«الصقور» في قلب العاصفة!

المصدر: دبي-علي شدهان

بات فريق الإمارات الأول لكرة القدم، في قلب عاصفة الهبوط تماماً، بعدما تجرع مرارة الهزيمة المؤلمة أمام ضيفه الجزيرة، أول من أمس، بثلاثية دون رد، ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي، ليتجمد رصيد «الصقور» عند النقطة 18، محافظاً على مركزه الـ 12 في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، مشاركاً مطارده الأبرز، الفجيرة، بذات الرصيد، متفوقاً عليه بأفضلية المواجهات المباشرة فقط، فيما اقترب الجزيرة كثيراً من خطف إحدى بطاقات التمثيل في البطولة الآسيوية في الموسم المقبل، بعدما عزز وجوده في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

خسارة قاسية

التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات، وصف خسارة فريقه بالقاسية، مشدداً على أن النتيجة النهائية لا تعكس حقيقة مسار مجريات المباراة، منوهاً بأن فريقه أجاد اللعب في الشوط الأول، ونجح في صناعة فرص كثيرة، لكنه فشل في استثمار أي منها، فيما نجح المنافس في استغلال فرص معدودة، وسجل أهدافه الثلاثة، وظفر بالنقاط الثلاث للمباراة.

وأشار القادري إلى أن فريق الإمارات يجيد اقتناص فرصة النجاة من الهبوط، بعدما تعود على كيفية البقاء في الرمق الأخير من الدوري خلال المواسم الأخيرة، مشيراً إلى أن فريقه لديه أفضلية على منافسه الأبرز، الفجيرة، من ناحية المواجهات المباشرة.

سعادة أكبروعبّر الهولندي داميان هيرتوغ، عن سعادته بأداء وفوز فريقه، واصفاً المباراة بالصعبة، معللاً ذلك بوضع فريق الإمارات، الذي دخل المباراة برغبة الفوز، لتعديل مساره في البطولة، لافتاً إلى أنه يشعر بسعادة أكبر، كون فريقه خرج من دائرة التأثر بخسارة «الديربي» أمام الوحدة في الجولة الماضية.

دليل قوي

وأثنى هيرتوغ كثيراً على أداء لاعبيه، خصوصاً زايد العامري ويعقوب الحوسني ومسلم فايز، مشدداً على أن اللاعبين الثلاثة شاركوا بإيجابية في المباراة، ونجحوا تماماً في تحقيق النتيجة المميزة لفريق الجزيرة في الشوط الثاني من المباراة.

إهدار

شدد التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات على أن الجزيرة «عاقب» الصقور، نتيجة إضاعة العديد من الفرص السانحة للتسجيل، واستغل الأخطاء التي وقع فيها لاعبو «الصقور»، منوهاً بأن الجزيرة لم يتأثر كثيراً بغياب هدافه علي مبخوت.