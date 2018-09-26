كاميلي:مطمئن على مستقبلي في الفجيرة

المصدر: Ⅶدبا - محمد فضل، أبوظبي - أحمد عيسى

أكد البرازيلي باولو كاميلي، مدرب فريق دبا، بأنه غير قلق على مستقبله التدريبي، ومتعود على هذه الضغوط، مشيراً إلى أنه يمتلك خبرة تدريبية تقارب 30 عاماً، وسبق له أن درَّب العديد من الأندية ومرَّ بنفس الحالة التي يمر بها النواخذة الآن خلال توليه قيادة فريق الإمارات قبل 4 مواسم، حيث سبق أن تكرر نفس السيناريو، «لكن بخبرتي تمكنت من تثبيت أقدام الصقور في الأضواء، وخلال الموسم الأول لي مع دبا وجدت الفريق يعاني في مؤخرة الترتيب، حيث كان يمتلك 6 نقاط فقط، ونجحت في العبور بالنواخذة إلى بر الأمان ليظل دبا في دوري المحترفين لأربع مواسم»، واصفاً فريق دبا بالجيد لكن بعض التعديلات إلى جانب ظروف الإصابات هي التي جعلت الفريق يحتل موقعاً متأخراً في ترتيب الدوري، لكنه واثق من إبقاء الفريق مع الكبار هذا الموسم.

تصحيح المسار

وأشار المدرب خلال المؤتمر التقديمي للمباراة إلى أنه في حاجة كبيرة لنقاط مباراة الظفرة، التي تقام غداً في الفجيرة، وذلك لاستعادة الثقة وتصحيح المسار في المسابقة، لافتاً إلى أن وضعية الفريقين متشابهة خصوصاً أنهما يحتلان آخر مركزين متأخرين في دوري المحترفين، ولا يملكان أي رصيد نقاط.

غيابات بالجملة

وفيما يتعلق بالغيايات قال كاميلي إن الإصابات التي اجتاحت الفريق ستبعد عنه كلاً من: (خليفة الشهياري، ياسر الجنيبي، حميد الماس، إلى جانب اللاعب المغربي يحيى جبران)، مرحباً بانضمام المحترف الكيني جمعة مسعود شوكا الذي وصل وتدرب مع الفريق بشكل عادي، وسيرى المدرب أمر مشاركته إلى ما قبل مباراة الظفرة. ودعا المدرب لاعبي فريقه إلى ضرورة الاستفادة من ميزة الأرض والجمهور وتحقيق الفوز الأول وإسعاد جماهير النواخذة.

معاناة الظفرة

من جهته كشف الصربي فوك رازوفيتش، مدرب الظفرة، عن مواصلة معاناة فريقه مع الإصابات، ذاكراً أن لديه عدداً من اللاعبين الذين يرجح غيابهم عن المشاركة في مباراة الغد ضد دبا الفجيرة في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي وقال: «هنالك علامة استفهام حول مشاركة أحمد علي ودييغو وعبدالله عبدالقادر بسبب الإصابات، وربما تتضح الرؤية في التدريب الختامي، وهنالك أيضاً المدافع عبدالرحمن يوسف خارج الحسابات تماماً لعدم شفائه من الإصابة».

وأكد رازوفتيش أهمية لقاء الغد وقال إن فريقه تعرض لثلاث خسائر أفقدته نقاطاً غالية، وأن الوقت قد حان لتحقيق الانتصارات والعودة إلى المنافسة بقوة. وأضاف: «الفريق لم يكن سيئاً أمام العين وكلباء، لكنه خسر بسبب بعض الأخطاء والأهداف السهلة التي ولجت مرمانا، هذه طبيعة كرة القدم ولولا الأخطاء لما كانت هنالك أهداف، لكننا يجب أن نقلل من حدوثها حتى نكسب النتائج لأن الفريق الذي يرتكب أقل عدد من الأخطاء هو الذي ينجح في تحقيق الفوز».

فريق جيد

وأثنى المدرب الصربي على منافسه، ذاكراً أن دبا فريق جيد ويمتاز بعناصر هجومية ذات كفاءة عالية، وأن الفوز عليه يتطلب بذل مجهود كبير من اللاعبين، وقال رازوفيتش: «دبا منافس مباشر لنا ومن ذات المستوى وموقفنا متشابه في النتائج، هذا الوضع يجعل المواجهة صعبة، ويزيد من دافع كل فريق لكسب نقاطها، نأمل بأن ننجح في العودة بالنقاط الثلاث حتى نبدأ مسيرة جديدة في الدوري ونتقدم في جدول الترتيب، رغم كل النتائج السلبية السابقة لكنني ما زلت أومن بإمكانات اللاعبين ومقدرتهم على تقديم مستويات أفضل وتحقيق نتائج مرضية».

أخطاء



وصف كاميلي مواجهة الغد بأنها صعبة على الفريقين، وأنه قام بتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الإمارات السابقة، مشدداً على ضرورة التركيز.