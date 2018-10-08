محرز يحرم سيتي من انتصار تاريخي

المصدر: لندن - د. ب. أ

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي في قمة مباريات المرحلة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمس.

وأضاع النجم الجزائري رياض محرز فرصة حسم المباراة لمصلحة سيتي في الوقت القاتل، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 86، ليحرم «السماوي»من تحقيق انتصاره التاريخي والأول في بطولة الدوري على ملعب «آنفيلد» معقل ليفربول منذ مايو عام 2003.

بتلك النتيجة، احتدم الصراع على قمة «البريميرليغ»، بعدما تساوت فرق مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول في رصيد 20 نقطة، وإن اعتلى سيتي الصدارة متفوقاً بفارق الأهداف على منافسيه. ولم يرتقِ مستوى المباراة إلى طموحات الجماهير التي كانت تترقب المواجهة المنتظرة.

وواصل ليفربول بهذا التعادل نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف البطولات.

واصل النجم البلجيكي إيدين هازارد ممارسة هوايته في هزّ الشباك للمباراة الثانية على التوالي ليقود فريقه تشيلسي للفوز 3 - 0 على مضيفه ساوثهامبتون. وافتتح هازارد التسجيل للفريق اللندني في الدقيقة 30، ليعزز موقعه في صدارة ترتيب هدافي المسابقة بعدما رفع رصيده إلى سبعة أهداف ، وأضاف باركلي الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 57، واختتم الإسباني ألفارو موراتا أهداف الضيوف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع. تقدم فريق أرسنال إلى المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة بفضل فوزه العريض على مضيفه فولهام 5 -1.