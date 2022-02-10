أخطاء التشكيلة وراء خسارة المارد الأحمر

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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جاء فوز بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين على الأهلي المصري مساء أول من أمس على استاد آل نهيان في نصف نهائي كأس العالم للأندية في أبوظبي ليؤجل حلم «المارد الأحمر» في «الميدالية الذهبية» وبلوغ نهائي المونديال في المحاولة الرابعة التي يصل فيها إلى نصف النهائي.

وصعد بالميراس إلى النهائي لأول مرة في تاريخه في المشاركة الثانية له في البطولة بعدما رد اعتباره لهزيمته أمام الأهلي في مباراة الثالث والرابع في النسخة الأخيرة في قطر، لينضم إلى قائمة الأندية البرازيلية التي خاضت نهائي البطولة من قبل وهي كورينثيانز وساوباولو وانترناسيونال وفلامنغو وغريميو وفاسكو دي غاما ويصبح ثامن فريق برازيلي يبلغ النهائي.

حذر

واستفاد بالميراس من الحذر الزائد الذي لعب به مدرب الأهلي الجنوب إفريقي موسيماني خاصة في الشوط الأول، إضافة إلى أخطاء في التشكيلة وتغيير مراكز محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر، وذلك على الرغم من تواجد المهاجم الصريح محمد شريف الذي عاد مع الدوليين إلى الفريق في أبوظبي.

تراجع

ووضح أن أداء الفريق تأثر هجومياً في الشوط الأول بسبب التراجع الزائد للدفاع، حيث غاب الأهلي تماماً في الجانب الهجومي طوال الـ45 دقيقة الأولى، واستغلها بالميراس جيداً إلى أن أحرز هدفه الأول في الدقيقة 39.

وأحدثت التبديلات التي أجراها موسيماني في الشوط الثاني بالدفع بالثلاثي محمد شريف وأحمد عبد القادر وحمدي فتحي تغييراً كبيراً على أداء الفريق الهجومي الذي نشط وبادل بالميراس الهجمات بعد هدف الفريق البرازيلي الثاني وسنحت له أكثر من فرصة محققة للتسجيل خاصة في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة لاسيما كرة وليد سليمان التي ارتطمت بالقائم ورأسية حمدي فتحي وتسديدة من محمد هاني.

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