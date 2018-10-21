«ديربي بر دبي» فرحة زرقاء وغضب أصفر

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

أسفر ديربي بر دبي، أول من أمس، بين فريق الوصل والنصر عن فرحة زرقاء وانتعاش وعودة الدماء والحيوية والنشاط والفرحة إلى ديار العميد النصراوي بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهي خسارة كانت صادمة ومؤلمة لجماهير الوصلاوية التي عبّرت عن غضبها بقوة؛ مطالبة بإقالة المدرب واستقالة الإدارة.

كبش فداء

وكان رد الفعل السريع من قبل مجلس إدارة نادي الوصل، هو إقالة مدرب الفريق جوستافو كونتيروس بنهاية المؤتمر الصحافي للمدرب مباشرة وتعيين حسن العبدولي كبديل له، وهو قرار لم يكن له مفعول إيجابي كما كانت تتوقع إدارة الوصل، حيث لم تخفف من غضبتها ومطالبتها برحيل مجلس الإدارة الذي حمّلوه مسؤولية التراجع الكبير في مستوى فريق الوصل، منذ انطلاقة الموسم الحالي حيث لم يكن التوفيق حليفاً للفريق على مدى ست جولات لعبها الفريق في دوري الخليج العربي حتى الآن وحتى عندما كان الفريق يفوز لم يكن مستواه مقنعاً على حد تعبير وأحاديث الجماهير الوصلاوية بنهاية مواجهة، أول من أمس، أمام فريق النصر.

حل مؤقت

فيما أكد حميد يوسف مدير الفريق الأول لفريق الوصل، أن قرار إقالة مدرب الفريق وإسناد المهمة للمساعد ليس قراراً نهائياً، بل قرار مؤقت لحين البحث عن مدرب بديل لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الخسارة التي تعرّض لها فريقه لم تكن متوقعة، والكرة لم تنصفهم ولم يتم استثمار الفرص الكثيرة التي وجدها الفريق في مواجهة، أول من أمس، وهي فرص كانت كفيلة بترجيح كفة الفريق لو توفق اللاعبون في ترجمتها إلى أهداف.

استقالة الإدارة

وحول الهتافات التي ترددت عقب المباراة باستقالة مجلس الإداري يقول حميد يوسف: «إن هذه الهتافات تم ترديدها وسماعها من قبل الجمهور عقب الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، فهل كان على الإدارة أن ترفع الراية البيضاء وتستلم أم تعمل على تحسين وضع الفريق وقيادته للأفضل». مؤكداً أن اختلافات وجهات النظر وارد، لكن الكل يتفق على مصلحة فريق الوصل.

فرحة زرقاء

وبالمقابل، كانت الفرحة كبيرة في ديار العميد النصراوي، وكان الفوز بمثابة جرعة إنعاش كبيرة أبعدت العميد عن أحزان ومواجع الخسارات الماضية التي تعرّض لها الفريق في مستهل مشواره في دوري الخليج العربي، والتي تسببت في استقالة مجلس إدارة شركة نادي النصر لكرة القدم، وجاء مجلس جديد لقيادة الشركة برئاسة عبد الرحمن أبو الشوارب الذي أهدى الفوز الكبير في مواجهة، أول من أمس، بثلاثية إلى الجماهير النصراوية التي وصفها بالوفية والمخلصة لنادي النصر، وإنها سبب عودة الفريق إلى سكة الانتصارات، وكان دورها واضحاً ومؤثراً في ديربي بر دبي، أول من أمس، وتوجه لهم بالتحية والشكر.

منظومة جيدة

فيما أعرب مدرب فريق النصر إيفان يوفانوفيتش عن رضاه الكامل عن فريقه وما قدّمه اللاعبون في المباراة، ومشيداً بكل ما قدموه خلال المباراة، وأيضاً أشاد بما قدّمه لاعبو فريق الوصل وأنهم قدموا مباراة جميلة استمتعت بها جماهير الفريقين وليس جماهير النصر فقط، واصفاً يوم أول من أمس بأنه يوم رائع لجميع مكونات نادي النصر.

وقدم إيفان يوفانوفيتش إشادة خاصة بلاعب الفريق محمد العكبري، الذي شارك مع الفريق في مواجهة أول من أمس رغم الظروف الصعبة التي يمر بها شقيقه أحمد العكبري الذي تعرّض لإصابة بليغة، وهو الآن يتعالج في المستشفى، لكن رغم ذلك أصر محمد العكبري على التواجد مع الفريق، وقدم مستوى جيداً وسجل هدفاً رائعاً، موقفه هذا من أهم عوامل فوز النصر في لقاء أول من أمس.

خميس إسماعيل: إهدار الفرص

أوضح لاعب فريق الوصل خميس إسماعيل، أنهم كلاعبين قدموا ما عليهم خلال مواجهة، أول من أمس، أمام فريق النصر رغم الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث لم يتوفقوا في ترجمة الفرص الكثيرة التي وجدوها في المباراة، بعكس فريق النصر الذي سجل من الفرص التي وجدها وترجمها إلى أهداف نال بها الثلاث نقاط.

وحول طريقة لعب الفريق في الشوط الثاني من المباراة ومدى تأثيرها على أداء الفريق وهل هي سبب الخسارة يقول خميس إسماعيل، إنها وجهة نظر خاصة بالمدرب في سير المباراة، وهو يسأل عنها وهو كلاعب لا يستطيع أن يحدد هل طريقة اللعب المختلفة في كل شوط نتج عنها الخسارة، لكنه يجزم أنهم كلاعبين كان في الإمكان أفضل مما كان، وتمنى أن يكون القادم أفضل. دبي - البيان الرياضي

محمود خميس: عودة الروح

أعرب لاعب النصر محمود خميس عن فرحته الكبيرة بالفوز المستحق الذي حققه فريقه في ديربي بر دبي أول من أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق الوصل، ووصفه بالانتصار الجميل، وإنه بسبب عودة الروح إلى الفريق مع التوفيق الذي كان غائباً في الجولات الماضية من دوري الخليج العربي، حيث نجح الفريق أول من أمس في ترجمة جميع الفرص التي سنحت له إلى أهداف بعكس ما كان يحدث في الجولات الماضية من حظ عاثر ولا يتم التسجيل.

وثمن محمود خميس الموقف النبيل من قبل زميله في الفريق محمد العكبري الذي أصر على المشاركة مع الفريق، رغم الظروف التي يمر بها شقيقه أحمد العكبري، فهو موقف لن ينسى للاعب، وساهم بصورة إيجابية في أداء الفريق أول من أمس فله الشكر والتقدير. دبي - البيان الرياضي