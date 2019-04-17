شباب الأهلي والوحدة.. طموحات مختلفة

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي - أبوظبي - محمد صادق

يلتقي شباب الأهلي وضيفه الوحدة في الخامسة و55 دقيقة من مساء اليوم، على ملعب استاد شباب الأهلي في العوير، في مواجهة مكررة، لكن بطموحات مختلفة، في افتتاح الجولة 21 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ويطمح أصحاب الأرض، إلى تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، لتعزيز وجودهم في المركز الثاني، والذي يضعونه هدفاً أول في الدوري، كونه يؤهلهم للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، ويدخل شباب الأهلي المباراة، وفي رصيده 41 نقطة، ويتطلع إلى حصد كل نقاط مبارياته المقبلة، لتعزيز الوصافة، مع التصميم على المنافسة على درع الدوري، رغم فارق النقاط التسع بينه وبين الشارقة المتصدر، ويفتقد شباب الأهلي، إلى جهود لاعبه سالمين خميس، والذي ما يزال يخضع لبرنامج علاجي، وهناك شكوك تحيط بمشاركة ماجد حسن في المباراة، بسبب الإصابة.

إنهاء «العقدة»

وفي المقابل يبحث الوحدة، عن إنهاء عقدة، لازمته طويلاً، أمام شباب الأهلي في السنوات الأخيرة، خلال مواجهاتهما معاً في دوري المحترفين، إذ على مدار 16 مواجهة سابقة، لم يتمكن العنابي خلالها من تحقيق الفوز على فرسان دبي في الدوري لمدة 8 سنوات، وكانت الكفة خلالها تميل لمصلحة شباب الأهلي، ويعود آخر فوز للوحدة على شباب الأهلي في دوري المحترفين إلى 28 مايو عام 2011،عندما فاز العنابي 2-0 في دبي، بينما تمكن شباب الأهلي منذ ذلك التاريخ من الفوز في 9 مباريات وانتهت 7 لقاءات بالتعادل، ويدخل الوحدة الذي يحتل المركز السادس في جدول الترتيب مباراة اليوم ساعياً إلى تحقيق فوز معنوي قبل المواجهة المهمة والمرتقبة التي تنتظره يوم 22 أبريل الجاري أمام الريان القطري في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

مجهود كبير

وأكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي، أن فريقه مستمر في المنافسة على درع الدوري، وقال: بذلنا جهداً كبيراً، للحصول على المركز الثاني، الذي تحقق بالعمل الجاد، وفي المرحلة المقبلة، لا بد من التركيز مع اللاعبين والكفاح للتمسك بهذا المركز، والسعي للتقدم إذا ما سنحت لنا الظروف، لكن كل المباريات المقبلة صعبة، وأضاف: تركيزنا الكامل في الفترة الراهنة على المباريات التي تواجهنا، ولا وقت للتفكير في أي شئ غير ذلك، وحالياً نكرس كل جهودنا لإعداد الفريق بالصورة المطلوبة لمباريات الدوري والتحضير لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبالنسبة لغيابات فريقي، فهناك شكوك حول مشاركة اللاعب ماجد حسن، وهو في مرحلة الاستشفاء، وفي كل حالات الإصابات دائماً يكون لدينا تدريب أخير قبل المباراة للوقوف على حالة كل لاعب، وتحديد مدى جاهزيته، وسالمين خميس، لا يزال مع الجهاز الطبي في مرحلة الاستشفاء.

اكتمال العنابي

وعلى الطرف الأخر، يستعيد العنابي جهود عدد من لاعبيه الأساسيين، أمثال البرازيلي ليوناردو الذي قضى عقوبة انضباطية بالإيقاف 3 مباريات، والمدافع الكوري شانغ ريم والظهير الأيمن محمد برغش واللذان غابا عن مواجهة النصر الأخيرة بداعي الإصابة، بالإضافة إلى محمد عبد الباسط الذي بدأ في دخول المباريات تدريجياً، بينما الغائب الوحيد في صفوف الفريق هو يحيى الغساني الذي لا يزال يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد إصابته في مباراة الريان الماضية.

ثقة تين كات

وأبدى الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة ثقته في قدرة الفريق على إيقاف شباب الأهلي وخطورة لاعبيه في ظل المستوى الجيد الذي ظهر عليه شباب الأهلي في الجولات الأخيرة واحتلاله وصافة الدوري، وقال: قادرون على إيقاف شباب الأهلي وواثق من تحقيق هذا الأمر خصوصاً وأن الوحدة نجح في إيقاف خطورة المنافس في مباراة الدور الأول التي انتهت بالتعادل 2-2 وفي الوقت الأصلي في نهائي كأس الخليج العربي رغم أننا لعبنا بنصف فريق فقط، وأضاف: لم نكن محظوظين هذا الموسم مع الإصابات، وعندما تسلمت المهمة فقدنا لاعبين مؤثرين، ومؤخراً فقدنا ليوناردو بسبب تصرف غبي وغير مقبول من اللاعب ولذلك تباين الأداء في ظل عدم خوض المباريات بالتشكيلة الأساسية.

جشك: متمسكون بالمنافسة على درع الدوري

أكد أحمد عبدالله جشك لاعب شباب الأهلي، أنه وزملاؤه لا زالوا متمسكين بالمنافسة على درع دوري الخليج العربي، حتى النقطة الأخيرة من البطولة، رغم فارق النقاط بين شباب الأهلي والشارقة في الصدارة. وقال: سنقاتل حتى آخر مباراة في الدوري، ونسعى للفوز بكل المواجهات، وكل اللاعبين يحرصون على تقديم أفضل ما لديهم، ومباريات الدوري مهمة ونؤديها بجدية، كما أننا نوالي الإعداد لمباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأضاف: الوحدة منافس قوي ويملك لاعبين جيدين، وخسارة الوحدة لمباراته الأخيرة أمام النصر لا تعني ضعفه، ولا توجد مباراة صعبة وأخرى سهلة بغض النظر عن مركز أي فريق نواجهه، وأتمنى أن نؤدي بشكل جيد ونواصل حصد النقاط. دبي - البيان الرياضي

حسين عباس: ننتظر ابتسامة الحظ

قال اللاعب حسين عباس الظهير الأيسر لفريق الوحدة، إن التركيز واستغلال الفرص، طريق العنابي لتحقيق الفوز على شباب الأهلي، بعدما قدم الفريق أداءً جيداً في الكثير من المباريات، ولكن لم ينجح في الفوز نتيجة إهدار العديد من الفرص.

وأضاف حسين عباس: شباب الأهلي، فريق صعب المراس، ومن أفضل الفرق في الفترة الأخيرة في الدولة، ويقدم أداءً جيداً للغاية، ولكننا في الوقت نفسه، نسعى للخروج من هذه المواجهة القوية، بنتيجة إيجابية، نعوض بها خسارة المباراة الأخيرة، ومحاولة تحسين مركزنا في جدول الترتيب، ولذلك ندخل المباراة بتركيز عالٍ، وأعتقد أننا لعبنا مباريات جيدة، ولكن لم يحالفنا الحظ في الفوز، وننتظر أن يبتسم لنا، وإذا استطعنا استغلال الفرص، يمكننا تحقيق نتيجة إيجابية. أبوظبي - البيان الرياضي