شوكوروف: تخطيت «التأهيل» ودخلت مرحلة «اللياقة»

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

أكد الأوزبكي شوكوروف لاعب نادي الشارقة، العائد من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده في نهاية الموسم الماضي، تماثله للشفاء الكامل، وأنه تخطى مرحلة التأهيل بنجاح، ودخل الآن في مرحلة تدريبات رفع معدلات اللياقة البدنية، والتي استهلها الأسبوع الماضي بالركض حول الملعب.

وكشف شوكوروف عن سر سرعة تماثله للشفاء وعودته لممارسة نشاطه الطبيعي مع زملائه في الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة، رغم أن إصابته صنفت بالقوية، والأمر يعود إلى سرعة التعامل وردة الفعل القوية من قبل مجلس إدارة نادي الشارقة، ومجلس إدارة شركة نادي الشارقة لكرة القدم، والجهازين الإداري والفني في التعامل مع الإصابة، حيث تم تحويله بسرعة مناسبة لمواصلة علاجه في لندن، وهو الأمر الذي سرع من تماثله للشفاء في وقت قياسي، فضلاً عن التعامل الإيجابي من الوحدة الطبية في نادي الشارقة، بقيادة الدكتور ماهر الحفيظي، فكانت منظومة متكاملة، كل ساهم في سرعة علاجه، بجانب الوقفة الإنسانية والدعم المعنوي الكبير الذي وجده من قبل جمهور نادي الشارقة، الذي دعمه بقوة، ويتطلع إلى مبادلة هذا الوفاء والحب، بعطاء وافر في الملعب.

متابعة

وأوضح شوكوروف أنه لم يشعر بأنه كان غائباً عن الفريق طوال الفترة الماضية، فعندما كان خارج الدولة، حظي بمتابعة من جميع زملائه وإدارة النادي والجهاز الفني، والجميع على تواصل دائم معه، وخلال فترة التعافي داخل الدولة، وفي ختام الموسم، كان موجوداً مع زملائه في جميع المواجهات، رافعاً من روحهم المعنوية، لتعويض عدم وجوده بالملعب معهم، لأنه كان يمني نفسه بالمشاركة معهم، لكن الإصابة حالت دون وجوده، وهو أمر حز كثيراً في نفسه.

ورفض شوكوروف أن يصف الإصابة وفترة العلاج بأنها ستؤثر سلباً في مستواه مع الفريق في الموسم الجديد، ومؤكداً أنه قادم بدوافع كثيرة للتميز، ومبادلة الوفاء الذي وجده من أسرة نادي الشارقة، إبان إصابته بعطاء قوي، ومؤكداً أن فريق الشارقة عازم على مواصلة تميز الموسم الماضي في هذا الموسم، وهو يخوض تحدي البطولة بروح الفريق الواحد، وبدعم من الجمهور الوفي، الذي دعم الفريق في الموسم الماضي، ومتوقع مواصلة دعمه في الموسم الحالي.