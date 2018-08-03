الزعيم.. إصرار وعزيمة قبل مواجهة سطيف

المصدر: متابعة - العوضي النمر

يتسلح العين بالإصرار والعزيمة قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام وفاق سطيف غداً على ملعب ماكسمير في العاصمة الكرواتية زغرب، ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، بعد انتهاء مباراة الذهاب بخسارة «الزعيم» أمام ضيفه الجزائري بنتيجة 2-1، ويحتاج العين إلى الفوز بثنائية نظيفة أو بفارق هدف بداية من ثلاثة أهداف مقابل هدفين فما فوق، أما في حال انتهاء الزمن الأصلي من المباراة بفوز العين 2-1 فستذهب المباراة إلى ركلات الجزاء لمعرفة هوية الفريق المتأهل إلى ثمن النهائي.

ويغيب عن مواجهة السبت الثلاثي «الدولي»، محمد أحمد ومهند سالم العنزي وأحمد برمان، الذين غادروا معسكر فريق العين في كرواتيا للانضمام إلى معسكر منتخبنا الوطني لكرة القدم المقام في النمسا.

المؤتمر الصحافي

وتقرر انعقاد المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة الإياب بين العين ووفاق سطيف الجزائري في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت أبوظبي، من بعد ظهر اليوم، في حين سينعقد الاجتماع الفني للمباراة في تمام الساعة الثانية ظهراً، فيما وافق الاتحاد العربي لكرة القدم على طلب ناديي العين ووفاق سطيف بتأخير موعد مباراة الفريقين لتقام في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت «زغرب» التاسعة بتوقيت الإمارات، بدلاً عن السادسة، وذلك لارتفاع درجات الحرارة في كرواتيا.

يذكر أن المغربي، رشيد الطوسي، مدرب فريق وفاق سطيف الجزائري، كان قد أعلن بعد مباراة الذهاب عن اتفاقه مع الجهازين الفني الإداري لنادي العين حول تعديل موعد المباراة وحصل على موافقة العين، الذي بدوره رفع طلباً للاتحاد العربي، ووافق على طلب الفريقين.

إسماعيل يطمئن الجماهير

من جهته، قال إسماعيل أحمد، إن فترة الإعداد الخارجي التي تسبق بداية الموسم، من أهم المراحل الخاصة بتجهيز الفريق لتحدياته القوية واستحقاقاته المهمة على كل الصعد، وقال في تصريح لموقع ناديه «جميع لاعبي العين بالمعسكر يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعملون على مضاعفة جهودهم خلال الجرعات التدريبية المكثفة».

وأضاف مدافع العين بقوله إننا ندرك جيداً أهمية الموسم الكروي الحالي بالنسبة لنا في نادي العين، ورغبتنا قوية على تحقيق الأهداف المرجوة في موسم، يتزامن مع اليوبيل الذهبي للنادي، الأمر الذي يحفزنا على تجاوز الشعور بالتعب.

ونوه بان الضغوط دائماً حاضرة في عالم كرة القدم، خصوصاً بالنسبة للأندية الكبيرة التي تجدها مطالبة بالظهور المشرف وتحقيق الفوز في جميع المباريات، حتى تتمكن مع نهاية كل موسم، من تعزيز رصيد إنجازاتها.

وحول مباراة الإياب أمام وفاق سطيف، في البطولة العربية، علق «من المؤكد أن المهمة لن تكون سهلة أمام الفريق المنافس، بيد أن معنوياتنا عالية، ورغبتنا كبيرة وسنعمل على إظهار أفضل ما لدينا، حتى نتمكن من تحقيق النتيجة التي تضمن لنا العبور للمرحلة المقبلة من البطولة».

وفاء

وأوضح إسماعيل أحمد أن العين بيته الأول والأخير، وقال لا يمكن أن أختلف إطلاقاً مع هذا الكيان الذي منحني كل شيء، وسيظل الأفضل على الإطلاق بالنسبة لي، بفضل الرعاية السامية والدعم السخي والاستراتيجية الناجحة التي أرسى معالمها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

واختتم إسماعيل أحمد تصريحه بقوله: أطمئن جمهور نادي العين الوفي على الفريق، ونعده بإظهار روح القتال والتحدي لحصد المزيد من البطولات في الموسم الكروي الحالي.

تعزية لابن ثعلوب

أعرب لاعبو العين والجهازان الفني والإداري، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لمحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة العين للاستثمار، وناصر بن ثعلوب الدرعي، مدير مكتب رئيس اتحاد الكرة، وذلك في وفاة والدتهما، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.