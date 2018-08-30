10 صفقات مدوية قبل صافرة البداية

المصدر: إعداد - علي الظاهري

شهد «الميركاتو الصيفي» 10 صفقات ساخنة على مستوى معظم الفرق في دوري الخليج العربي بعد تخطي حاجز 100 صفقة على مستوى المحترفين الأجانب والمواطنين.

وتعتبر أقوى الصفقات تعاقد النصر مع النجم الفرنسي يوهان كاباي قادماً من كريستال بالاس وضم العميد أسماء أخرى أبرزهم محمد عايض من الجزيرة وحبيب الفردان من شباب الأهلي - دبي، فيما أبرم شباب الأهلي دبي صفقات قوية أبرزها مع أحمد خليل وانضمام الأرجنتيني ماورو دياز وعبدالله النقبي من الظفرة. وفاز الشارقة بخدمات اللاعب البرازيلي ايغور كورونادو قادماً من باليرمو الإيطالي، وانضمام البرازيلي ليوناردو دي سوزا إلى صفوف الوحدة، وتعاقد الوصل مع فينيسوس دي ليما، وتعاقد بني ياس مع الهولندي جورج ليوري.

يوهان كاباي.. نجم لامع

تعتبر صفقة انتقال يوهان كاباي من أقوى الصفقات، وذلك بعد أن استغل النصر نهاية عقد اللاعب مع كريستال بالاس ليحصل على خدماته كلاعب حرّ من دون دفع الشرط الجزائي أو تكاليف فسخ العقد. ويعتبر كاباي أحد نجوم الكرة الفرنسية في السنوات الأخيرة ويتميز بمهارات عالية وشكّل القلب النابض لكل الفرق التي لعب لها منذ انطلاقة مسيرته الاحترافية في 2004 وخاصة مع فريقه الأصلي ليل الذي لعب له من 2004 إلى 2011، حيث لعب دوراً مهماً في تتويجه بثنائي موسم 2010 ـ 2011 ووصفته الصحافة الفرنسية في 2009 باللاعب «المفتاح» في تشكيلة ليل وأحد أضلاع مثلث الرعب لخط الوسط إلى جانب ريو مافوبا وبالمونت. وخاض كاباي تجربة ناجحة مع نيوكاسل بين 2011 و2014 قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الذي لعب معه 39 مباراة في موسم ونصف لكنه اختار العودة من جديد إلى البريمرليغ من بوابة كريستال بالاس في 2015.

محمد عايض.. المدافع الصلب

لا شك في أن صفقة المدافع محمد عايض تعتبر من الصفقات القوية والتي ظفر بها النصر بعد التعاقد مع اللاعب لمدة 3 سنوات قادماً من نادي الجزيرة، حيث سبق لعايض الدفاع عن شعار شباب الأهلي - دبي وقبله العين، وأثبت أنه مدافع صلب ولاعب قادر على العطاء بقوة داخل المستطيل الأخضر ومواصلة التألق على غرار السنوات الماضية التي قضاها مع الأندية الكبيرة.

وحظي عايض بالمشاركة العالمية مع فريقه السابق الجزيرة أمام ريال مدريد الإسباني في مونديال الأندية بنسخته الماضية الذي استضافته العاصمة الحبيبة أبوظبي، وكان محط أنظار الجميع وخاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه عايض أمام الفريق الملكي.

وراهن الكثير على نجاح عايض مع النصر في الموسم الجديد، حيث سيكون إضافة قوية لخط الدفاع الخلفي للعميد، مما سيعزز صلابة دفاع النصر في الموسم الجديد وينعش حظوظه في العودة إلى منصات التتويج

ليوري..ورقة رابحة

انضمت صفقة بني ياس مع الهولندي جورج ليوري، إلى قائمة أفضل 10 تعاقدات قبل انطلاقة الموسم الجديد، نظراً لعوامل عدة أبرزها تألق اللاعب مع ناديه السابق فريق ملبورن الأسترالي. واختير ليوري كأفضل لاعب الموسم الماضي بالدوري الأسترالي، حيث حقق مع فريقه بطولتي الدوري والكأس، مما يؤكد أن ليوري سيكون ورقة رابحة مع فريق بني ياس.

