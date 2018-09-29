VAR تغتال متعة لقاء بني ياس والوحدة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

شكّلت تقنية الفيديو «VAR» التي لجأ إليها حكم الساحة يحيى الملا خلال إدارته للقاء بني ياس وضيفه الوحدة أول من أمس ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

والذي انتهى لمصلحة السماوي 4-2، أكبر عائق أمام القوة التي تميزت بها المواجهة، واغتالت بشكل واضح جزءاً كبيراً من متعة اللقاء، بعد أن اضطر قاضي الجولة إلى إيقاف اللعب عدة مرات خاصة في ركلة الجزاء التي احتسبها لمصلحة الوحدة في الدقيقة 59، حيث لجأ إلى الفيديو لتأكيد الحالة وتم تسديد الركلة في الدقيقة 63 .

والتي تصدى لها فهد الظنحاني حارس السماوي ببراعة، وانعكس ذلك على احتساب 8 دقائق زمن مهدر، رغم أن البعض كان يرى أن اللعب توقف لأكثر من ذلك خاصة أن العودة للفيديو تكررت 3 مرات في الشوط الثاني فقط.

وتسبب التوقف الكثير في حالة من الإحباط وسط الجمهور الذي تابع المباراة وشجع بحماس، فرضه أداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر والأهداف الستة التي شهدتها المواجهة، وقد غادر الكثيرون المدرجات وهم غاضبون على التقنية التي دخلت الملاعب حديثاً.

سحب البساط

وفي قاعة المؤتمر الصحافي كان الكرواتي كرنوسلاف في قمة سعادته بسحب البساط من أصحاب السعادة، وتحقيقه أول فوز له في دوري الخليج العربي ذاكراً أن نقاط الفوز تمثل قيمة كبيرة لأنها شكلت إضافة لموقع الفريق في ترتيب الدوري بجانب أنها شكلت دفعة معنوية كبيرة قياساً بقوة الخصم.

وقال كرونوسلاف: المباراة كانت صعبة جداً وأثبتنا خلالها تميزنا كفريق قوي بإمكانه مقارعة كل الخصوم، أنا فخور جدا باللاعبين وسعيد بالمردود الذي قدموه، وسعادتي أكبر بالجمهور الذي شجعنا بقوة خاصة في الدقائق الأخيرة وساعدنا بتشجيعه على الانتصار وإحراز الهدف الرابع.

سر الفوز

وكشف الكرواتي سر الفوز وقال إنه طلب من لاعبيه عدم إهابة الخصم، واللعب أمامه بهدوء وتركيز مع تأمين الجانب الدفاعي والتقدم نحو مرماه. وأضاف: أخبرت اللاعبين أن فوزنا على الوحدة لن يتحقق بالدفاع فقط وإنما بالهجوم أيضا، أكدت لهم ضرورة المبادرة الهجومية دون إهمال للشق الدفاعي، لقد نفذوا ما طلبته منهم وبذلوا الكثير من الجهد حتى نجحنا في كسب النقاط الثلاث.

وأثنى مدرب السماوي على أداء كل لاعبيه، وقال إن المجموعة بأكملها قدمت مستوى جيدا، ولعبت بطريقة احترافية، رافضاً تمييز الأجانب على المواطنين، ذاكراً انه لا يفرق بين لاعب مواطن أو أجنبي، وأنه يؤمن بمقدراتهم جميعاً ويعتبرهم في مستوى واحد مع اختلاف فقط في المهام والواجبات.

نتائج إيجابية

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق، وتفوقه على الكبار في الجولات الماضية من الدوري لكن كرونوسلاف أكد أن هدف الفريق الأول البقاء في المنافسة، وأضاف: لا نريد أن ننساق خلف حماس المواجهات الأولى والنتائج التي حققناها، مازال هدفنا البقاء في الدوري، والنتائج الإيجابية هي التي ستجعلنا نفكر لاحقاً في ترتيب أفضل بالدوري أما الآن تركيزنا على البقاء فقط.

أخطاء فادحة

بدوره اعترف الروماني ريجيكامب مدرب الوحدة، أن فريقه ارتكب أخطاء فادحة في اللقاء ومنح بني ياس مساحة كبيرة ليضغط على مرماهم لذلك اهتزت شباكه بأربعة أهداف. وأضاف: علينا أن نعترف بأننا لم نقدم مستوانا الحقيقي، ولم نتعامل بشكل جيد مع الفرص التي وجدناها لذلك خسرنا النتيجة.

وأكد ريجيكامب أن الخسارة ليست النهاية ولكنها تجربة يجب التعلم منها وتكملة مشوار المنافسة بنجاح، وحيا المدرب الروماني فريق بني ياس على الروح القتالية التي لعب بها، وقال إن لاعبي الخصم لعبوا بإصرار وتضحية واجتهدوا من أجل الفوز، ذاكراً أن السماوي يضم عناصر متميزة وأنه يعتبر إضافة لدوري الخليج العربي.

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التوقفات الكثيرة لم تمنع فرحة جمهور السماوي بالفوز الكاسح الذي حققه الفريق على منافسه المرشح بقوة لنيل لقب بطولة الدوري، خاصة أنه أول فوز للفريق بعد 3 تعادلات.

باتنا: بني ياس استحق الفوز

قال مراد باتنا نجم الوحدة إن بني ياس استحق الفوز لأنه لعب مباراة جيدة، ولأن الوحدة لم يكن بذات المستوى الذي لعب به المواجهات السابقة. واعتذر باتنا عن إهدار ركلة الجزاء، وقال إنه يتحمل المسؤولية بالكامل، وأكد أن الخسارة لن تؤثر عليهم في مقبل المباريات، وإنهم قادرون على التعويض، خاصة أن الدوري مازال طويلاً.

سلطان الغافري يعتذر

اعتذر سلطان الغافري نجم الوحدة لجماهير ناديه على النتيجة السلبية، وقال إن السماوي استحق الفوز لأنه قدم مستوى جيدا، وذكر أن فريقه لم يوفق في المباراة، ولكنه سيعود بقوة لمواصلة انتصاراته في المنافسة، وأضاف: ما زلنا في بداية الدوري ويمكننا تعويض النقاط التي خسرناها في المواجهات المقبلة.