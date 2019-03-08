النصر وشباب الأهلي.. الورقة الأخيرة

المصدر: دبي-عدنان الغربي - إيهاب زهدي

يستضيف النصر شباب الأهلي، الساعة 20:15 من مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، لحساب نصف نهائي كأس الخليج العربي، في قمة مثيرة لا تقبل القسمة على اثنين، وهي عبارة عن الورقة الأخيرة للعميد لإنقاذ موسمه، وإرضاء جماهيره التي لن تقبل أي أعذار لتبرير خسارة الرهان على لقب آخر في أقل من شهر واحد، في المقابل، تعدّ تأكيداً لصحوة شباب الأهلي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، والفوز في المباراة، سيحفظ ماء الوجه للعميد، ويمكنه من استعادة الثقة في موسم مخيّب للآمال، ويمنح كذلك الإسباني بينات سان خوسيه مدرب الفريق، فرصة لالتقاط الأنفاس، بعد البداية الصعبة وغير المتوقعة لمرحلة الإياب، وتحرير لاعبيه من الضغوط التي أصبحت تكبّلهم بسبب النتائج السلبية، ويستعيد النصر في هذه الموقعة، مهاجمه الإسباني ألفارو نيغريدو، العائد من إصابة عضلية حرمته من المشاركة في المباراة الماضية أمام اتحاد كلباء، كما يعود المدافع اللبناني جوان العمري بعد شفائه من الإصابة.

شباب الأهلي

وعلى الطرف الآخر، يسعى شباب الأهلي بدوره، إلى التأهل إلى المباراة النهائية، والإبقاء على حظوظه بالتتويج بلقب مهم في الموسم الحالي، مع الإشارة إلى أنه النادي الوحيد الذي ينافس على لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس المحترفين، إلى جانب وجوده ضمن فرق مقدمة دوري الخليج العربي هذا الموسم، وقطع شباب الأهلي طريقه إلى الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي، بعد احتلاله للمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، فاز في ثلاث منها وتعادل في مباراة، وخسر مباراتين، وسجل 6 أهداف، وتلقت شباكه 4 أهداف، ليحتل الوصافة بفارق 6 نقاط عن الوحدة المتصدر، وتغلب على الجزيرة 4-2 في دور الثمانية.

تحدٍ وطموح

ووصف بينات المدرب الإسباني لفريق النصر، المباراة بالتحدي الجديد الذي يخوضه النصر، مؤكداً جاهزية الفريق لتحقيق النتيجة المطلوبة، بعد سوء التوفيق الذي لازمه في الفترة الماضية، وقال: لدينا طموح كبير لبلوغ المباراة النهائية، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا لنثبت أننا نستحق أن نراهن على اللقب، وندرك جيداً أن المباراة لن تكون سهلة أمام شباب الأهلي، الذي سبق أن أزاحنا في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة. وأوضح المدرّب أنه يدرك تماماً أهمية المباراة بالنسبة له وللاعبين وللإدارة وجماهير الفريق، مشيراً إلى أن النصر افتقد إلى التوفيق في المباريات الأخيرة، رغم أنه كان يؤدي بطريقة جيدة، وعليه أن يترجم ذلك الأداء باقتلاع بطاقة العبور إلى نهائي كأس الخليج العربي، وقلل المدرب الإسباني بينات من الأسبقية التاريخية في آخر 10 مواجهات بين الفريقين، مؤكداً في الوقت نفسه أنها تثبت أن النصر سيجد أمامه منافساً عنيداً وقوياً، حيث حقق العميد فوزاً واحداً على شباب الأهلي في آخر 10 مواجهات، وتعادل مرتين وخسر 7 مباريات.

طبيعة خاصة

وبدوره، قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي: المباراة مهمة بالنسبة للفريقين، خاصة أنها في نصف نهائي كأس الخليج العربي، والمعروف أن مباريات الكأس تعتبر ذات طبيعة خاصة، وتختلف عن مواجهات الدوري، وأتوقع مواجهة صعبة وقوية بين فريقين كبيرين، وكل منهما يبحث عن التأهل، والفريق الذي يطبق الخطة الموضوعة من قبل المدرب، ويؤدي بالتزام وبشكل جدي، سيكون الفوز حليفه، وما يهمنا مواصلة العمل الجاد، والاستمرار في الأداء بقوة وتركيز، حتى نضمن التأهل للمباراة النهائية.

منافس قوي

وعن النصر، ثم مواجهته مع الوصل يوم 16 مارس الحالي في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، قال: النصر فريق قوي، ويملك عناصر جيدة في الخط الأمامي والوسط، ولديه عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة، والمباراة ربما تكون بمثابة الفرصة الأخيرة للنصر لتحقيق شيء في هذا الموسم، وهو ما سيجعل اللاعبين يؤدون بقوة أكبر، وتركيزنا منصب في الوقت الراهن على مباراة النصر، ونعمل على تجهيز الفريق بشكل جيد للمباراة، والفوز مهم، لأنه سيزيد من خبرة اللاعبين، والوصول إلى المباراة النهائية أمر مهم للغاية بالنسبة للاعبين، كما أنه يعزز مكانة النادي أكثر.

سويدان: نتطلع للقب

أكد سعيد سويدان لاعب النصر الصاعد، أن فريقه يستحق التتويج بلقب كأس الخليج العربي، لما حققه من نتائج جيدة في الدور الأول، وتصدره مجموعته بجدارة، ثم إزاحته الوصل في ربع النهائي بـ 10 لاعبين، وقال: مواجهة شباب الأهلي تحدٍّ لنا جميعاً، لا ننظر للمباراة كأنها ثأرية، في كل الحالات، نحن مطالبون بالفوز، بغض النظر عن اسم المنافس أو نتائجنا السابقة معه، وأضاف: في ظل الظروف الحالية التي نمر بها، لا يوجد أفضل من الفوز لاستعادة الثقة والحفاظ على حافز قوي ننهي عليه الموسم، وأعتقد أنه بالرغم من عدم التوفيق في الفترة الأخيرة، إلا أننا نستحق ترجمة جهودنا بلقب.