10 ملامح جديدة تميز «سنة 11 احتراف»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يحفل الموسم الكروي الجديد من دوري الخليج العربي 2018 - 2019، الذي ينطلق اليوم في نسخته الحادية عشرة في عصر الاحتراف بعدد من المتغيرات والتي من المتوقع أن تجعله موسماً استثنائياً ومختلفاً عن السنوات الماضية ولما يحمله من عدد من ملامح جديدة تميزه عن المواسم السابقة وتظهر لأول مرة على الكرة الإماراتية بصفة عامة ومسابقات لجنة دوري المحترفين بصفة خاصة. ويعد القرار التاريخي بالسماح للاعبين من أبناء المواطنات وحاملي الجوازات ومواليد ومقيمي الدولة المشاركة في المسابقات الرسمية هو أبرز الملامح التي تميز الموسم الكروي الجديد، بالإضافة إلى بعض التعديلات على لوائح المسابقات في الدوري أو الكأس، فضلاً عن عودة بعض الملاعب بحلة جديدة في ظل أعمال التطوير والتوسعة التي تشهدها استعداداً لاستضافة كأس آسيا (الإمارات 2019) ونستعرض في السطور أبرز 10 ملامح جديدة تميز موسم 2018-2019.

01

عودة 14 نادياً

يعود دوري الخليج العربي في نسخة الموسم الحالي إلى 14 نادياً بعد عام استثنائي أقيمت خلاله المسابقة في الموسم الماضي بـ 12 نادياً، إذ كانت بداية دوري المحترفين بـ 12 نادياً منذ انطلاقته في موسم 2008-2009 واستمر بهذا العدد 4 مواسم وحتى موسم 2012-2013 الذي ارتفع فيه العدد إلى 14 نادياً قبل أن يتقلص في الموسم الماضي بشكل استثنائي إلى 12، وصعدت 3 أندية من دوري الأولى هي بني ياس والفجيرة وكلباء فيما هبط حتا بعد خوضه الدورة الرباعية.

02



الفئات الجديدة للاعبين

تشهد الكرة الإماراتية لاعبين جدداً بعد القرار التاريخي بالسماح لأبناء المواطنات وحملة المراسيم ومواليد ومقيمي الدولة المشاركة في المسابقات الرسمية وهو ما يوسع قاعدة اللاعبين ويمنح الأندية فرصة الاستفادة من خامات جيدة من اللاعبين المتواجدين في الدولة وبالتالي بروز نجوم جدد. وجاءت آلية تسجيل ومشاركة هذه الفئة من اللاعبين لتمنح كل ناد الحق في تسجيل أي عدد من أبناء المواطنات وحملة المراسيم، بالإضافة إلى 3 من مواليد الدولة و3 من المقيمين.

03



إلغاء فكرة «الآسيوي»

يشهد الموسم الحالي إلغاء قاعدة «3+1» بالاعتماد على لاعب آسيوي والسماح للأندية بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب دون تحديد الجنسية وذلك بعد سنوات عدة من تطبيق هذه القاعدة إلا أن بعض الأندية ارتأت استمرار اللاعب الآسيوي في ظل تعاقداتها المبرمة وظهور عدد من العناصر بشكل جيد أبرزها العين والوحدة بالإبقاء على الياباني شيوتاني والكوري شانغ وو رم.

04



قائمة العشرين

أحد أبرز التعديلات التي أجرتها لجنة المسابقات على لائحة الدوري في قائمة المباراة التي تم رفعها إلى 20 لاعباً على أن تضم 3 لاعبين إماراتيين من مواليد 1997 وما دون، والسماح بوجود 6 لاعبين في القائمة من الأجانب ومواليد ومقيمي الدولة على ألا يزيد المشاركين من الأجانب وفئات مواليد ومقيمي الدولة على 5 لاعبين في كل مباراة وكان المتعارف عليه وجود 18 لاعباً في القائمة.

05



تعديل في نظام الكأس

تشهد كأس الخليج العربي تعديلاً على نظام المسابقة ليكون الدور قبل النهائي من مباراة واحدة، واعتماد اللجوء إلى الوقت الإضافي في حال التعادل في الأدوار الإقصائية اعتباراً من الدور ربع النهائي وحتى المباراة النهائية، كما أشارت التعديلات إلى أن الحد الأقصى المسموح بتسجيله في قائمة المباراة من لاعبين أجانب والفئات المشمولة يجب ألا يزيد على عشرة لاعبين يسمح بمشاركة خمسة منهم فقط في الملعب.

06



إسقاط الإنذار الثاني

لأول مرة في الكرة الإماراتية ودوري الخليج العربي سيتم تطبيق إسقاط الإنذار الثاني كما هو معمول به في بعض دوريات العالم، إذ جاءت اللائحة الجديدة لتقرر إسقاط الإنذار الثاني في حالة مشاركة اللاعب لثلاث مباريات تالية دون الحصول على إنذار جديد وهو ما يحد بعض الشيء من الغيابات المؤثرة التي كانت تعاني منها بعض الأندية على مدار الموسم بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات.

07



حلة جديدة للملاعب

من المنتظر أن يعود عدد من ملاعب بعض الأندية لاستضافة المباريات بحلتها الجديدة بعد إجراء أعمال التطوير خاصة في الملاعب التي تستضيف نهائيات كأس آسيا في الإمارات ، ومن أبرزها استاد آل مكتوم بنادي النصر الذي سيظهر بشكل أكثر تطوراً بالدور الثاني للدوري بالإضافة إلى استاد آل نهيان بالوحدة والذي اقتربت أعمال توسعته على الانتهاء وزيادة طاقته إلى 15 ألف مشجع، فضلاً عن استاد الشارقة، وملعب نادي شباب الأهلي دبي.

08



غياب عموري

أحد أبرز الأحداث الاستثنائية في الموسم الكروي الجديد غياب«عموري» نجم المنتخب والعين عن الموسم الحالي بعد انتقاله إلى الهلال السعودي في صفقة استحوذت على اهتمام عشاق الكرة العربية والآسيوية، إذ كان أبرز نجوم الزعيم وأفضل لاعب في الكرة الإماراتية في السنوات الأخيرة وقدم الكثير سواء لناديه أو المنتخب .

09



انخفاض الإنفاق

شهدت فترة الانتقالات الصيفية انخفاض الإنفاق في ظل التوجه بتقليل الإنفاق المالي بعد الارتفاع الكبير الذي كانت شهدته عقود اللاعبين في السنوات الأخيرة، مع البدء في التشديد على تطبيق سقف الرواتب، إذ جاء سوق الانتقالات الصيفية أكثر هدوءاً مقارنة بالمواسم السابقة وغابت الصفقات المدوية، بالإضافة إلى إبرام بعض الأندية تعاقدات مع لاعبين أجانب في صفقات انتقال حر مما قلل من القيمة المالية للصفقات.

10



التذاكر الإلكترونية

رغم أن طرح لجنة دوري المحترفين لتذاكر مباريات دوري الخليج العربي إلكترونياً بدأ تطبيقه جزئياً منذ الموسم الماضي إلا أن اللجنة عممت المشروع على جميع المباريات هذا الموسم وذلك لمزيد من التطوير والتسهيل على جماهير الكرة في اقتناء تذاكر المباريات.