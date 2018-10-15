حبيب الفردان: لـم أشعر بأنني في ورطـة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد حبيب الفردان في تصريح خاص لـ«البيان الرياضي» أنه رغم الجدل الكبير الذي أثير حول توقيعه للنصر ثم عودته إلى شباب الأهلي وغموض مستقبله طيلة الفترة الماضية، فإنه لم يشعر أنه في ورطة وكان واثقاً أن حل موضوعه قريب، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس نادي شباب الأهلي على دعمه له، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر.

ووصف الفردان عودته إلى النصر بالعودة إلى بيته، وقال: لست غريباً عن النصر، ولعبت له 6 سنوات عشت خلالها لحظات جميلة وقاتلنا حتى يعود الفريق إلى منصات التتويج عندما حصلنا على كأس الأندية الخليجية في 2014 بعد سنوات طويلة من الغياب عن الألقاب، وآمل أن تتزامن عودتي إلى الفريق مع تحقيق المزيد من الانتصارات، وأن أكون على قدر الثقة.

وأكد الفردان جاهزيته لخوض المباريات بما أنه لم يتوقف عن التدريبات سواء مع شباب الأهلي أو مع النصر، وقال: كنت حريصاً على تجهيز نفسي ،رغم عدم معرفة مصيري ولكنني كنت واثقاً أن الحل قادم، واستمررت في التدريب بجدية.

وأضاف: مستعد للعب ولكن المدرب هو من يقرر مدى جاهزيتي لخوض المباريات، لم أشارك في أي مباراة منذ نهاية الموسم الماضي وهو تحدّ كبير لي للظهور بمستواي.

وأكد الفردان أن مواجهة الوصل لها طعم خاصّ كونه الفريق الذي نشأ فيه وقضى به 12 عاماً قبل الانتقال إلى النصر ثم شباب الأهلي، وقال: لا أنسى فضل الوصل وما قدمه لي ولكن الانتماء يكون للفريق الذي أحمل ألوانه، وأرفض الخسارة أمام الوصل كما لا أقبلها من أي فريق آخر.

تكاتف

وأكد الفردان أن المنتخب يحتاج إلى تكاتف الجميع ودعم كامل من الجمهور،والإعلام بعيداً عن الانتقادات وقال: الوقت لا يسعفنا بتغيير أي شيء، ويوجد أقلّ من 80 يوماً يفصلنا عن نهائيات آسيا، والانتقاداتحاليا تحبط المعنويات، واللاعبون يحتاجون أكثر من أي وقت مضى إلى شحذ الهمم ودعمهم.

وأشار الفردان إلى أن اللاعب شديد التأثر بالأجواء المحيطة به سواء عبر الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، وقال : يتوجب على الجميع أن يكونوا يد واحدة مع المنتخب.

حظوظ

وعن حظوظ «الأبيض» في النهائيات التي تستضيفها الإمارات يناير المقبل، نوّه الفردان بأن الأبيض يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، والذين قدموا الكثير لكرة الإمارات ولاعبين جدداً يملكون الطموح والإصرار على تقديم أفضل ما لديهم، وقال: المنتخب ومن خلال المجموعة التي يمتلكها قادر على الذهاب بعيداً في كأس أمم آسيا، والرسالة الإيجابية التي يجب أن تصل إلى اللاعبين هو أهمية الذهاب إلى أبعد ما يمكن وليس حتمية الفوز بالكأس، لأن ذلك قد يكبل اللاعبين ويفقدهم التركيز، نعم يظل اللقب هو الهدف الأول ولكن ليس شرطاً كوننا مستضيفين البطولة خاصة أنه ليس كل المنتخبات التي احتضنتها فازت بها.

وتابع: على الشارع الرياضي أن يترك الانطباعات حول المدرب جانباً، ويلتفّ حول المنتخب، في النهاية هؤلاء اللاعبون والمدرب يمثلون الوطن ويحتاجون إلى دعم الجميع.

ضغوط

وأكد الفردان أنه توجد ضغوط كبيرة تكبّل اللاعبين لأن الشارع الرياضي يطالبهم بالتتويج باللقب القاري، معرباً في الوقت نفسه عن تفاؤله بقدرة الأبيض على المنافسة على المركز الأول، وأشار إلى أنه يتمنى العودة سريعاً إلى أجواء المباريات وانتزاع ثقة زاكيروني مدرب المنتخب ، مؤكداً أنه سيكون في مقدمة المشجعين سواء عاد للقائمة أو ظل خارجها.

بصمة

وعن رأيه في يوفانوفيتش ، أوضح أن يوفانوفيتش قدم الكثير للنصر وبصمته واضحة في بناء شخصية الفريق وتحقيق3 بطولات متتالية لكن الظروف لم تساعده في الـ 4 مباريات الأولى بالموسم الحالي، وهو يتحمل جزءاً من المسؤولية كما أن نجاحاته يمكن تكرارها.

تجربة ناجحة

عبر حبيب الفردان عن رضاه عما قدمه لشباب الأهلي، فريقه السابق، الذي لعب له 4 مواسم حصل خلالها على مجموعة من الألقاب ولعب نهائي دوري أبطال آسيا لأول مرة في حياته، إضافة إلى الاحتكاك بعدد من اللاعبين الكبار الذين مروا على الفريق في تلك الفترة مثل البرازيلي غرافيتي ومواطنه روبيريو وغيرهما من النجوم، وقال: أشكر كل من ساندني وأتمنى النجاح لشباب الأهلي.