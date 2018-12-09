ويلينغتون يستعد لموقعة الافتتاح في «دار الزين»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

خاض نادي ويلينغتون النيوزيلندي أولى حصصه التدريبية في مدينة العين أمس استعداداً لمواجهة «الزعيم» الأربعاء المقبل على استاد هزاع بن زايد في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الجاري.

وكثف الفريق النيوزيلندي الذي تأهل للبطولة للمرة الأولى في تاريخه من تحضيراته وذلك بعدما انتقل لمدينة العين عقب خوضه لمعسكر في العاصمة أبوظبي خلال الأسبوع الماضي أدى خلاله عدداً من الحصص التدريبية على ملاعب جامعة نيويورك وخاض مباراة ودية أمام فريق الجامعة.

وكان ويلينغتون أول الفرق التي وصلت إلى دولة الإمارات من أجل التأقلم على الأجواء قبل بدء مباريات البطولة، إذ يعد تأهل الفريق لكأس العالم للأندية أكبر إنجازات النادي النيوزيلندي الذي تأسس في العام 2004 وهو ما يرفع من سقف طموحاته بتقديم مشاركة تاريخية في البطولة العالمية.

ويدرك لاعبو ويلينغتون، حامل لقب الدوري النيوزلندي الممتاز، حجم المهام الملقاة على عاتقهم في البطولة ولا سيما مباراتهم الأولى أمام العين، ولكنهم يريدون لمباراتهم مع بطل الإمارات أن تترك بصمة جيدة تليق باسم الفريق الصاعد.

وقال خوسيه مانويل فيغويرا، مدرب ويلينغتون: «نتوقع بأن تشكل بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» حدثاً مهماً وتحدياً شيقاً لكونها تمثل أول تجربة للعب على هذا المستوى بالنسبة لنا، ونحن متحمسون ومسرورون بمشاركتنا في البطولة، ونتشرف بأن نمثّل اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم».

وأضاف فيغويرا المدرب الإنجليزي الذي سبق له العمل مع أندية من مختلف المستويات في نيوزيلندا والولايات المتحدة لمدة تزيد على 15 عاماً: «تنطوي هذه البطولة على أهمية كبيرة بالنسبة لنا، خاصة وأنها مشاركتنا الأولى في حدث من هذا المستوى الرفيع.

ولذلك فنحن حريصون على ألا تكون مجرد مشاركة عابرة فيه، ويبدي لاعبو الفريق تصميماً كبيراً على الاستفادة من هذه التجربة لتعزيز حضورنا القوي والدفاع عن لقب دوري أبطال أوقيانوسيا، حيث نتطلع للعودة والمشاركة في هذه البطولة مجدداً في السنوات المقبلة، نحن لا نؤمن كما يعتقد البعض بأننا نشارك في بطولة كأس العالم للأندية كفريق أضعف من بقية الفرق المشاركة، وإنما نثق في أنفسنا وقدراتنا، ورغم تراجع مستويات التفاؤل حيال نادينا بالنسبة للعديد من المراقبين، إلا أن أحلامنا أكبر من تلك التوقعات وسنحاول تحقيقها بداية من مباراتنا الأولى أمام العين الإماراتي».

بدوره، قال بيتر بيكر مدير عام نادي ويلينغتون: «تشكل هذه البطولة فرصة رائعة ليس لتمثيل نادينا فحسب، وإنما لتسجيل حضور مدينتنا وبلدنا على المستوى العالمي. ولأننا نلعب أمام لاعبين محترفين، فإننا نعتزم تقديم أفضل أداء ممكن. وسنبذل ما بوسعنا للفوز، ولكنني سأكون سعيداً بصرف النظر عن النتيجة».

وأضاف: «منذ 4 أعوام، وضعنا هدف الوصول إلى بطولة كأس العالم للأندية نصب أعيننا. ونجحنا بالفعل في تحقيق هدفنا، ولكننا نتطلع للتأهل مجدداً والمشاركة في البطولة في الأعوام المقبلة.

لقد وصلنا إلى هنا بفضل مدربينا الجيدين، والإدارة الناجحة خارج أرض الملعب، بالإضافة إلى المجموعة الرائعة من اللاعبين الذين وضعوا ثقتهم برؤية الفريق. ونتمنى أن نواصل العمل على هذا النحو في المستقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاح».