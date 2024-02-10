حسين عموتة : المواجهة «عائلية»

المصدر: الدوحة - د ب أ

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اعترف المغربي حسين عموتة مدرب المنتخب الأردني لكرة القدم، بصعوبة المواجهة مع المنتخب القطري، حامل اللقب، في المباراة النهائية لكأس آسيا اليوم، وقال في المؤتمر الصحافي للمواجهة: نلعب بصفوف مكتملة، منافسنا فريق قوي وعنيد وهو صاحب الأرض والجمهور، وليس من السهل أن يتوج منتخب باللقب وفي النسخة التالية يصل إلى المباراة النهائية، ويضم «العنابي» عدداً كبيراً من اللاعبين الذين تدربوا معي في نادي السد، وأعرفهم جيداً جميعاً، وأعتبرهم إخوتي، وبالتالي فالمواجهة هي من وجهة نظري بمثابة مواجهة عائلية، وأتمنى نهائياً يشرف الكرة العربية والآسيوية.

وأضاف: أتمنى أن نكون في الموعد، ونقدم مباراة تليق بالمنتخب الأردني لنؤكد على المستوى المميز الذي قدمناه منذ بداية البطولة، ونسعى لتحقيق اللقب الآسيوي الأول في تاريخ الأردن، أتوقع مباراة تكتيكية، ونتائج الفريق هي نتاج جهد اللاعبين وليس المدرب فقط، وكانوا في قمة التركيز بالمباريات وطبقوا التعليمات بشكل رائع جداً.

وشدد عموتة على أنه لا يريد أن يقارن بأحد، وقال: أفتخر بالمدرب عدنان حمد، أحد المدربين الكبار وهو صديقي، في حين أن الراحل محمود الجوهري ترك بصمة على إنجازات رائعة في كل المحطات التي تواجد فيها، ولكل زمان ومكان جيل ورجال. وتابع: أبحث دائما عن الألقاب، وفي أكثر من مرة حققت بطولات مهمة.

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