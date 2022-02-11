الهلال يكسب احترام العالم في «ليلة زرقاء»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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كسب الهلال السعودي، بطل آسيا، احترام العالم، بأداء بطولي أمام تشيلسي، بطل أوروبا، رغم الخسارة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، ليصعد «البلوز» إلى النهائي لثاني مرة في تاريخه، ويواجه بالميراس على اللقب، فيما يواجه الهلال، الأهلي المصري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

واستحق الهلال عبارات الثناء، وأصبح حديث العالم، لما قدمه من أداء شرف الكرة العربية، وعبّر «الزعيم» عن نفسه في ليلة «زرقاء»، وهو لون قمصان الفريقين، وأظهر «الزعيم» شخصية قوية، وكان نداً لبطل أوروبا، المدجج بالنجوم، وتجلى ذلك في وصف «فيفا» لمستوى الهلال في المباراة بـ «المبهر»، وفوز تشيلسي بشق الأنفس.

المباراة كشفت عن الأداء الراقي والمستوى المتميز الذي قدمه الهلال ، إذ نجح أن يهدد مرمى تشيلسي في أكثر من مناسبة، خاصة في الشوط الثاني، الذي سيطرعلى مجرياته بالكامل.

وأظهرت أرقام استحواذ الفريقين ، عن تفوق طفيف لتشيلسي بالشوط الاول بنسبة 53 % مقابل 47 % للهلال، وبلغ إجمالي عدد التسديدات لتشيلسي 15 تسديدة، مقابل 12 للهلال، كما حقق تشيلسي 53 التحاماً ناجحاً، مقابل 51 للهلال. بلغت نسبة استحواذ الهلال بالشوط الثاني 55 % ، مقابل 45 % لتشيلسي.

وبلغ إجمالي التسديدات 8 للهلال، منها تسديدتان على المرمى، و3 خارج المرمى، ، فيما بلغ إجمالي تسديدات تشيلسي في الشوط الثاني 5 تسديدات، منها تسديدتان على المرمى.

اعتراف

واعترف زولت لوف مساعد مدرب تشيلسي، بأن فريقه واجه خصماً صعباً، وكان منافساً قوياً، والمباراة لم تكن سهلة على بطل أوروبا، مؤكداً أن المدير الفني للفريق، الألماني توماس توخيل، بدا عصبياً خلال المحادثة التي جرت معه أثناء المباراة، بسبب تفوق لاعبي الهلال، خاصة في الشوط الثاني. وأضاف: سعداء بأداء لوكاكو، ونجاحه في التسجيل، ونأمل أن يحالفه الحظ، ويستطيع تسجيل المزيد من الأهداف في النهائي. وعن إمكانية وجود توماس توخيل في النهائي، قال: نتمنى ذلك، وننتظر سلبية مسحة المدرب.

فخر

وأعرب البرتغالي جارديم مدرب الهلال، عن فخره بلاعبيه، والأداء القوي الذي قدموه مؤكداً أن اللاعبين أظهروا شخصية قوية أمام بطل أوروبا. وقال: قدمنا عرضاً رائعاً في مواجهة تشيلسي، ولكن التفاصيل الصغيرة حسمت النتيجة ، أعتقد أننا كنا الأفضل في الشوط الثاني، والأكثر هجوماً على مرمى تشيلسي، ولكن لسوء الحظ، لم نترجم أفضليتنا إلى أهداف. وأضاف: صنعنا الكثير من الفرص، ولعبنا بشخصية كبيرة، وافتقدنا للتوفيق ، وعلينا الاستعداد لخوض مباراة الثالث والرابع، التي نطمح من خلالها لتحقيق الميدالية البرونزية، في مواجهة فريق كبير.

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