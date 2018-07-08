فعاليات مهرجان أبوظبي الرياضي تبدأ اليوم

المصدر: أبوظبي –البيان الرياضي

تنطلق اليوم، فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان أبوظبي الرياضي، الذي يقام تحت شعار «حافظ على نشاطك، حافظ على صحتك»، ويستمر حتى 20 أغسطس المقبل، وذلك بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع مدينة زايد الرياضية. ويحظى المهرجان برعاية من دائرة الصحة وطيران الاتحاد، وشركة الإمارات للسيارات، وأغذية «مياه العين»، ومستشفى دار الشفاء، إذ يقام المهرجان للعام الثالث على التوالي، بأهداف تشجيع فئات مجتمع أبوظبي على ممارسة الرياضة في بيئة مثالية، في ظل توفير المناخ الملائم لممارسة مختلف الأنشطة البدنية خلال موسم الصيف، والعمل على جعل الرياضة نمطاً لحياة صحية مثالية، والتوعية بأهمية ودور الرياضة في حياة الفرد بالمجتمع، ورفع المستوى الثقافي الرياضي لكافة الأجيال (كبار، صغار، رجال، سيدات)، وذلك بالتزامن مع انطلاق عطلة الصيف للمدارس.

أنشطة منوعة

ويشمل مهرجان أبوظبي الرياضي بدورته لعام 2018، التي تقام على مدار 44 يوماً، على أنشطة رياضية متنوعة، تخدم كافة أفراد المجتمع، وبصفة مفتوحة للعوائل، بما يشمل كافة الرياضات والألعاب الترفيهية للصغار، حيث تضم قائمة الأنشطة: (كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، التنس الأرضي المصغر، الكروس فت، منطقة التمارين الرياضية، التزلج على الجليد، البولينغ، أنشطة اللياقة البدنية للسيدات، بإشراف أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية).

كما سيتضمن المهرجان معسكراً صيفياً للأطفال، يقام خلال الفترة 8 يوليو الجاري وحتى 16 أغسطس المقبل، وذلك من عمر 6 –12 سنة، تحت إشراف مدربين متخصصين بكافة الرياضات المخصصة، مثل (كرة القدم، تنس أرضي، بولينغ، فنون، التزلج على الجليد، ألعاب ترفيهية).

صالات مغطاة

وستخصص مدينة زايد الرياضية صالات مغطاة، تتوافر فيها كافة الملاعب والأنشطة في الخيمة الرياضية التي ستحتضن فعاليات الحدث، واستقبال عموم فئات المجتمع (صغار، كبار، رجال، سيدات)، للممارسة الرياضية وإعلاء شعار الرياضة نمط الحياة المثالية والصحية، إلى جانب ذلك، يعد المهرجان فرصة مميزة لأفراد الأسرة، منها لقضاء أوقات مميزة في الفعاليات الترفيهية، والجانب الآخر في النشاطات الرياضية، في بيئة متكاملة متوافر بها كافة الأجواء الإيجابية، التي تمنح أفراد المجتمع السعادة والحيوية.

مبادرات هادفة

من جهته، قال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: يسعدنا تنظيم مهرجان أبوظبي الرياضي للعام الثالث على التوالي، في ظل توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، التي تقودنا دائماً لتقديم المبادرات الرياضية الهادفة، لجعل الرياضة نمط الحياة اليومية لأفراد مجتمع أبوظبي، والسعي الدائم لتوفير المناخ الملائم والأنشطة الرياضية التي تساعد كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، وتوعيتهم بأهميتها ودورها الإيجابي في تحسين اللياقة البدنية.

موقع جديد

وأضاف العواني: يقام مهرجان أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع شركائنا مدينة زايد الرياضية، ودائرة الصحة، في موقع جديد، تتوافر فيه كافة الأنشطة، والملاعب التي تدعم الممارسة الرياضية الواسعة، وذلك بالتزامن مع العطلة الصيفية للمدارس، وذلك انطلاقاً من أهداف مجلس أبوظبي الرياضي وخططه الطموحة، لبناء جيل مثقف وواعٍ، ويولي أهمية للممارسة الرياضية، في بيئة مناسبة ومناخ ملائم لكافة أفراد المجتمع بفصل الصيف.

دعم المسيرة

وتابع: يندرج المهرجان ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية المجتمعية، التي يحرص المجلس على دعم مسيرة التفاعل الرياضي في المجتمع، حيث يشمل أنشطة رياضية متنوعة ومتاحة لكافة أفراد الأسرة لمدة 44 يوماً، بعد أن قمنا بتخصيص نشاطات رياضية مفتوحة بمساحات مناسبة وملاعب مغطاة ومكيفة، في بيئة مثالية لأفراد الأسر والعوائل لممارسة الرياضة، وهواياتهم المفضلة التي تغطي وتلبي جميع الأعمار والفئات السنية، يد الرياضية، على احتضانهم لفعاليات الحدث،.

دور المهرجان

من جانبه، أكد محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة ــ أبوظبي، على دور مهرجان أبوظبي الرياضي في رفع الوعي الصحي بأهمية ممارسة الرياضة، ودورها في ضمان التمتع بحياة أكثر نشاطاً وصحة، مبيناً حرص دائرة الصحة، بصفتها شريكاً استراتيجياً للمهرجان، على دعم الجهود التي يبذلها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مختلف الشركاء، في سبيل تحفيز المجتمع على تبني حياة صحية وممارسة النشاط البدني، للحد من انتشار الأمراض المزمنة المرتبطة بأسلوب الحياة، وبالتالي، تحقيق رؤيتنا أبوظبي مجتمع معافى.

استضافة الدورة

من جهته، رحب توني كوريس المدير العام لمدينة زايد الرياضية، باستضافة الدورة الثالثة لمهرجان أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في مجلس أبوظبي الرياضي. وأضاف: «نحن سعداء بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونتوقع إقبالاً كبيراً من قبل كافة فئات المجتمع، على العديد من الرياضات والأنشطة المعتمدة.

طاقم طبي

قال محمد إسماعيل نائب المدير التنفيذي لمستشفيات دار الشفاء: نتشرف بتعاوننا مع القائمين على تنظيم المهرجان، من خلال تقديم الطاقم الطبي، حفاظاً على سلامة المشاركين، وسعياً لكوننا طرفاً في هذه المبادرة الاجتماعية.