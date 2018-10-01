رياح التغيير تهدد 6 مدربين في الدوري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تهدد رياح التغيير 6 مدربين في دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعدما فشلت أنديتهم، وهي شباب الأهلي، الإمارات، دبا الفجيرة، عجمان، النصر والظفرة، في تقديم العروض والنتائج المرضية لجماهيرها وإدارتها، وربما ستكون الجولة الخامسة من المسابقة المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين، الفرصة الأخيرة أمام هؤلاء المدربين لإثبات جدارتهم وأحقيتهم بالبقاء في مناصبهم، أو الرحيل والتعاقد مع أجهزة فنية جديدة، خاصة وأن الفرصة ستكون متاحة أمام تلك الأندية لتعديل أوضاعها مع توقف الدوري بعد الجولة المقبلة، لإتاحة الفرصة أمام المعسكر الخارجي لمنتخبنا الوطني الأول، استعداداً لنهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019».

مغامرات تشيلية

تعيش جماهير شباب الأهلي، حالة من القلق إزاء فريقها، بعد سلسلة الخسائر الغريبة التي يتعرض لها الفريق، تحت قيادة المدرب التشيلي خوسيه سييرا، إذ خسر «فرسان دبي» في دوري الخليج العربي، أمام الجزيرة 4-5 وأمام الشارقة والعين بنتيجة واحدة 1-2، وحقق فوزه الوحيد على حساب مستضيفه عجمان 3-1، وحتى المباراة الوحيدة التي لعبها في كأس الخليج العربي، وكانت أمام ضيفه الوحدة، خسرها الفريق بهدف وحيد.

لم يجمع الفريق سوى 3 نقاط، ووضعته في المركز التاسع للدوري، وهو ترتيب لا يتناسب تماماً مع إمكانيات وتاريخ وجماهيرية النادي، ويرجع البعض السبب الرئيسي لما يمر به الفريق، إلى مغامرات المدرب سييرا، سواء في اختياراته للتشكيلات التي يبدأ بها المباراة أو حتى خلال سير اللقاء، ويلتقي شباب الأهلي في الجولة المقبلة، أمام اتحاد كلباء المنتشي بانتصاراته وجمعه 9 نقاط يحتل بها المركز الخامس، مع العلم أنه أول الفرق التي طالته رياح التغيير، بعدما أقال أوائل سبتمبر الماضي، مدربه البرازيلي فييرا، وعين الإيطالي فابيو فيفاني، والذي حقق مع الفريق 3 انتصارات متتالية.

صيد «الصقور»

لم ينجح فريق الإمارات «الصقور» حتى الآن سوى في صيد 3 نقاط فقط في الدوري، تحت قيادة مدربه التونسي جلال القادري، ليحتل الفريق المركز العاشر، بثلاث خسائر أمام العين 1-3، و0-2 أمام اتحاد كلباء، و1-2 أمام الوصل، وحقق الفريق فوزه الوحيد 3-2، وحتى مباراته الوحيدة أمام النصر في كأس الخليج العربي، خسرها «الصقور» بهدف وحيد.

ويبدو أن «الصقور» وفق نتائجه الحالية مرشح بقوة للدخول مبكراً إلى دوامة الهروب من الهبوط، والتي عانى منها الفريق في المواسم الأخيرة، ما يستوجب وقفة قوية من إدارة النادي مع الفريق، مع العلم أن مواجهة الإمارات في الجولة الخامسة ستكون غاية في الصعوبة أمام الوحدة، والمتعثر في الجولة الماضية، بالخسارة 2-4 أمام بني ياس.

«النواخذة» و«العميد»

يعد البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة، واحداً ممن يمتلكون تاريخاً مميزاً مع الكرة الإماراتية، ونجح الموسم الماضي في قيادة «النواخذة» للبقاء في عالم المحترفين، ولكنه في الموسم الحالي يواجه صعوبات في العثور على وصفة النجاح، ويحتل المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، بخسارة الفريق 3 مباريات في الدوري، 0-3 أمام الوصل، 1-4 أمام الوحدة، 2-3 أمام الإمارات، ووضع الفريق أول 3 نقاط في رصيده بالفوز على الظفرة 3-1، وفي كأس الخليج العربي، خسر 1-4 أمام عجمان.

وتنتظر كاميلي مواجهة من العيار الثقيل في الجولة الخامسة أمام النصر، وهي مباراة تعد حياة أو موتاً بالنسبة للفريقين، خاصة وأن النصر الذي يقوده الصربي إيفان يوفانوفيتش، لم ينجح حتى الآن في الحصول على نقطة واحدة حتى الآن، ليحتل المركز الثالث عشر، عكس كل التوقعات قبل انطلاق الدوري، والتي وضعت «العميد» على قمة المرشحين للمنافسة على درع المسابقة، والجميع يتوقع أن تكون الجولة الخامسة الظهور الأخير لمدرب النصر، مع التغيير الأخير لشركة النصر لكرة القدم.

عجمان والظفرة

حقق عجمان «البرتقالي»، نتائج لافتة تحت قيادة المدرب المصري أيمن الرمادي، في الموسمين الماضيين، بعدما نجح في الصعود بالفريق إلى عالم المحترفين،ورغم بدايته القوية في الموسم الجاري، بالفوز على النصر بهدف وحيد، إلا إنه خسر في الجولات الثلاث التالية أمام شباب الأهلي 1-3، وأمام الفجيرة 1-2، وأمام الجزيرة 1-5، واكتفى الفريق بالنقاط الثلاث التي حصل عليها، ليحتل المركز الثاني عشر، وهو ما ينذر بالخطر المبكر للفريق الذي حقق فوزاً كبيراً 4-1 على اتحاد كلباء في كأس الخليج العربي، خاصة وأن «البرتقالي» مقبل على مواجهة بني ياس في الجولة الخامسة.

أما الظفرة، فلم يحصل الفريق على أي نقطة حتى الآن، تحت قيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش، بعدما خسر جميع مبارياته الأربع في الدوري أمام الشارقة 0-4، و1-2 أمام العين، و0-2 أمام اتحاد كلباء، و1-3 أمام دبا الفجيرة، ويلتقي الوصل في الجولة الخامسة، وهي من المواجهات الصعبة التي يتوقع رحيل الجهاز الفني للظفرة بعدها إذا لم يحقق الفوز فيها، للتعاقد مع مدرب جديد قادر على انتشال الفريق من وضعيته الحالية، والمهدد بسببها بالصراع الشرس على طوق النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.