«الملك» بطل الشتاء

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نجح فريق «الملك الشرقاوي» في إنهاء الدور الأول من دوري الخليج العربي بطلاً للشتاء بفوزه على فريق الإمارات بأربعة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما أمس في ملعب استاد خالد بن محمد ضمن مباريات الجولة 13.

سجل هدف الشارقة الأول ريان منديز في الدقيقة 16، ثم أضاف ويلتون سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 30، ثم أضاف منديز الهدف الثالث في الدقيقة 43، لينهي الشوط الأول متقدماً بثلاثية، وأضاف ويلتون سواريز الهدف الرابع في الدقيقة 75، لينهي الشارقة المباراة برباعية متصدراً الدوري برصيد31 نقطة.

وفي مباراة أخرى عمق بني ياس جراح ضيفه دبا الفجيرة بالفوز عليه 6-1 بعد أن سيطر على مجريات اللقاء الذي شهد طرد عبد الرحيم أهلي لاعب دبا بالبطاقة الحمراء، ق 34 بعد تدخل خشن على ليروي جورج.

وحملت السداسية توقيع بيدرو كوندي الذي أحرز هاتريك «ق 41، 63، 77» وسهيل النوبي «ق 48» وأحمد الشامسي «ق 88»، فيما أحرز هدف الضيوف جمعة مسعود «ق 72»، وبالنتيجة يرفع السماوي رصيده إلى 18 نقطة متقدماً إلى المركز الخامس مؤقتاً، فيما بقي النواخذة برصيد 4 نقاط في الترتيب الأخير.

ومن المفارقات التي صاحبت اللقاء أن دبا فاز قبل أيام قلائل على الوحدة بسداسية في منافسة كأس رئيس الدولة ويخسر بالنتيجة ذاتها أمام السماوي.

وفي المباراة الثالثة حافظ عجمان على المركز السادس منهياً الدور الأول برصيد 18 نقطة بتعادله على ملعبه باستاد راشد بن سعيد أمام الظفرة بدون أهداف بعد مباراة هادئة ندرت فيها الفرص، باستثناء ركلة جزاء للظفرة في الوقت البديل للشوط الأول، أفلح حارس عجمان علي الحوسني في إنقاذها من البرازيلي رومولو دوس سانتوس، وتقدم الظفرة خطوة جيدة للأمام بهذا التعادل رافعاً رصيده للنقطة 14.

وتستكمل الجولة الأخيرة من الدور الأول اليوم بـ3 مواجهات، حيث يستضيف الجزيرة النصر ويحل شباب الأهلي، ضيفاً على الفجيرة، بينما يستقبل اتحاد كلباء الوصل.