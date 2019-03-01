الفجيرة والشارقة.. طموحات متباينة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - الشارقة - عماد الدين إبراهيم

يستقبل الفجيرة في الثامنة والربع ضيفاً من العيار الثقيل، وهو فريق الشارقة متصدر دوري الخليج العربي، دون خسارة، في مواجهة واعدة ومتباينة بالساحل الشرقي، ويسعى المدرب الدكتور عبد الله مسفر، إلى الخروج من مباراة اليوم بنتيجة إيجابية، أقلها بالنسبة له التعادل.

وستكون هناك رغبة كبيرة داخل الفجيرة، لإيقاف مسلسل انتصارات الملك، وإلحاق الهزيمة الأولى به هذا الموسم، فضلاً عن مصالحة اللاعبين لجماهيرهم الحزينة والغاضبة على النتائج الماضية للفريق، وذلك في أعقاب الهزات التي تعرض لها الفريق في الجولات الخمس الأخيرة التي لم يحصل فيها الذئاب على أي نقطة.

ويحتل الفجيرة المركز الثاني عشر بـ 13 نقطة، ولا يزال خطر الهبوط والعودة من جديد إلى دوري الهواة يحيط به من كل جانب، خصوصاً أن الفارق بينه والإمارات الثالث عشر نقطة وحيدة، ولذلك لا بد من صحوة داخل المعسكر الفجراوي لإنقاذ الفريق من وضعيته الحالية.

فيما استعد فريق الشارقة لمواجهة اليوم بتدريبات قوية وجادة ومكثفة عقب مباراته الأخيرة في الجولة الماضية أمام فريق شباب الأهلي، والتي تعرض فيها عدد من لاعبي الفريق لإصابات مؤثرة، خاصة نجم الفريق كورناندو، الذي يمكن أن يغيب عن مواجهة اليوم متأثراً بتلك الإصابة.

وهو الأمر الذي جعل مدرب الفريق عبد العزيز العنبري، يعمل على تحضير البدلاء في التدريبات الماضية، للدفع بهم في مواجهة اليوم، خاصة اللاعب عمر جمعة ربيع، الذي يمكن أن يحل بديلاً للاعب المصاب إيغور كورناندو.

حذر وتركيز

من جانبه، أقر الدكتور عبد الله مسفر مدرب الفجيرة بصعوبة المواجهة التي تجمعه أمام الشارقة المتصدر اليوم، والتي تتطلب التعامل بقوة وحذر وتفادي الأخطاء السابقة، خاصة أن المنافس الشرقاوي يقدم موسماً استثنائياً، في ظل مجموعة جيدة من اللاعبين المحليين والأجانب ومدرب وطني مميز، قائلاً:

«علينا بذل كل ما في وسعنا، وأن يكون التركيز في أفضل مستوياته منذ صافرة البداية مع التسلح بالأداء القتالي»، غياب المدافع هلال سعيد كابتن الفريق لا يزال مستمراً بجانب الحارس صالح ربيع وحميد أحمد، ما عدا ذلك، الجميع جاهز ويتشوق للقاء.

وأشار المدرب مسفر إلى أن فريقه لم يكن بالصورة المقنعة أمام عجمان، واستقبل أهدافاً سهلة لذلك، وحرصت إدارة النادي على الالتقاء باللاعبين، وحثهم على المزيد من الجهد والتركيز والاستعداد الجيد لمواجهة اليوم، والاستحقاقات المقبلة لحاجة الفريق الماسة للنقاط، وتحقيق حلم البقاء.

استعدادات

أشاد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، بالدكتور عبد الله مسفر مدرب فريق الفجيرة قائلاً: «دكتور عبد الله مسفر من خيرة المدربين، وأتشرف بأنني تدربت على يديه عندما كنت لاعباً، وأتمنى التوفيق لجميع المدربين المواطنين، وهذه ثاني مواجهة لي ضد مسفر، حيث تفوق علي عندما كان مدرباً لبني ياس».

على الطرف الآخر

كشف مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري، عن استعدادات فريقه للمباراة، ورؤيته عن فريق الفجيرة، والدوافع التي يدخل بها المباراة، كما كشف عن الغيابات في صفوف الشارقة، بدأ العنبري متحدثاً عن استعداداته للمباراة، وقال: «استعداداتنا جيدة لمباراتنا اليوم، وهي من اللقاءات المهمة»، وأضاف «النتائج في آخر الجولات لم تخدم فريق الفجيرة.

وسيسعى للتعويض، خصوصاً أن المباراة على ملعبه».

وأكد المدرب جاهزية فريقه على التعامل مع جميع الظروف، وقال: «الجانب الهجومي جيد عند الفجيرة، ويجب أن نكون جاهزين لكل السيناريوهات»، وكشف عن الغيابات في صفوف فريقه، وقال: «يغيب عن صفوفنا أحمد الزري للإصابة، وعلي الظنحاني للإيقاف، وفرصة مشاركة إيغور اليوم ضئيلة، للإصابة التي ما زال يعاني منها من المباراة السابقة».

وشدد العنبري على ضرورة التعامل مع المباراة بجدية، قائلاً: «أتمنى أن نوفق ونخرج بنتيجة إيجابية، قدمنا مستويات جيدة، وفي نفس الوقت، الفرق الأخرى تطورت، لذا، لا توجد مباراة سهلة، ولا نلتفت لمراكز الفرق في جدول الترتيب، بقدر تجهيز الفريق لكل مباراة بالشكل الصحيح».



منديز: الفجيرة جريح.. وسيسعى للتعويض

أكد جناح الشارقة المحترف ريان منديز، جاهزية فريقه لمباراة الفجيرة اليوم في دوري الخليج العربي، والتي يهدف للحصول على نقاطها كاملة، لافتاً إلى أن وجود الشارقة في صدارة الترتيب، يزيد من دوافع منافسيه في المباريات، وثمن الوقفة الجماهيرية القوية في مباراة شباب الأهلي الأخيرة، وطالب الجماهير باستمرار الدعم والمؤازرة، واصفاً المباراة بالصعبة.

وأضاف «نعلم أن الفجيرة جريح، وأهدر نقاطاً عديدة في الجولات السابقة، ويسعى للتعويض، وهذا ما يزيد من صعوبة اللقاء، أتمنى أن نوفق ونقدم أداء ونتيجة إيجابية».

وأشار منديز إلى أن وجود فريقه في صدارة دوري الخليج العربي، يشكل دافعاً كبيراً لمنافسيه، قائلاً: «لعبنا في الفجيرة مرتين، وحققنا الانتصار، وأتمنى أن تكون تلك هي الثالثة».

الحفيتي: صدارة الشارقة حافز للاعبين

أكد أحمد الحفيتي لاعب الفجيرة، أن صدارة الملك الشرقاوي، ستكون دافعاً قوياً اليوم للفريق بالكامل، سعياً للظهور بمظهر إيجابي أمام فريق منظم ومتكامل، يتربع على عرش الدوري حتى الجولة 17، لتكون رسالة لباقي الفرق أن تخشى الفجيرة في قادم المباريات.

كذلك سعياً لأن يسلك الفريق درب تحقيق النتائج الإيجابية، مؤكداً تضافر قوى الفريق لبذل كل ما في وسعهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، تكون عوضاً عن الصورة السلبية التي ظهر بها الفريق في الجولات الماضية.

قائلاً: سنحاول إسعاد جماهيرنا الوفية، وننتظر مؤازرته القوية لنا اليوم.