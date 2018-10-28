شرطة دبي: جماهير النصر لم تسب «مطر» أو شقيقه المتوفى

المصدر: Ⅶ دبي- خالد المهيري

أكد مصدر مسؤول بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في القيادة العامة لشرطة دبي، أن الجماهير لم تقم بإهانة أو سب نجم المنتخب الوطني وقائد نادي الوحدة إسماعيل مطر، خلال مباراة فريقه مع نادي النصر، والتي انتهت بالتعادل (2 – 2).

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي»، أن الجماهير فقط استفزت النجم المحبوب بانتقاد أسلوب لعبه خلال المباراة، ولكن عقب تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة وتصريح إسماعيل مطر لوسائل الإعلام أنه تم التعرض لأخيه المتوفى من قبل أحد جماهير نادي النصر، قامت الجهات المعنية بالتحري عن الأمر، واكتشفت أن الجماهير لم تتعرض للنجم المحبوب أو لأخيه المتوفى نهائياً.

وقال المصدر: إن الإشكالية الوحيدة خلال المباراة، هو حدوث خلاف بسيط بين اثنين من مشجعي النصر تم حله خلال فترة قصيرة ولم تؤثر على مجريات المباراة. وأكد المصدر أن الجميع يكن كل المحبة والمودة والاحترام للنجم إسماعيل مطر لأخلاقه الرفيعة، والدليل محبة الجماهير له على مختلف انتماءاتها الكروية. وكان النجم إسماعيل مطر قد أكد في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة أن أحد المشجعين المتواجدين في المدرجات سبه بعبارات مسيئة، نالت من شقيقه إبراهيم المتوفى، مؤكداً أن لاعب كرة القدم بشر، مثله مثل أي شخص عادي يحزن عندما ينال أحد من أسرته، وأنه تأثر بما حدث خاصة أن شقيقي رحل عن الدنيا، مطالباً في الوقت ذاته إدارة النصر بعدم اتخاذ أي إجراءات ضد هذا المشجع.