مارفيك ينتظر قرعة المونديال لوضع برنامج الإعداد

المصدر: Ⅶ دبي-العوضي النمر

يتابع الهولندي بيرث فان مارفيك قمة الملك والزعيم التي ستقام الليلة بالشارقة في انطلاقة الجولة 21 لدوري الخليج العربي، بعد عودته من موطنه هولندا، لإنهاء بعض المتعلقات الخاصة به تمهيداً للاستقرار في دبي خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تعاقد اتحاد الكرة معه لتولي مهمة تدريب الأبيض خلال السنوات الأربع المقبلة، من اجل تجهيز المنتخب بشكل جيد على أمل التأهل للمونديال المقبل.

وينتظر الهولندي بيرث فان مارفيك نتيجة قرعة تصفيات مونديال 2020، والتي ستجرى في يوليو المقبل، من أجل تحديد برنامج إعداد الأبيض خلال الفترة المقبلة، لخوض غمار تصفيات المونديال، ومن المقرر مبدئياً أن يقوم مارفيك بعمل تجمع تعريفي للاعبي المنتخب الوطني عقب قرعة المونديال، وسيكون اللقاء تعريفياً بالمقام الأول، على أن يعقبه مشاركة لاعبي المنتخب مع أنديتهم في مرحلة الإعداد للموسم الجديد، على أن يقوم المدرب بعمل معسكر إعداد في نهاية أغسطس لمدة أسبوعين يتخلله لعب مباراتين وديتين استعداداً لانطلاقة مباريات التصفيات.

متابعة الدوري

ويعكف مارفيك وجهازه المعاون على متابعة المباريات المتبقية من دوري الخليج العربي، من أجل تكوين قاعدة معلومات يستفاد منها عند اختيار قائمة الفريق التي ستخوض انطلاقة التصفيات، تتضمن مسيرته الكروية وبداية مشواره الكروي، ومدون بها كافة المعلومات المتعلقة باللاعب سواء من حيث عدد المشاركات أو الحالة الطبية له، حيث سيتم وضع نظام إلكتروني مرتبط بين الأندية واتحاد الكرة مدون به كل المعلومات المتعلقة باللاعبين، خاصة في الشق الطبي وبيان الإصابات التي يتعرض لها اللاعب مع ناديه ومراحل العلاج.

لقاء مع المدربين

كما طلب المدرب عقد لقاء مع مدربي الأندية قبل نهاية الموسم الحالي من اجل التنسيق والتواصل، والاتفاق على خطوات إعداد لاعبي المنتخب الأول استعداداً لانطلاقة التصفيات، خاصة وأن الإعداد سيكون مواكباً لإعداد الأندية، وهنا يكون التنسيق ضرورياً حتى لا يتضرر طرف من الأطراف، ولعل تلك الجلسة المرتقبة ستكون مهمة للغاية من اجل وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بإعداد وتجهيز لاعبي المنتخب الوطني، المدرب مارفيك لا يحبذ المعسكرات الطويلة والتي تدخل الملل على اللاعبين، وأكد منذ توليه المهمة انه يفضل المعسكرات القصيرة والتي لا تزيد على الأيام العشرة، والتي سيكون العمل خلالها مركزاً بما يفيد اللاعب ولا يضر الأندية، وسيكون إيقاع العمل في إعداد المنتخب خلال المرحلة المقبلة سريعاً بما يواكب متطلبات العصر، وهو الأسلوب الذي سيرضي الأندية ولا يتعارض مع جهود الجهاز الفني للمنتخب في تجهيز اللاعبين للأبيض.

بناء منتخب قوي

وكان المدرب الجديد لمنتخب الإمارات، بيرت فان مارفيك قد قال انه سيعمل على بناء منتخب قوي يشارك بمونديال 2022يضم العديد من اللاعبين الكبار أصحاب الخبرة والعديد من العناصر الشابة الموهوبة، وأشار مارفيك صاحب التجربة الناجحة مع المنتخب الهولندي والذي أعاد الأخضر السعودي إلى مونديال 2018 انه يقبل التحدي بالذهاب بمنتخب الإمارات إلى مونديال 2022.، لأن الأبيض يمتلك جيلاً من اللاعبين الموهوبين مثل (عمر عبد الرحمن وعلي مبخوت وأحمد خليل) وهم الآن في أوج عطائهم.