وتعاقد «السماوي» مع ليوري لمدة عام قابل للتجديد لموسم آخر، وذلك في إطار سعي الفريق العائد حديثاً إلى دوري الخليج العربي للمحترفين للبقاء مع الكبار والابتعاد عن شبح الهبوط. وسبق للاعب الهولندي، الذي يلعب في مركز الهجوم والجناح الأيمن والأيسر، تمثيل عدة أندية مثل أوتريخت الهولندي، كما سبق له تمثيل منتخب هولندا تحت 21 عاماً، وتم اختيار اللاعب الهولندي كأفضل لاعب في الدوري الأذربيجاني مرتين. وقدم اللاعب مستوى مميزاً مع ملبورن في الموسم الماضي، حيث شارك في 34 مباراة مع فريقه الأسترالي الموسم الماضي وسجل 12 هدفاً.

عبدالله النقبي..صفقة البداية

أشعلت صفقة اللاعب عبدالله النقبي موسم الانتقالات الصيفية مبكراً، وكانت أول الصفقات التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي بعد تنافس العديد من الأندية للحصول على خدمات اللاعب الذي كان معاراً الموسم الماضي من نادي الظفرة إلى الوصل، ليظفر في الأخير شباب الأهلي - دبي بالصفقة.

وتألق النقبي الموسم الماضي مع الإمبراطور، مما جعل الأندية تتسابق عليه قبل فتح باب «الميركاتو» الصيفي، ويعتبر الشارقة من الأندية التي نافست من أجل الحصول على خدماته إلى جانب 3 عروض أخرى قدمت من الوصل، وكل من شباب الأهلي دبي وناد آخر. الجدير بالذكر، أن النقبي لعب خلال الموسم الماضي 22 مباراة مع فريقه السابق الوصل، وقدم أداء لافتاً في خط الوسط، الأمر الذي جعل العديد من الأندية ترغب في ضمه والاستفادة من إمكانياته الكبيرة. وبدأ النقبي مشواره في نادي خورفكان «الخليج سابقاً»، قبل أن ينضم إلى صفوف الظفرة، ويبدأ مسيرته في دوري الأضواء.

ماورو دياز..ساحر التانغو

استبدل شباب الأهلي دبي 3 لاعبين من المحترفين الأجانب، ويعتبر لاعب الوسط الأرجنتيني ماورو دياز «27 عاماً» من أبرز الأسماء الجديدة في صفوف الفرسان خلال الموسم الجديد والقادم من فريق إف سي دالاس الأميركي في عقد يمتد لمدة ثلاث سنوات.

وينتظر جمهور ومحبو شعار شباب الأهلي - دبي الظهور الرسمي للاعب خلال مباريات دوري الخليج العربي وخاصة بعد التألق الذي أظهره دياز مع فريقه الجديد خلال التدريبات في معسكر الإعداد الخارجي بإسبانيا أو المباريات الودية الأخيرة، ويعتبر من نجوم الدوري الأميركي لكرة القدم، حيث يجيد أداء دور صانع الألعاب.

وخاض دياز مع ناديه الأميركي إف سي دالاس 14 مباراة عام 2018، سجل خلالها 3 أهداف وله 5 تمريرات حاسمة، وتنتظره مهمة كبيرة مع شباب الأهلي - دبي .

فينسيوس.. ليما الجديد

حرص الوصل على إجراء تعاقد واحد فقط على مستوى المحترفين الأجانب باستقطاب البرازيلي فينسيوس دي ليما ليعوض مكان الأسترالي كاسيرس الذي انتهت إعارته مع «الإمبراطور». ويعتبر الوصل هو الفريق الوحيد في دورينا هذا الموسم الذي يمتلك رباعياً برازيلياً على مستوى الأجانب بعد التعاقد مع ليما «الجديد» قادماً من غريميو البرازيلي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية الوصل في شراء اللاعب عقب نهاية الإعارة. وبدأ ليما الوصل الجديد، مشواره في فريق الناشئين بنادي غريميو، وتمت إعارته لمدة موسم واحد إلى مايوركا الإسباني في 2015، قبل أن يعود إلى غريميو مجدداً، الذي أعاره إلى سييرا البرازيلي الموسم الماضي. وقدم ليما أوراق اعتماده رسمياً بعد إحراز هدف الوصل أمام اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العرب.

ليوناردو.. خليفة جوجاك

انضم البرازيلي ليوناردو دا سوزا إلى صفوف فريق الوحدة خلفاً للمجري جوجاك، وتنتظر ليوناردو مهمة جديدة مع أصحاب السعادة حيث يتطلع الفريق إلى المنافسة على جميع الألقاب في الموسم المحلي أبرزها لقب دوري الخليج العربي. ويتمنى محبو وجمهور السعادة أن يكون اللاعب الجديد إضافة قوية لكتيبة الوحدة وأن يكون قادراً على تلبية تطلعات وطموحات الفريق في الموسم المقبل.

