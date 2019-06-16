فالدير: فخور بكل لحظة أمضيتها في النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

صرح البرازيلي فالدير دي مواريس فيلهو مهاجم النصر السابق، أنه فخور بكل لحظة قضاها في قلعة العميد عندما لعب للفريق الأول لكرة القدم بين 2004 و2006 وأن تجربته في الدوري الإماراتي ما زالت راسخة بكل تفاصيلها في ذهنه ولدى العديد من جماهير النصر الذين يبادلونه الشعور نفسه، مشيراً إلى أنه ترك انطباعاً جيداً لديهم، وأنه يعلم حجم الحب الذي يكنّه له الجميع ممن عاشوا تلك الفترة.

وبالرغم من لعبه لأشهر الأندية البرازيلية مثل فاسكو دي غاما وساوباولو وأتلتيكو مينيريو وبوتافوغو وسانتوس وبنفيكا البرتغالي أحد أعرق الأندية الأوروبية إلا أن تجربة النصر ظلت تحتل مكانة خاصة في قلب فالدير.

وقال في هذا السياق: تجربة النصر كانت ثاني تجربة لي خارج البرازيل بعد تجربة بنفيكا البرتغالي وأنا سعيد بها وأعتقد أني تركت انطباعاً جيداً لدى الجماهير ومازلت على تواصل مع عدد منهم رغم السنوات الطويلة التي مرت، هذا دليل أنها رسخت في أذهانهم، لقد كانت تجربة من نوع خاصّ في حياتي اكتشفت فيها كرة القدم في الإمارات وفي الخليج بشكل عامّ.

ويعدّ فالدير أحد أفضل اللاعبين الأجانب الذين لعبوا لنادي النصر، حيث تصدر قائمة هدافي الدوري لموسم 2004-2005 إلى جانب مواطنه اندرسون مهاجم الشارقة بـ23 هدفاً رغم أن العميد أنهى موسمه في المركز الرابع.

كرة الإمارات

وتفرغ فالدير إلى التدريب بعد اعتزاله كرة القدم، حيث كانت تجربة نادي دبي في موسم 2006-2007 الأخيرة في مسيرته الكروية كلاعب ثم انتقل إلى عالم التدريب في 2010 وهو مدرب فريق فيتوريا البرازيلي حالياً وشغل لمدة 4 سنوات منصب مدرب مساعد لفريق فاسكو دي غاما ثم مدرباً مؤقتاً له قبل الانتقال بداية العام الجاري إلى فريق كابو فريانسي ومنه إلى فيتوريا.

ولم يخف فالدير رغبته في العمل يوماً ما في دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أنه متشوق للعودة من جديد لخوض تجربة ثانية به من بوابة التدريب، وموضحاً أن كرة الإمارات شهدت تطوراً كبيراً عما كانت عليه في السابق خاصة من ناحية التنظيم، وقال إنها تحظى بسمعة طيبة في العالم وخاصة في البرازيل، ووجهة مفضلة لنجوم اللعبة وللمدربين.

وصرح فالدير أن التحاقه بالدوري الإماراتي كان في زمن الهواية ورغم ذلك كان المستوى الفني مقبولاً في ظل وجود عدد من اللاعبين الجيدين سواء المحليين أو الأجانب، مشيراً إلى أن هناك أسماء عدة ما زالت راسخة في ذهنه أمثال فيصل خليل مهاجم شباب الأهلي، والذي كان يتواجد دائماً ضمن أبرز الهدافين، وهو أحد نجوم كرة الإمارات في تلك الفترة إلى جانب اندرسون مهاجم الشارقة وبيتروفيتش مهاجم الوحدة.

ذكريات

وحول أجمل الذكريات التي ما زالت عالقة بذهنه خلال تجربته مع النصر، كشف فالدير أنه بالرغم من عدم تمكنه من التتويج بلقب الدوري حينها إلا أن يحتفظ بالعديد من اللحظات السعيدة مع الفريق، وخاصة الهاتريك الذي سجله في شباك العين في الجولة الثالثة من الدوري عندما فاز النصر بثلاثية نظيفة.

إضافة إلى هدفه الوحيد الذي سجله في شباك الوصل وقاد به العميد للفوز في مباراة الديربي في زعبيل، وقال: أنا فخور بكل لحظة قضيتها في النصر وبالعلاقة القوية التي ما زالت تجمعني بجمهوره، ولدي العديد من المتابعين منهم على الانستغرام، وأتمنى له التوفيق والعودة للتتويج بلقب الدوري الذي يظل حلم كل مشجع.

وأوضح فالدير أنه متابع باستمرار لأخبار النصر، وقال: أعلم أن الفريق مر بظروف صعبة خلال الموسم، وقام بتغيير مجلس الإدارة والمدرب، ولكن أعتقد أن النصر يستحق مكانة أفضل لأنه يبذل دائماً جهوداً كبيرة. وعبر فالدير عن إعجابه باستاد آل مكتوم ووصفه بتحفة الملاعب، مشيراً إلى أنه حظي بفرصة زيارته لحضور إحدى مباريات كأس أمم آسيا التي استضافتها الإمارات يناير الماضي.