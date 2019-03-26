الجيل القديم يستعيد ذكريات المواجهة الأولى

المصدر: Ⅶ دبي-البيان الرياضي

كتب سالم بوشنين نجم النصر السابق اسمه بحروف من ذهب في مسيرته الكروية ليس فقط من خلال مساهمته في الألقاب التي حققها جيل الزمن الجميل أو ما يعرف جيل البطولات ولكن أيضاً من خلال تسجيله هدفاً تاريخياً في مرمى أرسنال خلال المباراة الودية التي جمعت العميد والمدفعجية في نوفمبر 1976 والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وحملت هذه الأهداف توقيع كل من مالكولم ماكدونالد وجون ماثيوز وجون رادفورد لأرسنال وسالم بوشنين للعميد.

ومن الأسماء الذين مثلوا نادي النصر في المواجهة الأولى ضد أرسنال، خميس سالم، أشرف أبو النور، مصطفى قاسم، جميل أحمد، رجب عبدالرحمن، أحمد خورشيد، سالم بوشنين، عوض مبارك، عيد عبدالكريم، خالد عبيد، غانم مبارك، حسن فارح.

وقال سالم بوشنين «للبيان الرياضي»: أعتزّ بمسيرتي كلاعب في نادي النصر وفي المنتخبين الوطني والعسكري، وأفخر بما حققته من إنجازات ولكن يظل هدفي في شباك أرسنال ذكرى عزيزة على قلبي لأنه سجل في مرمى فريق عريق ومن أشهر الأندية العالمية، ويزداد فخري بهذا الهدف عندما أسمع الناس يتحدثون عن تلك المباراة ويذكرون أن سالم بوشنين سجل هدفاً في مرمى أرسنال.

قمة

وأضاف: عندما لعبنا ضد أرسنال كان في قمّة مجده ويضم أفضل اللاعبين في أوروبا والعالم، وأعتقد أن مواجهته في تلك الفترة مكسب لنادي النصر ولكرة الإمارات بشكل عام.

وتابع: خضنا المباراة بحماس وقدمنا مستوى جيداً يعكس قيمة اللاعبين الذين مثلوا النصر في تلك الفترة، وهو جيل متميز من دون مبالغة ويعود له الفضل في صناعة مجد العميد. وأوضح بوشنين أن استضافة الأندية الكبيرة كانت علامة فارقة ومتميزة لنادي النصر في السبعينيات، مشيراً إلى أن مشاركته ضد أرسنال وليفربول وساوباولو البرازيلي تظل راسخة في الأذهان، وقال: لا يمكن أن أنسى أن لعبت يوماً ما ضد 3 من أكبر الأندية في العالم، هذا فخر لي وإضافة كبيرة لمسيرتي.

فخر

وصرح بوشنين أن كرة القدم منحته الشهرة في منطقة الخليج رغم أن مشواره الكروي كان قصيراً بسبب الإصابة.

وأكد بوشنين أن استاد آل مكتوم في حلته الجديدة مكسب مهمّ لنادي النصر ولكرة الإمارات، مشدداً على ضرورة أن يكون فريق كرة القدم في مستوى هذا الصرح الرياضي الكبير.

من جهته صرح خميس سالم حارس مرمى النصر السابق وهو أحد اللاعبين الذين مثلوا العميد في مواجهة أرسنال الأولى في 1976 أن مباراة اليوم استعادة للزمن الجميل والأيام الحلوة التي عاشها النصر في فترة السبعينيات، وقال: مواجهة أرسنال تبقى ذكرى جميلة في مسيرتي الكروية، ومجرد تذكرها يشعرني بالفخر بأني كنت لاعباً في نادي النصر.