ولم يجرِ أصحاب السعادة سوى صفقة واحدة على صعيد الأجانب بالتعاقد مع ليوناردو «26 عاماً» فيما أبقى على اللاعبين الآخرين وهما المغربي مراد باتنا، والكوري شانغ ريم إضافة إلى سبيستيان تيجالي الذي يعتبر هداف اللاعبين الأجانب في دورينا.

ونجح ليوناردو في وضع بصمته وتسجيل أول الأهداف مع الوحدة في ركلات الترجيح ضد العين في كأس سوبر الخليج العربي لينجح في حصد أول الألقاب مع «العنابي» في العاصمة المصرية القاهرة.

أحمد خليل.. رحالة بين الكبار

في أقل من موسمين، خاض المهاجم الدولي أحمد خليل 3 تجارب بين كبار الأندية في الدوري، وغادر ناديه السابق شباب الأهلي - دبي في أعقاب الدمج، حيث انتقل إلى فريق الجزيرة لمدة نصف موسم في العام الماضي، ليرحل في فترة الانتقالات الشتوية إلى قلعة الزعيم وينجح في مشاركة العين فرحة التتويج بثنائية كأس صاحب السمو رئيس الدولة وبطولة دوري الخليج العربي. وبعد إسدال الستار على نهاية الدوري المنصرم، دخلت العديد من الأندية في خط التفاوض من أجل ضم أفضل لاعب آسيوي في عام 2016، ليعود «الغزال الأسمر» إلى بيته الأول في معقل الفرسان ويخوض تحدياً جديداً ولا سيما أن مسيرته الطويلة مع شباب الأهلي - دبي امتدت إلى مرحلة ما قبل الدمج. ويتطلع أحمد خليل إلى التألق مرة أخرى بشعار شباب الأهلي - دبي بقيادة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

ايغور كورونادو..تجربة خليجية

يعتبر البرازيلي ايغور كورونادو من الأسماء المرشحة لانتزاع لقب «الحصان» في حال تقديمه الدور المطلوب منه في صفوف الشارقة، إذ يمتلك كورونادو العديد من المهارات مما جعله محط أنظار العديد من الفرق الخليجية والأوروبية بعد الأداء المميز للاعب مع ناديه السابق باليرمو الإيطالي. ويعول «الملك» على كورونادو في الموسم الجديد، ولا سيما أنه يمتلك خبرة اكتسبها في الملاعب الأوروبية بعد تجارب سابقة مع فريقي فلوريانا المالطي وتراباني الإيطالي قبل الانتقال إلى آخر محطاته في نادي باليرمو. وخاض إيغور كورونادو 38 مباراة مع باليرمو في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، سجل خلالها 9 أهداف وأسهم في 10، ويعد من أقوى صفقات الشارقة فنياً ومالياً خلال الفترة الأخيرة. ويتطلع كورونادو إلى تقديم أفضل ما لديه مع فريقه الجديد حيث يعتبر اللاعب تواجد أبناء بلده من لاعبي السامبا في الدوري الإماراتي هو بمثابة حافز إضافي له خلال تجربته الخليجية الأولى.

حبيب الفردان.. عودة إلى بيت العميد

نجح نادي النصر في إعادة اللاعب حبيب الفردان إلى بيته الأول في قلعة العميد بعد التعاقد معه لمدة 3 أعوام لتمثيل الفريق الأول في الموسم الجديد قادماً من نادي شباب الأهلي - دبي. وعاد الفردان «27 عاماً» إلى بيته الدافئ بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق في نهاية الشهر الماضي. وسيرتدي الفردان الذي يجيد اللعب في مركز الوسط القميص رقم 10، حيث ينتظر الفردان تحد جديد مع النادي الذي سبق أن دافع عن ألوانه في الفترة من 2008 إلى 2014، ولا سيما أن العميد يتطلع إلى العودة لمنصات التتويج بعد خروجه خالي الوفاض من الألقاب في الموسم الماضي.

وستكون الفرصة أمام الفردان لإثبات ذاته وقدراته في الموسم الجديد ولا سيما أن اللاعب سجل حضوره الرسمي مع النصر في معسكر الإعداد الخارجي في هولندا وكان ضمن خيارات المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش الذي دفع به في آخر تجارب المعسكر أمام التعاون السعودي .