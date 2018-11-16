«السوبرمان» محسن مصبح: عرين منتخب الإمارات بأمان

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

أكد السوبرمان محسن مصبح، أحد نجوم الجيل الذهبي لمنتخبنا الوطني، وعملاق حراسة مرمى نادي الشارقة الأسبق، الذي شارك في نهائيات كأس العالم بإيطاليا 90، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لكرة القدم الحالي، أن الأبيض قادر على تحقيق آمال الجماهير الإماراتية في نهائيات كأس آسيا، التي تستضيفها الدولة، اعتباراً من الخامس من شهر يناير 2019، بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

جاء ذلك خلال حضور «السوبرمان» تدريبات المنتخب الوطني في ملعب ند الشبا بدبي، ضمن مبادرة اتحاد الإمارات لكرة القدم، بدعوة الشخصيات الرياضية والإعلامية والنجوم السابقين للكرة الإماراتية، ورؤساء الأندية والمحللين الرياضيين، بهدف دعم المنتخب وبث روح الحماس والثقة لدى أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، ومنحهم دفعة معنوية خلال فترة التحضيرات للمشاركة في البطولة القارية، تحت شعار «كلنا وياك».

والتقى السوبر مان، أعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخبنا، بحضور سعادة عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، وخليفة الجرمن وهشام الزرعوني عضوي مجلس الإدارة.

مهارة

كما حرص حارس منتخبنا الوطني الأسبق، على عقد جلسة خاصة مع حراس مرمى منتخبنا الوطني، خالد عيسى ومحمد حسن الشامسي وفهد الظنحاني، بعد نهاية الحصة التدريبية، حيث تحدث معهم بشكل مطول حول العديد من النقاط الخاصة بمركز حراسة المرمى، والدور المهم الذي يلعبه حارس المرمى في الحصص التدريبية والمباريات، خاصة في مسألة توجيه اللاعبين داخل أرضية الملعب أثناء اللعب، وعدم الاكتفاء بالتمركز في منطقة الـ 18، على اعتبار أن الكرة الحديثة تتطلب أن يكون الحارس صاحب مهارة عالية في التمرير، وبناء الهجمة وسرعة ردة الفعل، بالإضافة إلى الشخصية القوية التي تمنح الثقة لبقية زملائه.

وتطرق محسن مصبح، خلال حديثه لحراس المرمى، عن بعض من الذكريات والمواقف الصعبة التي واجهته حين كان حارساً للمنتخب، في العديد من البطولات الإقليمية والقارية والعالمية، من أبرزها تصفيات سنغافورة 89، حين خطف منتخبنا بطاقة التأهل إلى المونديال، وكذلك نهائي كأس آسيا 96 بالعاصمة أبوظبي، عندما خسر الأبيض المباراة النهائية أمام شقيقه المنتخب السعودي بضربات الترجيح.

تميز

وأوضح «السوبر مان»، أن عرين الأبيض بأمان في نهائيات كأس آسيا، في ظل وجود حراس مميزين، أمثال خالد عيسى والشامسي والظنحاني، وكذلك علي خصيف وماجد ناصر، وغيرهم من الذين أثبتوا قدراتهم في مسابقة دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن لا خوف على مركز حراسة المرمى في كافة منتخباتنا الوطنية بمختلف الأعمار.

مشيداً بالمستوى المتميز والثابت لخالد عيسى، الذي أسهم بتتويج فريق العين بلقب الدوري والكأس الموسم الماضي، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل حارس في خليجي 23 بالكويت، كما أشاد كذلك بمحمد حسن الشامسي حارس فريق الوحدة، الذي قاد المنتخب الأولمبي لتحقيق الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الآسيوية، بعد تألقه في صد ضربات الجزاء الترجيحية في الأدوار الإقصائية، واختياره ضمن التشكيلة المثالية للدورة، وكذلك حارس فريق بني ياس فهد الظنحاني، الذي يواصل تألقه هذا الموسم.

حظوظ

وعن رأيه في حظوظ منتخبنا الوطني في البطولة، والعناصر الموجودة في القائمة، أكد السوبرمان، أن الأبيض من المنتخبات القوية في قارة آسيا، وهو ثالث النسخة الماضية بأستراليا 2015، على الرغم من تراجع المستوى خلال الفترة الماضية، خاصة في تصفيات كأس العالم 2018، إلا أننا على ثقة تامة بأن الأبيض سيظهر بصورة إيجابية، والعناصر الموجودة في صفوف المنتخب حالياً، تعد الأفضل، وهي مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، وتبقى المسألة لدى الجهاز الفني، كيفية خلق التشكيلة المثالية، واختيار طريقة وأسلوب اللعب التي تتماشى مع قدرات اللاعبين، وهو أمر يعلمه زاكيروني دون أدنى شك.

وتابع محسن مصبح، أن التعامل مع البطولة يجب أن يكون بالقطعة، بحيث يتم التركيز أولاً على مباريات دور المجموعات، التي لن تكون سهلة، خاصة أن منتخبات البحرين والهند وتايلاند تطورت كثيراً، وهنا يأتي دور الجماهير بالحضور إلى المدرجات لمساندة اللاعبين، والشد من أزرهم، واستعادة ذكريات الملحمة الجماهيرية في خليجي 94، وكأس آسيا 96، وخليجي 2007، ومباريات التصفيات المؤهلة إلى لندن 2012، وغيرها من المباريات المصيرية التي لعب فيها الجمهور الدور المهم والبارز في حسم نتيجة المباريات.

دعوة

ثمن محسن مصبح، مبادرة اتحاد الكرة بدعوة النجوم السابقين لحضور تدريبات المنتخب والالتقاء باللاعبين، مشيراً إلى أن هذا الأمر مهم جداً في مسألة تواصل الأجيال الكروية. من جانبهم، أبدى حراس منتخبنا عن بالغ سعادتهم بحضور السوبرمان الذي منحهم الثقة نحو مواصلة العمل الجاد.