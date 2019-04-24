الهيئة تغلق «الطب الرياضي» للصيانة!

المصدر: Ⅶ دبي- علي شدهان

أغلقت الهيئة العامة للرياضة، مركز الطب الرياضي التابع لها، ومقره في مركز إعداد القادة بدبي، بسبب الصيانة حسب ما جاء في رسالة قصيرة متداولة على «إيميلات» الموظفين مؤخراً، بالتوازي مع إنهاء خدمات 3 من العاملين في المركز، هم التونسي الدكتور فرحات فضلون، وأخصائيو العلاج الطبيعي، التونسي مروان الدوزي، والفلبيني رونالد كوماتشو بداعي عدم امتلاكهم الترخيص الطبي المطلوب من الجهات الصحية المعنية بالدولة، مع الإبقاء على السوري يحيى القباني لامتلاكه ترخيصاً في العلاج الطبيعي.

ويعتبر مركز الطب الرياضي إحدى أبرز الهيئات التابعة للهيئة العامة، ويعود إشهاره للعام 1987، إلا أنه لا يملك ترخيصاً من الجهات الصحية المعنية في الدولة.

وأثار إغلاق المركز لأغراض «الصيانة» تساؤلات عدة من قبل رياضيين قصدوه بهدف إكمال مراحل علاجهم في المركز الذي يمثل متنفساً لعشرات الرياضيين الساعين إلى العلاج الطبي.