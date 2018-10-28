أحداث منطقة الجزاء مشكلة قضاة الملاعب

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي- إعداد: العوضي النمر

أحداث منطقة الجزاء هي محور الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، يقول خبير التحكيم سالم سعيد، بعض قضاة الملاعب افتقدوا التركيز في ضبط حالات اللعب والمخالفات التي تحدث داخل منطقة الجزاء، وهو ما يعد مشكلة لأن تلك المنطقة هي الأصعب والأهم ولا بد من أن يكون التركيز عالياً من أجل ضبط المخالفات التي تحدث بها، حيث شهدت مباراة شباب الأهلي والوصل احتساب ركلتي جزاء غير صحيحتين، ولم يتم احتساب ركلة جزاء واضحة للشارقة في مباراته مع بني ياس.

ونصح سالم سعيد الحكام بضرورة زيادة التركيز في حالات اللعب التي تحدث داخل تلك المنطقة، حتى لا تهدر جهود الفرق نتيجة لقرارات خاطئة، مع عدم الاعتماد على حكم الفيديو، من منطلق أن حكم الساحة هو صاحب المسؤولية الأولى، وأن دور حكم الفيديو معاون لمهمة الحكم، وهنا لا بد من تنبيه حكم الفيديو إلى التركيز أيضاً لأن هناك بعض الحالات تستحق تدخلهم، ولكنهم يصمتون.

الظفرة مع الإمارات

وشرح الحكم الدولي الأسبق سالم سعيد بعض الحالات التي شهدتها الجولة المنتهية قائلاً: طالب فريق الإمارات بركلة جزاء نتيجة عرقلة لاعبه بيرفي ولكن الاحتكاك عادي ولا يرتقي حتى لاحتساب ركلة حرة مباشرة، وعاد اللاعب نفسه للوقوع داخل منطقة الجزاء لنيل ركلة جزاء ولكن كان قرار الحكم عادل النقبي باستمرار اللعب صحيحاً.

شباب الأهلي والوصل

طالب شباب الأهلي بركلة جزاء نتيجة سقوط محمد مرزوق داخل منطقة الجزاء ولكن الالتحام كان عادياً ولا ترتقي اللعبة لمخالفة، واحتسب الحكم ركلة جزاء للوصل وتم إنذار هيكل، في قرار غير صحيح وتدخل حكم الفيديو من أجل إثناء الحكم عن قراره، وبعد مشاهدة الحكم للعبة والتي استغرقت 5 دقائق أكد احتساب ركلة غير صحيحة.

وعاد الحكم واحتسب ركلة جزاء للوصل غير صحيحة أيضاً، نتيجة لمس غير متعمد للكرة، وهنا كان يجب على حكم الفيديو التدخل ولكنه لم يفعل.

النصر مع الوحدة

وأضاف: في مباراة النصر مع الوحدة ساد شك في أن الهدف الأول الذي سجله الوحدة في مرمى النصر غير صحيح، ولكن الهدف صحيح وشرعي وسقوط تيغالي داخل المنطقة قبل تسجيل الهدف لا يؤثر في سلامة قرار الحكم باحتساب هدف سليم، وطالبت الجماهير بطرد لاعب الوحدة محمد عبدالله لاحتكاكه مع أحمد إبراهيم الذي تعرض للإصابة، ولكن الحالة لا تستدعي الطرد ربما يكفي بطاقة صفراء.

وعن حالة إيقاف اللعب في واقعة إسماعيل مطر التي تحدث للمرة الأولى في ملاعبنا، قال سالم سعيد: الحكم تعامل مع واقعة «سمعة» بشكل إنساني، وكان عليه التغاضي عن ذلك باستدعاء مراقب المباراة ومسؤول الأمن للتصرف، ثم استكمال اللعب بشكل طبيعي.

الشارقة مع بني ياس

وتابع: في مباراة الشارقة مع بني ياس لم يوفق الحكم أحمد سالم في عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الشارقة نتيجة تعرض لاعب الشارقة علي الظنحاني للخشونة والعرقلة من لاعب بني ياس حسن المحرمي.

الأفضل

يستحق الحكم الدولي يعقوب الحمادي نيل لقب الأفضل خلال الجولة السابعة، بعد نجاحه في إدارة مباراة عجمان مع العين بشكل جيد، وكان تركيزه عالياً، ما سهل من مهمته، وظهر تعاونه مع الطاقم المساعد بشكل طيب، فخرجت قراراته بشكل متميز.

ملاحظة

شهدت الجولة السابعة عدداً من حالات التحايل من اللاعبين للحصول على قرارات غير مستحقة، خاصة داخل منطقة الجزاء، ولم يتعامل الحكام مع تلك الحالات بصرامة حتى لا تتكرر، باستثناء حالة في مباراة عجمان مع العين.