"الفيفا" يستعرض أبرز أرقام نهائيات مونديال الأندية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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استعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أبرز وأهم الأرقام المرتبطة بمباريات نهائي كأس العالم للأندية، وذلك قبل ساعات من لقاء تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي مساء غدٍ السبت، في نهائي النسخة 18 للبطولة، والمقرر على ملعب استاد محمد بن زايد.



251

كان 251 عاماً، هو مجموع أعمار لاعبي ليفربول 127 عاماً، وفلامنغو 124 عاماً، حين تواجها عام 2019، وهو أكبر معدل عمر تراكمي لفريقين في نهائي كأس العالم للأندية، ويليهما برشلونة وريفر بلايت، بمجموع أعمار 230 في عام 2015، وريال مدريد وجريميو، 229 عاماً في عام 2017، وسيكون مجموع أعمار لاعبي تشيلسي وبالميراس، 223 عاماً في نهائي "الإمارات 2021".



110

سجل ليونيل ميسي، الهدف الأكثر تأخرا في المباراة النهائية، بعد 110 دقيقة ضد إستوديانتيس في عام 2009، وكان برشلونة على بعد لحظات من تجرّع مرارة الهزيمة في تلك المباراة إلى أن سجل بيدرو هدف التعادل في اللحظات الأخيرة ليخوض الفريقان الوقت الإضافي، ويظل إستوديانتيس الفريق الوحيد الذي تقدّم في النتيجة في نهائي كأس العالم للأندية، ولم ينجح في الظفر باللقب.



104

شارك تياجو سيلفا في عدد من المباريات الدولية برصيد 104 مباراة، أكثر من 16 لاعباً خاضوا مع بالميراس مواجهة نصف نهائي البطولة الحالية، أما اللاعبون الـ14 الذين شاركوا مع تشيلسي في المباراة ضد الهلال، فيملكون معا 613 مباراة دولية.



10

بالميراس يملك الرقم القياسي بعشرة ألقاب في الدوري البرازيلي، وتشيلسي فاز بستة ألقاب إنجليزية، ويحتل سابع أفضل مركز خلف مانشستر يونايتد (20) وليفربول (19) وأرسنال (13) وإيفرتون (9)، وأستون فيلا ومانشستر سيتي (كلاهما بسبعة ألقاب).



8

إذا لعب سيزار أزبيليكويتا، مباراة غدٍ السبت، وهو الذي خاض مع تشيلسي مواجهة كورينثيانز عام 2012، فسيحقق رقما قياسيا في الظهور في نهائيين تفصلهما تسع سنوات، وهذا الرقم حاليا بحوزة كريستيانو رونالدو بثماني سنوات.



9

تسع مباريات في النهائي، هو الرقم القياسي الذي سيمنحه بالميراس للبرازيل غدٍ، والأندية الإسبانية تأهلت إلى النهائي تسع مرات.

كما مرّت تسعة سنوات على آخر تتويج بالكأس لفريق غير أوروبي، وكان كورينثيانز آخر هؤلاء الفائزين بنتيجة 1-0 على تشيلسي في نسخة اليابان 2012.



7

سجل دانتي، لاعب بايرن ميونيخ، أسرع هدف في المباراة النهائية بعد مرور 7 دقائق فقط عام 2013، وذلك بلمسة رائعة، نجح قلب الدفاع في هزّ شباك حارس مرمى الرجاء البيضاوي، خالد العسكري.

6

فوز ميلان 4-2 على بوكا جونيورز وريال مدريد 4-2 على كاشيما انتلرز، هما المباراتان اللتان شهدتا أكبر عدد من الأهداف.

كما رفع 6 لاعبون الكأس مع أندية مختلفة، وهم ديدا (كورينثيانز وميلانو)، دانيلو (ساو باولو وكورنثيانز)، تياجو ألكانتارا (برشلونة وبايرن ميونخ)، توني كروس (بايرن وريال مدريد)، رونالدو (مانشستر يونايتد وريال مدريد)، وشردان شاكيري (بايرن ميونيخ وليفربول).



5

شهدت المباريات النهائية الخمس الأولى مشاركة أندية من أوروبا وأمريكا الجنوبية فقط، وبعد ذلك، شاركت خمسة من آخر 11 مباراة نهائية مشاركة فرق من خارج القارتين، وهم تي بي مازيمبي، الرجاء البيضاوي، كاشيما أنتليرز، العين وتيجريس، وكان أنتلرز قريباً من رفع الكأس، بعد أن كان متقدماً إلى غاية الدقيقة 60 على ريال مدريد في عام 2016، قبل أن يحطم رونالدو أحلامه بثلاثية، هدفان منها في الوقت الإضافي.

كما أن لاعب واحد فقط خاض خمس نهائيات، وهو توني كروس، وساعد لاعب الوسط الذكي بايرن ميونيخ على الفوز بلقب نسخة 2013، قبل أن يساعد ريال مدريد على الفوز بأربعة ألقاب بين 2014 و2018.



4

سجل برشلونة أكبر انتصار في المباراة النهائية، حيث قاد تشافي وليونيل ميسي الفريق الكتالوني للفوز بنتيجة 4-0 على سانتوس، بقيادة نيمار، في عام 2011، كما كان أكبر فوز في مسابقة كأس العالم للأندية، إلى أن دك الهلال شباك الجزيرة بـ 6-1 في النسخة الحالية.



3

كريستيانو رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية، وحقق البرتغالي هذا الإنجاز مع ريال مدريد ضد كاشيما أنتليرز عام 2016.

كما سبق أن تواجهت فريق البرازيل وإنجلترا في ثلاث مباريات نهائية، مع أفضلية 2-1 لممثلي السامبا، وانتهت المواجهات الثلاث بنفس النتيجة، ساو باولو 1-0 ليفربول في 2005، وكورينثيانز 1-0 تشيلسي في 2012، وليفربول 1-0 فلامينجو في 2019.

0

لم يُخَض أي نهائي دون مشاركة لاعب برازيلي، وكان آخر فريق لم يشرك لاعباً من البرازيل في النهائي هو ريفر بليت عام 2015.

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