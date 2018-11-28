الرميثي: استمرار المدرسة الأوروبية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

أكد أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أن النادي يفضل الاستمرار بالمدرسة الأوروبية في اختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول والذي سيتعاقد معه النادي لقيادة الجهاز الفني خلفاً للروماني لورينت ريجيكامب، مشيراً إلى أن الجهاز الفني المؤقت بقيادة الكابتن الحاي جمعة سيستمر في مهمته في قيادة الفريق في المباريات المقبلة أمام عجمان والشارقة في دوري الخليج العربي ودبا في كأس رئيس الدولة، والنادي لا يستعجل التعاقد مع المدرب الجديد في ظل فترة التوقف المقبلة والتي تمتد حتى الانتقالات الشتوية، وأشار إلى استمرار الجهاز الإداري للفريق بوجود عبد الباسط محمد مديراً للفريق وفهد مسعود إدارياً، مشدداً على أن هناك تقييما شاملا للاعبين خلال الفترة المقبلة بناء على تقرير من الجهاز الفني السابق والجهاز الفني الحالي لتحديد احتياجات الفريق والعناصر التي قد يستغني عنها ولا تلبي طموحات النادي.

صلاحيات كاملة

وقال الرميثي في تصريحات صحافية على هامش مران الفريق الأول الذي قاده الحاي جمعة ومعه الدكتور عمار عوض مساعداً: الجهاز الفني المؤقت لديه الصلاحيات الكاملة في عمله ولانتشال الفريق من كبوته، ونحن نؤكد ثقتنا في الكابتن الحاي جمعة والجهاز المعاون واللاعبين في إعادة الفريق للانتصارات والخروج من حالة النتائج السلبية الأخيرة، ونفضل الاستمرار على المدرسة الأوروبية في التعاقد مع المدير الفني الجديد، وليس لدينا استعجال في هذا الأمر، حتى وإن لم يكن سبق له العمل في المنطقة، وإنما سيتم التركيز على مدرب بما يتوافق مع ما يحتاجه الفريق وأهداف وتطلعات النادي في المرحلة المقبلة.

ملابسات الإقالة

وحول ملابسات إقالة الروماني ريجيكامب أوضح الرميثي أنه كان هناك تفاهم من جانب المدرب خلال الاجتماع الذي عقدته الإدارة معه في ظل تردي نتائج الفريق، وساعدنا على اتخاذ القرار بتفهم واقتناع لعلمه بأن النتائج لا ترضي الطموحات، وقال: إقالة ريجيكامب لم يكن بناء على ضغوط جماهيرية أو ما تردد عن رغبة المدير الفني في الرحيل وهو كلام عار تماماً من الصحة، خصوصاً وأن الوحدة اعتاد خلال السنوات الماضية على اتباع سياسة الاستقرار على صعيد الأجهزة الفنية، والوضع كان يحتم إجراء تغيير في الوقت الحالي لأن النادي أصبح أمام خيارين إما إجراء تغيير على مستوى المدرب أو اللاعبين والأخير من الصعب تغيير جميع اللاعبين.

غير صحيح

وعما تردد عن رغبة ريجيكامب في الرحيل لأن النادي لم يلبي طلباته بالتعاقد مع صفقات جديدة، نفى الرميثي هذا الأمر، مؤكداً أنه لا أساس له من الصحة والمدرب لم يطلب لاعبين ورفضت الإدارة التعاقد معهم، والدليل أن الفريق منذ نهاية الموسم الماضي وبالتشاور مع المدرب استقر على العناصر الحالية وبدأ الموسم بشكل جيد قبل أن يحدث التراجع الأخير، والذي جاء في ظل ظروف صعبة أيضاً منها إصابات للعناصر الأساسية أمثال محمد برغش وسلطان الغافري ومراد باتنا، بالإضافة إلى حادث أحمد العكبري، وأي فريق يفقد مجموعة من عناصره الأساسية قد يتعرض لهزة قوية، وقال: «لا يوجد لاعب محصن ضد الاستغناء عنه وهذا الأمر سواء بالنسبة للاعبين المواطنين أو الأجانب، والنادي سيبقى على اللاعب الذي يستحق ارتداء قميص العنابي، وسيتم تحديد احتياجات الفريق من العناصر بناء على التقارير الفنية للتعاقد معها في يناير المقبل».