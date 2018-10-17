كايزر: الخطة الجديدة أكبر مكاسب الجزيرة

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

حقق فريق الجزيرة عبر فوزه، أول من أمس، على فريق الشارقة في الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي بهدف نظيف، مكاسب مهمة في مسيرته في هذا الموسم، وليس عبر مسابقة كأس الخليج العربي فحسب، يعددها مارسيل كايزر المدير الفني للفريق، وأبرزها عودة الفريق إلى سكة الانتصارات في كأس الخليج العربي مع تطبيق طريقة لعب جديدة مميزة في مواجهة أول من أمس مما يجعل الفوائد مزدوجة.

مكاسب

وعدد مارسيل كايزر المكاسب المهمة التي حققها فريق الجزيرة وفي مقدمتها نجاح الفريق في خطف ثلاث نقاط مهمة رفع بها الفريق رصيده في مسابقة كأس الخليج العربي إلى سبع نقاط وهو أمر إيجابي يعزز من حظوظ الفريق في التنافس في المجموعة في إطار الترقي إلى المرحلة الثانية من المسابقة وهو له مردودات إيجابية على الفرق بأكمله.

خطة ثانية

وتابع كايزر: ثاني المكاسب التي خرجنا عبر الفوز على فريق الشارقة هي تطبيق طريقة لعب جديدة، وكان التطبيق من قبل اللاعبين بنسبة نجاح كبيرة، وهو أمر إيجابي من شأنه أن يعطي الفريق خيارات مريحة في اللعب في جميع البطولات التي يخوضها في الموسم التنافسي الجاري وليس كأس الخليج العربي فقط، خاصة في الدوري الذي يتطلب نفسا طويلا وبدائل كثيرة في اللعب حتى نهاية الموسم.

وكشف كايزر أن من المكاسب التي خرج بها فريقه أيضا تجهيز البدلاء خاصة الشباب الذين يشاركون مع الفريق الأول ضمن الثلاثة من مواليد 1997 وهو أمر إيجابي يجعل من هؤلاء الشباب مستقبل فريق الجزيرة، فضلا عن منح الفريق في الوقت الجاري دكة جيدة.

وكذلك تم الاطمئنان على جاهزية لاعب الفريق ناصر برازيت الذي لم يكن جاهزا بالصورة الكافية في مستهل مشاركاته مع الفريق، وهو الآن بدأ يدخل بصورة جيدة في مستوى الجاهزية التي أريدها له كمدرب للفريق يتطلع أن يخرج أفضل ما عند اللاعبين من إمكانات لخدمة الفريق في كل البطولات، وليس دوري الخليج العربي فقط، وكان ناصر من الأوراق الرابحة في مواجهة أول من أمس، وسجل هدفا جميلا وكان في إمكانه أن يسجل المزيد وهو مؤشر جيد في مستوى جاهزية اللاعب.

خسائر مؤثرة

فيما اعترف مدرب فريق الشارقة عبد العزيز العنبري بأن خسائر الفريق المتلاحقة في مسابقة كأس الخليج العربي تؤثر بشكل كبير على مسيرة الفريق المتميزة في دوري الخليج العربي التي يتصدرها فريقه حتى الآن من دون هزيمة.

فيما تلقى الفريق في كأس الخليج العربي ثلاث خسائر حتى الآن ويحتل المركز الأخير في الترتيب العام للمسابقة، لكنه أكد أن ما باليد حيلة ولا يملك خيارات جيدة في مسابقة الكأس بسبب الغيابات المؤثرة والإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين قبل توقف دوري الخليج العربي.