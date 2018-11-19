النصر يبصم على الصدارة برباعية

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

بصم النصر على صدارته للمجموعة الثانية في مسابقة كأس الخليج العربي برباعية في شباك الظفرة، الذي رد عليها بهدف وحيد، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد مكتوم بن راشد بالممزر، وتحققت أهداف العميد بواسطة محمد إبراهيم «ق4» والبرازيلي صامويل روزا «ق18» وثنائية لحبيب الفردان من ضربة جزاء «ق57» و«ق85»، وقلل فرسان الغربية الفارق عن طريق البرازيلي ديغو ريغوناتو «ق9».

وبهذه النتيجة تصدر العميد، الذي ضمن عبوره إلى ربع النهائي منذ الجولة الماضية، مجموعته بالعلامة الكاملة «15 نقطة» من 5 جولات، بينما حافظ الظفرة على المركز الثالث بـ7 نقاط، وستحسم الجولة الأخيرة التي يلتقي فيها الظفرة مع الجزيرة والإمارات مع الشارقة 21 ديسمبر المقبل، الفريقين المتأهلين من المجموعة الثانية إلى جانب النصر والعين.

اختيارات

اختار المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش الدفع بلاعبين اثنين فقط من التشكيلة الأساسية في المباراة، هما البرازيلي صامويل روزا والفرنسي يوهان كاباي العائد من الإصابة، فيما تواجد الإسباني ألفارو نيغريدو والمدافع محمد عايض ولاعب الوسط عامر مبارك وحارس المرمى إبراهيم عيسى على دكة الاحتياط، وذلك بهـدف منح بعض العناصر فرصة اللعب مثل حبيب الفردان، الذي تألق بشكل لافت والحسين صالح وسالم صالح وعدد آخر من اللاعبين الشباب مثل محمد إبراهيم ومايد عبد العزيز ومحمد عبد العزيز.

دخل النصر المباراة دون مقدمات ورغم الغيابات إلا أنه نجح في فرض أسلوبه والاستحواذ على منطقة الوسط من خلال الانتشار الجيد، ما مكنه من افتتاح التسجيل مبكراً عن طريق محمد إبراهيم «ق4» من تسديدة بعيدة سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الظفرة الذي رد سريعاً بهدف التعادل بأقدام البرازيلي ديغو ريغوناتو «ق9».

بعد التعادل، انحصر اللعب وسط الملعب مع أفضلية بسيطة للنصر الذي ضغط بشكل واضح بواسطة الحسين صالح وروزا ومحمد إبراهيم، لينجح في مضاعفة النتيجة من تسديدة قوية لسالم صالح حولها روزا داخل الشباك بصدره «ق18» قبل أن ينقذ الحارس خالد السناني مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة محمد إبراهيم «ق20».

سيطرة

وواصل النصر فرض سيطرته على مجريات المباراة وكان قريباً من إضافة الهدف الثالث من هجمة سريعة قادها روزا، الذي توغل وسط الدفاع وسدد كرة قوية مرت بجانب القائم بقليل «ق31»، ثم برز بتسديدة أخرى «ق41» قبل أن يتألق الحارس خالد السناني في وجه حبيب الفردان، وينقذ مرماه من هدف محقق «ق43». وشهدت الدقائق الأخيرة أفضلية نصراوية في خلق الفرص والاستحواذ على الكرة، لكن التسرع حال دون نجاح مهاجميه وخصوصا روزا من إضافة الهدف الثالث لينتهي الشوط الأول بتقدم العميد بهدفين مقابل هدف واحد.

وحافظ النصر على مستوى أدائه، ودخل الشوط الثاني بقوة وأوجد بعض الفرص الخطرة من أقدام سالم صالح وروزا قبل أن يحصل حبيب الفردان على ضربة جزاء حولها بنفسه إلى هدف ثالث «ق57»، ورد الظفرة ببعض المحاولات أبرزها عن طريق سهيل المنصوري وسعيد الكثيري.

ووقع حبيب الفردان على أفضلية النصر بالهدف الرابع «ق85» مستفيداً من تمريرة رائعة من البرازيلي صامويل روزا داخل منطقة الـ 18، ليخرج بذلك العميد بفوز مستحق رغم الغيابات العديدة في تشكيلته.

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ظهر خالد جلال في تشكيلة النصر للمرة الأولى، مساء أمس، بعد غياب استمر 9 أشهر بسبب الإصابة، حيث لعب آخر مباراة مع الفريق في الجولة 16 لدوري الخليج العربي أمام عجمان في الموسم الماضي. وشارك خالد جلال في الدقيقة 33 من مباراة الظفرة في مسابقة كأس الخليج العربي بدلاً عن محمد عبد العزيز. دبي - البيان الرياضي