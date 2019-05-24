مبخوت يعود أمام النصر بعد غياب 5 جولات بسبب الإيقاف

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

يعود الدولي علي مبخوت، أمام النصر، في الجولة الأخيرة للدوري، الأحد المقبل، بعد غياب 5 جولات، ابتعد فيها عن الملاعب، تنفيذاً للعقوبة التي أقرتها لجنة الانضباط، بسبب التراشق بالألفاظ مع يوسف البيرق حارس مرمى كلباء، وهذا الغياب الكبير، لا شك أثر في مسيرة الجزيرة، وتعطيل قوته الهجومية.

كما أثرت بشكل مباشر في اللاعب نفسه، والذي ابتعد عن سباق المنافسة على هداف الدوري، والذي فاز به سبستيان تيغالي مهاجم الوحدة «26 هدافاً»، وكان مبخوت قد سيطر على قائمة الهدافين لأكثر من جولة، لكن تجمد رصيده عند 19 هدفاً، بسبب الإيقاف 5 مباريات، ما سمح لمنافسه تيغالي بالانطلاق.

غياب

أما تأثير غياب مبخوت في منظومة الجزيرة الهجومية، فقد تأثرت بالفعل، بل أدت إلى تعادل وخسارة الفريق في بعض الأحيان، حيث إن اللاعب الشاب البديل، زايد العامري، لا يمتلك بطبيعة الحال قدرات مبخوت التهديفية، بالرغم من تقديمه مستويات جيدة، بالإضافة إلى ضعف مستوى رونالدو فييرا والجناح اسانتي، وابتعاد صانع ألعاب الفريق.

والفائز بجائزة الكرة الذهبية مؤخراً، بسبب الإصابة، فلم تكتمل المنظومة الهجومية للجزيرة، والتي ظلت حتى الجولة 25 برصيد 65 هدفاً، يليه الوحدة 62، مهيمنة ومتصدرة لأقوى هجوم، وذلك بفضل القوة التسجيلية لمبخوت وزملائه، وصناعة اللعب المؤثرة لخلفان مبارك وعبد الله رمضان.

وجاء تأثير الجزيرة بغياب مبخوت في الجولة 21، وتعادل أمام دبا 2/‏2، وخسر أمام الوصل في الجولة التالية 3/‏1، وبنفس النتيجة أمام الوحدة، واستجمع الفريق قواه مجدداً، وحقق فوزاً مستحقاً على الإمارات 3/‏0، وما لبث أن تعادل أمام الظفرة 1/‏1، هذا التراجع الكبير للجزيرة، وضعه في المركز الرابع بـ 45 نقطة، ولذلك ليس لديه خيار سوى الفوز، خصوصاً أن الوحدة 43 نقطة، يطمح للقفز إلى الترتيب الرابع، المؤهل إلى ملحق دوري أبطال آسيا.