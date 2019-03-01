تين كات: الحياة جميلة عندما تفوز

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد الهولندي هينك تين كات المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على بني ياس مساء أول من أمس بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة عشرة من دوري الخليج العربي، خاصة قبل المواجهة المهمة التي تنتظر العنابي يوم الاثنين المقبل أمام لوكوموتيف الأوزبكي في مستهل مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «حققنا فوزاً مهماً صعد بالفريق للمركز الخامس في جدول الترتيب، وبالتأكيد كنا في أشد الحاجة لهذا الفوز بعد أن عانينا من سوء الحظ في المباراة الماضية بسبب إهدار العديد من الفرص السانحة للتسجيل، ورغم أننا أضعنا فرصاً أمام بني ياس ولكن تسجيل 4 أهداف يجعلني سعيداً بالنتيجة وأداء اللاعبين».

وأضاف: «الحياة جميلة عندما تفوز ولكنها معاناة في حالة الخسارة، ومن دون شك المباراة كانت بروفة قوية، ومن الأمور الإيجابية عودة إسماعيل مطر، والأداء الجيد للاعب الشاب منصور الحربي الذي استمتعت بمشاهدته، وآمل عودة سلطان الغافري ومحمد عبد الباسط سريعاً قبل مباراة لوكوموتيف». وأشار إلى أن الفريق يسعى للعودة بنتيجة إيجابية من العاصمة الأوزبكية طشقند.

مؤكداً أن أي نقطة يحصدها الوحدة خارج ملعبه تعد إيجابية ولكن بشرط الفوز في المباراة التي تقام على أرضنا، وقال: «أؤمن بالفريق ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين، في الدوري ابتعدنا عن المنافسة، ولذلك نركز على الآسيوية التي أصبحت واحدة من الفرص القليلة لمنح الفريق ضوءاً مشعاً للموسم، وبالتالي من المهم الظهور بشكل قوي في البطولة القارية وأن نقدم أداء ونتائج لمصلحة الكرة الإماراتية.

وواثق في أن اللاعبين سيقدمون مباراة كبيرة خصوصاً وأن الآسيوية فرصة للاعبين الشباب لاكتساب الخبرات في ظل قوة المباريات من الناحيتين الفنية والبدنية، وبالطبع نسعى للتأهل للدور الثاني لأنه سيعني لنا الكثير».

من جهته قال الكرواتي كرونوسلاف يوريشيتش المدير الفني لفريق بني ياس إن الوحدة استحق الفوز وكان الطرف الأفضل في المباراة واستغل فقدان التركيز الذي أصاب فريقه خلال جزء من الشوط الثاني، مؤكداً أن بني ياس تأثر نتيجة غياب بعض العناصر المهمة في صفوفه واضطراره للدفع بلاعبين افتقدوا حساسية المباراة نتيجة عدم المشاركة بصفة أساسية في المباريات الماضية.

وأضاف: «شاهدنا مدرسة كروية جميلة خلال المباراة، وافتقدنا للتركيز خلال 10 دقائق في الشوط الثاني، وعندما تواجه فريقاً بقوة الوحدة وتفقد التركيز في مدة مثل تلك بدون شك ستخسر المباراة وهو ما حدث بالفعل».

الإيجابية مطلوبة

طالب حمدان الكمالي مدافع الوحدة جمهور العنابي بالإيجابية، مؤكداً أن الجمهور يمنح اللاعبين الدافع والدعم القوي في المباريات، مشدداً على أن الفريق حقق فوزاً مهماً قبل المواجهة الآسيوية، وقادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام لوكوموتيف يوم الاثنين المقبل.