنه أن يجذب الجماهير إلى المدرجات، ويزيد من قوة المنافسة، وهذا يصب في صالح المسابقة بشكل عام، لأن غياب عدد من الفرق الكبيرة عن مستواها المعهود أفقد الدوري الماضي الكثير من المتعة.

اللاعب المقيم

وأشاد عبد الرحمن محمد بالتحرك الإيجابي لكثير من الأندية، بمنح الفرصة لعدد من اللاعبين المقيمين للمشاركة مع عدد من الفرق خلال الموسم الجديد، ما يمنح الدوري ميزة إضافية من خلال وجود هؤلاء، خاصة أننا شاهدنا عدداً من اللاعبين المتميزين ممن يعدون إضافة جيدة، من شأنها أن تثري المسابقة، وتزيد من التنافس مع زملائهم داخل الملعب، وتحفز الجماهير أكثر نحو المدرجات، خاصة جماهير الجاليات التي ينتمي إليها هؤلاء اللاعبون.