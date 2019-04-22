الوحدة يترصّد النقطة الآسيوية التاسعة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

يسعى الوحدة إلى قطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا عندما يستضيف الريان في السابعة والثلث من مساء اليوم على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويحتل الوحدة صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين وبفارق المواجهات المباشرة مع الاتحاد السعودي، الذي يحتل المركز الثاني، فيما يأتي الريان ولوكوموتيف الأوزبكي في المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط.

ويبحث الوحدة عن الوصول للنقطة التاسعة وتحقيق فوزه الثالث على التوالي في دور المجموعات، بالإضافة إلى تكرار فوزه على الريان، بعدما كان قد حقق انتصاراً ثميناً خارج الديار بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة، خاصة أن الفوز في مباراة اليوم سيقرب العنابي كثيراً من التأهل للدور الثاني لأول مرة منذ سنوات طويلة غاب فيها الفريق عن الأدوار الإقصائية لا سيما أنه يمتلك فرصة جيدة بخوضه مباراة الجولة الخامسة على أرضه أمام لوكوموتيف الأوزبكي، ما يمنح الفريق الفرصة لحسم التأهل قبل الجولة الأخيرة أمام الاتحاد السعودي في جدة.

كما يأمل الوحدة مواصلة تفوقه التاريخي على الريان بعدما حقق «أصحاب السعادة» خلال مواجهاتهما معاً في دوري أبطال آسيا الفوز في 4 مباريات منها اثنتان خارج أرضه مقابل خسارة وحيدة، وكانت أكبر نتيجة الفوز 5-1 للعنابي على ملعبه في الموسم قبل الماضي.

روح معنوية

ويتسلح العنابي في مباراة اليوم بعاملي الأرض والجمهور وارتفاع الروح المعنوية والثقة لدى اللاعبين بعد الفوز المهم الذي حققه الفريق على شباب الأهلي بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي.

ويغيب عن الفريق لاعب خط الوسط محمد عبد الباسط الذي عاودته الإصابة مجدداً في المران الأساسي ويحيى الغساني الذي يفضل المدير الفني عدم المجازفة والدفع به إلا بعد اكتمال جاهزيته، فيما سيعتمد على القوة الهجومية الضاربة المتمثلة في الهداف تيغالي والقائد إسماعيل مطر وخليل إبراهيم المتألق في الآونة الأخيرة ومعهم البرازيلي ليوناردو الذي شهد مستواه ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، إذ من المتوقع أن يدفع الجهاز الفني بتشكيلة مكونة من محمد الشامسي في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي الدفاع محمد برغش وحمدان الكمالي وأحمد راشد وحسين عباس وفي الوسط خليل إبراهيم وسلطان الغافري وشانغ ريم وليوناردو وإسماعيل مطر، وفي الهجوم تيغالي.

ثقة

من جهته أكد الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة على ثقته بقدرة لاعبيه على تقديم أداء جيد من أجل تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، وقال: «أتوقع مباراة مثيرة خاصة أننا نلعب على الفوز للاقتراب من التأهل بينما هي قد تكون الفرصة الأخيرة للريان للحفاظ على حظوظه في التأهل، وهو فريق جيد ومنظم ولذلك أتوقع مباراة صعبة ولكني لدي ثقة كبيرة باللاعبين».

وأضاف: «هدفنا الفوز والتأهل إلى الدور الثاني ونحتاج بالطبع للحظ الذي غاب عن الفريق على الصعيد المحلي خلال الموسم الحالي، فقد كسرنا الحظ أمام شباب الأهلي قبل أيام ونتمنى أن نواصل مشوارنا ونحقق نتائج جيدة وربما الذهاب بعيداً في البطولة، لا تعلم ما قد يحدث ولكني لست قلقاً على الفريق».

وعن وجود أكثر من لاعب مهدد بالإيقاف في حالة حصوله على الإنذار الثاني شدد تين كات على أن المباراة هي الأهم في الوقت الحالي ولذلك ينحصر التفكير بها وعدم الخوف من فقدان لاعب أو اثنين، مشيراً إلى غياب محمد عبد الباسط بعد تجدد إصابته في تدريبات الفريق بينما لن يجازف بالدفع بيحيى الغساني نظراً لعدم جاهزيته.

تحكيم

يدير المباراة طاقم تحكيم ياباني بقيادة كيمورا هيرموكي حكماً للساحة ويعاونه أوشي شينغي وتاكاجي ناكومي على الخطوط، وأوكابي تاكوتو حكماً رابعاً، بينما يراقب المباراة إسلاموف دافلاتماند من طاجيكستان.

دخول جماهير العنابي بالمجان

بتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، قررت إدارة النادي فتح الباب أمام الجماهير للدخول بالمجان في مباراة الوحدة والريان، مساء اليوم، على استاد آل نهيان في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأعلنت إدارة النادي حضور الجماهير بالمجان للمباراة، موجهة الشكر إلى سمو رئيس النادي لدعمه الكبير للفريق، وتوفير كل وسائل الدعم الجماهيري من أجل مؤازرة الفريق في مهمته الآسيوية التي يطمح من خلالها العنابي إلى العودة للمشهد من جديد بعد غياب سنوات طويلة عن التواجد في الأدوار المتقدمة.

وتأمل إدارة الوحدة حضوراً جماهيرياً مكثفاً من «أوفياء العنابي» لمساندة اللاعبين في المباراة المهمة، والتي يعني الفوز بها اقتراب الفريق كثيراً من التأهل لدور الستة عشر. أبوظبي - البيان الرياضي

تيغالي: مباراة تعزيز فرصة التأهل

اعتبر الأرجنتيني سيباستيان تيغالي مهاجم وهداف الوحدة مواجهة اليوم الأهم بالنسبة لـ«أصحاب السعادة» في آخر 3 سنوات وخاصة أن الفريق يطمح للفوز والتأهل للدور الثاني أول مرة منذ سنوات طويلة، وقال: بالطبع هي مباراة في غاية الصعوبة والفوز في آخر مباراتين عزز ثقة الفريق بنفسه وخاصة أننا هزمنا الريان في الدقيقة الأخيرة في المباراة الماضية وبالتالي فالمنافس جاء من أجل التعويض ورد اعتباره كونها الفرصة الأخيرة له ولذلك نتحسب جيداً للمنافس ونأمل تقديم مباراة قوية تؤهلنا للحصول على النقاط الثلاث وتعزيز فرصنا في التأهل لدور الستة عشر.

وأضاف إن الوحدة يمر بحالة فنية جيدة وخصوصاً بعد الفوز على شباب الأهلي في دوري الخليج العربي، معرباً عن ثقته بزملائه اللاعبين على تقديم أداء قوي في مباراة اليوم. أبوظبي - البيان الرياضي